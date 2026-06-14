Konunun, Milan'dan ayrılma niyetini defalarca teyit eden Leao'nun ayrılığına da değinmesi kaçınılmaz: Portekizli 10 numaranın transfer geliri ile Rossoneri, transfer piyasasında yatırım yapmak için iyi bir marj elde etmiş olacak. Savunmada, Mendes'in Gestifute şirketi tarafından menajerliği yapılan ve sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Benfica'dan Antonio Silva ile Tare ve Allegri tarafından da savunmanın ana takviyesi olarak belirlenen Sporting'den Goncalo Inacio'nun isimleri öne çıkıyor. Ayrıca orta sahada yine Sporting'e ait ve Mendes'in menajerlik yaptığı Francisco Trincao ile forvette PSG'den Goncalo Ramos da gündemde. Tüm bu isimler, yeni sportif direktörün kim olacağına bağlı olarak da gündeme gelebilir; Eintracht'tan Krosche bu pozisyonun başlıca adayı olarak görülüyor.