Bu nedenle Jorge Mendes'in önerisi sadece teknik direktörle ilgili değil, aynı zamanda Rossoneri'nin transfer piyasasını kararlı bir şekilde yönetmeyi de içeriyor; zira bu, Cardinale'nin yönetiminde geçen Ocak transfer döneminde, Joao Felix'in de aralarında bulunduğu oyuncuların takıma katılmasıyla zaten gerçekleşmişti. Ibrahimovic'in, ABD'deki Dünya Kupası maçları göz önüne alındığında, Portekizli menajer ve Rafaela Pimenta gibi dost menajerlere güvenmiş olması muhtemel. Amorim'in hangi taktiği uygulayacağını ve futbol anlayışına uygun transferleri şimdiden düşünmeye başladığı da muhtemel: Rossoneri'de klasik 3-4-2-1 düzenini yeniden uygulayacak ve bunu 3-4-3 ile dönüşümlü olarak kullanacak; bunun için en az iki savunma oyuncusu ve orta sahada birden fazla rolü üstlenebilecek iki kanat oyuncusu ile gerçek bir 9 numara transfer etmesi gerekecek.





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