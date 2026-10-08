Milli takım arasının sona ermesiyle Milan yeniden sahaya dönmeye hazır ve 11 Ekim Pazar günü Reggio Emilia deplasmanında Sassuolo ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Ruben Amorim, ara boyunca çalışmalarını etkileyen çeşitli sakatlıklar nedeniyle şanslı değildi; ancak milli takımlardan hem dönen hem de yenilenmiş ve moralli oyuncular geri geliyor.

Bunun bir örneği, Gonçalo Ramos. Amorim, Dazn'a verdiği röportajda, "gol gelecek" düşüncesiyle onun için taktik planlarını değiştirmeyi düşünmüyor. Aynı durum, "bugün için ama her şeyden önce gelecek için" yapılan bir transfer döneminin diğer son derece önemli hamlesi Diego Moreira için de geçerli. Milan teknik direktörü, her maçı kazanıp nereye varacaklarını görmek dışında kendisine bir hedef koymadı; ancak kesin olan şu ki, eski Manchester United'lı isim kendini kulübü yeniden ayağa kaldırmaya ruhuyla ve bedeniyle adamış durumda hissediyor. İşte sözleri.