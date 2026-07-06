Cardinale’nin yakın geçmişe kıyasla getirdiği yenilikler göz önüne alındığında, Milan’ın yeni projesine yönelik merak gözle görülür şekilde artıyor. İngiliz modelini örnek alarak transfer politikası belirlemesinden, Ruben Amorim gibi yeniden başarıya ulaşmak isteyen bir teknik direktöre takımın teknik yönetimini emanet etme kararına kadar.
Çeviri:
Amorim Milano'ya geldi: "Bu, Manchester United'dan daha büyük bir meydan okuma. Mutlu ve gururluyum; Milan'da kazanmak için buradayım"
AMORIM, MILANO'YA VARDı
Ruben Amorim, saat 14:20 civarında Linate Prime'a ulaştı. Portekizli teknik direktör, yeni evini hemen tanımak istiyor: Milanello'dan Vismara'ya, Casa Milan ve San Siro'dan geçerek. Programda ayrıca bir dizi sosyal etkinlik yer alıyor ve bunlar sadece Rossoneri kulübü içindeki etkinliklerle sınırlı değil.
Son yıllarda kendisine destek olan ekibi de Rossoneri’ye getirecek: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ve Sporting Braga döneminden birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Jorge Vital. Eski Manchester United oyuncusu, sezon başına net 3,5 milyon avro tutarında, dördüncü yıl opsiyonlu üç yıllık sözleşmeyi çoktan imzaladı.
ALMSTADT VE GARDINER İLE İLETİŞİM
Bobby Gardiner, Amorim’in başlıca destekçilerinden biriydi; ikisi arasındaki ilişki zaten oldukça samimi. Önümüzdeki saatlerde, Milan’da Almastadt ile de bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor; bu görüşmelerde mevcut durumlar değerlendirilecek ve ana odak noktası, şu anda gündemde olan Mario Gila ile ilgili transfer görüşmeleri olacak.
"KAZANMAK İÇİN MILAN'A"
Amorim’in ilk sözleri şöyle oldu: “Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum, Milan’ın teknik direktörü olmak bir onur. Neden Milan’ı seçtim? Eski bir röportajımı okursanız anlarsınız, benim için özel bir kulüp. Bu çok büyük bir meydan okuma ve sonuncusundan (Manchester United, ed.) sonra kendime daha küçük bir görev kabul edeceğimi söylemiş olmama rağmen bunu kabul ettim. Belki de bu, bir öncekinden daha büyük bir meydan okumadır. Burada olmaktan gurur duyuyorum, hepimiz duyuyoruz; ben ve teknik ekibim."
Ardından şöyle devam etti: “Milan’da kazanmak için buradayım; Milan’ın teknik direktörüyseniz bu zihniyete sahip olmalısınız. Naif değilim, yapılacak çok iş olduğunu biliyorum, ancak Milan’ın teknik direktörüyseniz kazanmak için oynamalısınız.”
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