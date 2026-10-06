Getty Images Sport
Çeviri:
'An geldi' - Lionel Messi, son maçına çıkmaya hazırlanan Arjantin efsanesi olarak duygusal bir veda mesajı yayımladı
Albiceleste taraftarlarına duygusal bir veda
Uluslararası futbolun dengeleri, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla geçirdiği olağanüstü kariyerine noktayı koymaya hazırlanmasıyla sarsıcı biçimde değişmek üzere. Buenos Aires'te Benin'e karşı oynanacak son gösteri maçı öncesinde 39 yaşındaki ikon, 20 yılı aşkın süredir kendisine hayranlık duyan bir ulusa sosyal medya ve resmî kanallar aracılığıyla seslendi.
Inter Miami yıldızı, mevcut dünya şampiyonlarını temsil ettiği dönemin tarihi Monumental Stadyumu'nda doğal sonuna ulaştığını kabul ederken, bir tamamlanmışlık ve kapanış duygusu hissettiğini ifade etti.
Tecrübeli forvet, Arjantin halkıyla bağının derinliğini yansıtmak için sözlerini özenle seçti. "An geldi. Huzur içinde ayrılıyorum, elimden gelen her şeyi verdim. Bu forma benim hayalimdi, gururumdu ve hayatımdı," Messi, Adidas Football aracılığıyla taraftarlarına gönderdiği mesajda söyledi. Ardından yolculuğu boyunca gördüğü sarsılmaz destek için minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "Beni bu kadar çok sevdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım."
- getty
Messi'nin altın çağının sonu
Messi'nin ayrılığı, Güney Amerika ülkesinin tarihindeki belki de en çok kutlanan dönemin sonunu işaret ediyor. Yıllarca yaşanan hayal kırıklıkları ve kıl payı kaçan fırsatların ardından, kısa boylu oyun kurucu 2021 ve 2024'te Copa America'yı, 2022'de ise FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak mirasını sonunda güvence altına aldı.
Ünlü mavi-beyaz çizgili formayla tünele son bir kez inmeye hazırlanırken, bu anın ağırlığı dünya genelindeki taraftarlarda derin bir yankı uyandırdı. Maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor ve bu da sporu yeniden tanımlayan bir oyuncu için büyük bir kutlamaya dönüşecek.
Scaloni, yeri doldurulamaz bir mirasa saygı duruşunda bulundu
Messi'nin milli takım kariyerinin en başarılı dönemine liderlik eden Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımdan ayrılan kaptanı överken sözlerini esirgemedi. Scaloni, takımın er ya da geç yoluna devam etmesi gerektiğini vurgularken, 10 numaranın bırakacağı boşluğun tek bir oyuncuyla doldurulmasının imkânsız olacağını belirtti.
Benin maçıyla ilgili duygusal yük hakkında basına konuşan Scaloni, tüm zamanların en iyisiyle birlikte çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Teknik adam, "Messi, eşi benzeri olmayan bir şey bırakıyor" dedi. "Oynamaya devam etmeliyiz ama onun sahada olmasının verdiği his eşsiz. Futbol sahasında onun verdiğini veren başka kimseyi hiç görmedim ve özleyeceğimiz şey de bu olacak. Artık o orada olmayacağı için geriye sadece özlem kalıyor. O, inanılmaz bir örnek."
- Getty Images Sport
İstatistiksel üstünlük ve rekorlarla dolu bir kariyer
Messi’nin uluslararası kariyerinin ardındaki rakamlar, sahadaki performansları kadar baş döndürücü. Arjantin Futbol Federasyonu’na göre yıldız oyuncu, veda maçına çıkmadan önce A milli takımda 207 maça çıktı ve ülkesi adına rekor niteliğinde 125 gol attı. Benin karşılaşması, onun 208. milli maçı olacak ve Arjantin tarihinin en fazla milli forma giyen oyuncusu olarak farkını daha da açacak.
Gol rekoru da aynı ölçüde erişilmez durumda; bu da onu tüm zamanların listesinde Gabriel Batistuta ve Diego Maradona gibi önceki efsanelerin çok önüne yerleştiriyor. Gollerin ötesinde, üç farklı on yıla yayılan birçok büyük turnuvada takımı sürükleyen yaratıcı kıvılcımı da o sağladı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun