Messi'nin ayrılığı, Güney Amerika ülkesinin tarihindeki belki de en çok kutlanan dönemin sonunu işaret ediyor. Yıllarca yaşanan hayal kırıklıkları ve kıl payı kaçan fırsatların ardından, kısa boylu oyun kurucu 2021 ve 2024'te Copa America'yı, 2022'de ise FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak mirasını sonunda güvence altına aldı.

Ünlü mavi-beyaz çizgili formayla tünele son bir kez inmeye hazırlanırken, bu anın ağırlığı dünya genelindeki taraftarlarda derin bir yankı uyandırdı. Maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor ve bu da sporu yeniden tanımlayan bir oyuncu için büyük bir kutlamaya dönüşecek.