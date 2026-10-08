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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Amorim: “Transfer hamleleri geleceğe dönük yapıldı. Ramos’tan koşmamasını istemeyeceğim, Milan’da Portekiz’e göre daha fazla şansı var”

AC Milan
R. Amorim
G. Ramos
Transfers
Sassuolo - AC Milan
Sassuolo
Serie A

Mevcut projeler ve gelecek planları. Milan sahalara dönmeye hazırlanıyor ve Amorim başarısız olmak istemiyor.

Milli takım arasının sona ermesiyle Milan yeniden sahaya dönmeye hazır ve 11 Ekim Pazar günü Reggio Emilia deplasmanında Sassuolo ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Ruben Amorim, ara boyunca çalışmalarını etkileyen çeşitli sakatlıklar nedeniyle şanslı değildi; ancak milli takımlardan hem dönen hem de yenilenmiş ve moralli oyuncular geri geliyor.

Bunun bir örneği, Gonçalo Ramos. Amorim, Dazn'a verdiği röportajda, "gol gelecek" düşüncesiyle onun için taktik planlarını değiştirmeyi düşünmüyor. Aynı durum, "bugün için ama her şeyden önce gelecek için" yapılan bir transfer döneminin diğer son derece önemli hamlesi Diego Moreira için de geçerli. Milan teknik direktörü, her maçı kazanıp nereye varacaklarını görmek dışında kendisine bir hedef koymadı; ancak kesin olan şu ki, eski Manchester United'lı isim kendini kulübü yeniden ayağa kaldırmaya ruhuyla ve bedeniyle adamış durumda hissediyor. İşte sözleri.

  • Milan daha çocukken

    "Sanırım herkes çocukluğumdan beri Milan'ın takımlarımdan biri olduğunu biliyordur, çünkü Milan'ın tüm tarihi Portekiz takımlarıyla bağlantılı. Benim zamanımda, genç bir delikanlıyken, Milan İtalya'nın en güçlü takımıydı ve İtalyan futbolu dünyanın en iyi ligiydi. Bu yüzden bu kulübü genç yaştan beri takip ettim"

  • Güçlü bağ

    "Ama mesele sadece bu değil: kulüple, içinden geçtiği dönemle ve beni buraya getirmek için yaptıkları her şeyle o bağı hissettim. Bunun benim için doğru hamle olduğunu düşündüm. Şu ana kadar gerçekten, gerçekten çok iyi geçti.

    Harika anlar oldu ve zaman zaman zor anlar da yaşandı ama bu da deneyimin bir parçası. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve bu kulübün ait olduğu yere dönmesine yardımcı olma konusunda büyük bir sorumluluk hissediyorum".

  • Gonçalo Ramos ve golleri

    “Ramos’un daha az koşması gerektiğini söylemeye niyetim yok, bunu hiçbir oyuncu için asla söylemem. Her şeyden önce en önemli olan şey gol atıyor olmamız ve en çok önemli olan da bu. Sonrasında, bir forvetin gole ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum ve o da gol atacak.

    Milli takımda ona bakarsanız, bence gol bulmak için daha az fırsatı oluyor. Bazen futbol böyledir ama çok sıkı çalışıyor ve gol atıyorsak bunda Goncalo Ramos’un da payı var. Sadece takıma yardım etmeye ve yaptığı şeyi yapmaya devam etmesi gerekiyor: goller mutlaka gelecektir.”


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  • HEDEFLER?

    "Her maçı kazanmak: sahip olduğumuz zihniyet bu. Sonunda hesabı yaparız. Benim için her yeni hafta başladığında hedef bu ve hafta içinde çok maçımız olacak. Sahaya her çıktığımızda kazanma sorumluluğumuz var ve sadece bu da değil: güzel futbol oynamaya da çalışmalıyız"

  • Transfer piyasası

    "Transfer döneminden memnun musunuz? Her şeyden önce gerçekten mutluyum, çünkü ilk günden beri her şeyi birlikte yaptığımızı hissettim ve bu benim için en önemli şey. Ayrıca kulübe sadece bugün için değil, gelecek için de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz yapmaya çalıştığımız tüm hamleler sadece bugün için değil, geleceği de düşünerek planlanıyor ve bu gerçekten çok önemli.

    Bize şimdi kazanma konusunda yardımcı olacak, gelecekte de kazandıracak. Bu konuya çok dikkat ediyoruz, çünkü bugünkü transfer döneminin nasıl olduğunu biliyorsunuz: tetikteyiz ve Ramos gibi, zaten Avrupa şampiyonu olmuş, hazır oyuncuları kadromuza katıyoruz ama örneğin Moreira gibi yetenekleri de getirmek istiyoruz. Bu yüzden yaptığımız transfer döneminden gerçekten memnunum ama elimizdeki kadroda zaten bulunan oyuncuları da geliştirmemiz gerekiyor".

  • Sporting ve Manchester United

    "Diğer kulüplerde edindiğimiz tecrübe, her mücadelede ya da yeni mücadelede bize yardımcı oluyor. Burası Portekiz'e daha çok benziyor. Bu farklı bir baskı türü, çünkü kulübün dışındaki insanlar takımı gerçekten büyük bir tutkuyla yaşıyor. Bu, Portekiz'e benziyor ve ben de böyle yaşamaya alışığım. İngiltere'de ise durum biraz daha farklı, tabii ki.

    Manchester United da Milan gibi küresel bir kulüp, bu yüzden yaptığınız her şeyin bir ağırlığı oluyor ve bu da burada Milan'da elimden gelen en iyi şekilde davranmaya çalışmamda bana yardımcı oldu. Kafamda, kariyerimde yaşadığım her şey beni bu noktaya, bu kadar özel bir kulübe, ona yardım etmeye hazır olmak için getirdi. Geçmişte edindiğim tüm tecrübenin bu takımla hem iyi anlarda hem de zor anlarda bana yardımcı olacağını biliyorum".

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