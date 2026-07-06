Amorim Milano'ya geldi: "Bu, Manchester United'dan daha büyük bir meydan okuma. Mutlu ve gururluyum; Milan'da kazanmak için buradayım"

Ruben Amorim, saat 14:20 civarında Linate Prime'a ulaştı. Portekizli teknik direktör, yeni evini hemen tanımak istiyor: Milanello'dan Vismara'ya, Casa Milan ve San Siro'dan geçerek. Programda ayrıca bir dizi sosyal etkinlik yer alıyor ve bunlar sadece Rossoneri kulübü içindeki etkinliklerle sınırlı değil.





Son yıllarda kendisine destek olan ekibi de Rossoneri’ye getirecek: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido ve Sporting Braga döneminden birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Jorge Vital. Eski Manchester United oyuncusu, sezon başına net 3,5 milyon avro tutarında, dördüncü yıl opsiyonlu üç yıllık sözleşmeyi çoktan imzaladı.