"Çocukken Benfica ve Milan maçlarını izlemeyi severdim. Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic'in oynadığı Milan maçlarının kasetlerini izlediğimi hatırlıyorum... Çocukken hayallerim Benfica ve Milan'da oynamaktı. Birini gerçekleştirdim. Şimdi diğerinde teknik direktör olmalıyım." Ruben Amorim, on yıl önce verdiği eski bir röportajda, yakında gerçeğe dönüşecek olan şeyi önceden tahmin etmişti: Rossoneri'nin teknik direktörlüğü.
Çeviri:
Amorim, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu: Takım nasıl oynayacak ve transfer piyasası nasıl değişecek?
TEKLİF
Al-Ahli'den alternatif oyuncu Jaissle'yi serbest bırakmak için 6 milyon avroluk bedel de dahil olmak üzere, görüşmeler son saatlerde olumlu sonuçlandı: Cardinale, kendisine ve menajeri Costa'ya, 3,5 milyon avroyaek olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma ve Avrupa Ligi'nde Diavolo'nungideceği yol ile bağlantılı bonuslar içeren, üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Premier League'de Manchester United ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından, tekrar sahalara dönmek isteyen teknik direktör bu teklifi kabul etti.
AS1 AJANSI VE MENDES'İN ROLÜ
Amorim'in Lizbon'da bulunduğu hafta boyunca ve dün gerçekleşen telekonferans görüşmeleri hayati önem taşıyor. Yalanlamalara rağmen, eski Sporting oyuncusunun Milan'a adaylığının arkasında Jorge Mendes'in de parmağı var: Portekizli teknik direktörü destekleyen aracılar, süper menajere yakınlar. Süper menajer, kulübe transfer piyasası ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili çok kapsamlı bir paket sunmuş olsa da, teknik direktörün resmi menajeri değil; bu rol bağımsız ajans AS1'e ait. Ancak süper menajer, aracılık görevleri aracılığıyla dolaylı olarak güçlü bir etki uyguluyor. Bu rol, transfer pazarlıklarında sık sık üstlenilir; kulüpler tarafından karmaşık işlemleri çözmek için resmi olarak görevlendirildiğinde, teknik direktörün veya oyuncunun doğrudan menajeri olup olmadığına bakılmaksızın, kolaylaştırıcı veya dış danışman olarak görev yapar.
IBRAHIMOVIC VE TRANSFER PİYASASI
Bu nedenle Jorge Mendes'in önerisi sadece teknik direktörle ilgili değil, aynı zamanda Milan'ın transfer politikasının kararlı bir şekilde yönetilmesini deiçeriyor; zira bu durum, geçen Ocak transfer döneminde Joao Felix'in de aralarında bulunduğu oyuncuların takıma katıldığı, Cardinale'nin yönetimindeki dönemde de yaşanmıştı. Ibrahimovic'in, ABD'deki Dünya Kupası maçları nedeniyle, Portekizli menajer ve Rafaela Pimenta gibi dost menajerlere güvenmiş olması muhtemel.
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AMORIM MODÜLÜ VE İHTİYAÇLAR
Amorim'in hangi taktiği uygulayacağını ve futbol anlayışına uygun transferleri şimdiden düşünmeye başladığı da muhtemel: Rossoneri'de klasik 3-4-2-1 düzenini yeniden hayata geçirecek ve bunu 3-4-3 ile dönüşümlü olarak kullanacak; bunun için gerçek bir 9 numara oyuncusunun yanı sıra, orta sahada birden fazla rolü üstlenebilecek en az iki savunma oyuncusu ve iki kanat oyuncusu transfer etmesi gerekecek.
LEAO'NUN AYRILIŞI VE YENİ TRANSFERLER
Konunun, Milan'dan ayrılma niyetini defalarca teyit eden Leao'nun ayrılığına da değinmesi kaçınılmaz: Portekizli 10 numaranın transfer geliri ile Rossoneri, transfer piyasasında yatırım yapmak için iyi bir marj elde etmiş olacak. Savunmada, Mendes'in Gestifute şirketi tarafından menajerliği yapılan ve sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Benfica'dan Antonio Silva ile Tare ve Allegri tarafından da savunmanın ana takviyesi olarak belirlenen Sporting'den Goncalo Inacio'nun isimleri öne çıkıyor. Ayrıca orta sahada yine Sporting'e ait ve Mendes'in menajerlik yaptığı Francisco Trincao ile forvette PSG'den Goncalo Ramos da gündemde. Tüm bu isimler, yeni sportif direktörün kim olacağına bağlı olarak da gündeme gelebilir; Eintracht'tan Krosche bu pozisyonun başlıca adayı olarak görülüyor.
MANCHESTER UNITED TASARRUF EDİYOR
Amorim ile Milan arasında anlaşma sağlanmasını destekleyen bir başka kulüp daha var. Telegraph gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik direktör ve ekibi Manchester United'dan yaklaşık 19,34 milyon avroluk tazminat almaya hak kazanacak, ancak 41 yaşındaki teknik adam Serie A'ya transfer olup yeni bir takımın başına geçmesi halinde bu rakam önemli ölçüde azalacak.