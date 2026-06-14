"Çocukken Benfica ve Milan maçlarını izlemeyi severdim. Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic'in oynadığı Milan maçlarının kasetlerini izlediğimi hatırlıyorum... Çocukken hayallerim Benfica ve Milan'da oynamaktı. Birini gerçekleştirdim. Şimdi diğerinde teknik direktör olmalıyım." Ruben Amorim, on yıl önce verdiği bir röportajda, şu anki durumunun nasıl olabileceğini öngörmüştü: Rossoneri'nin teknik direktörlüğü.
Çeviri:
Amorim, Milan'ın teknik direktörlüğü için favori: Takım nasıl oynar ve transfer piyasası nasıl değişir?
Jaissle'yi Al Ahli'den serbest bırakmak için 6 milyon avroluk bedel de eklenince, görüşmeler artık oldukça ilerlemiş durumda: Cardinale, ona 3,5 milyon avro artı Şampiyonlar Ligi'ne kalma ve Milan'ın Avrupa Ligi'nde gideceği yol ile bağlantılı bonuslar içeren iki yıllık bir sözleşme ve üçüncü yıl opsiyonu teklif etti. Premier Lig'de Manchester United ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından, teknik direktör bu teklifi kabul etmeye meyilli.
Amorim'in Lizbon'da bulunduğu hafta boyunca ve dün gerçekleşen uzaktan görüşmeler hayati önem taşıdı. Eski Sporting oyuncusunun Milan'a adaylığının arkasında Jorge Mendes'in de parmağı var: Portekizli teknik direktörü destekleyen aracılar, süper menajere yakınlar. Süper menajer, kulübe transfer piyasası ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili çok kapsamlı bir paket sunmuş olsa da, resmi olarak onun menajeri değil; bu rol bağımsız ajans AS1'e ait. Ancak süper menajer, aracılık görevleri aracılığıyla yine de dolaylı olarak güçlü bir etki uyguluyor.
Bu nedenle Jorge Mendes'in önerisi sadece teknik direktörle ilgili değil, aynı zamanda Rossoneri'nin transfer piyasasını kararlı bir şekilde yönetmeyi de içeriyor; zira bu, Cardinale'nin yönetiminde geçen Ocak transfer döneminde, Joao Felix'in de aralarında bulunduğu oyuncuların takıma katılmasıyla zaten gerçekleşmişti. Ibrahimovic'in, ABD'deki Dünya Kupası maçları göz önüne alındığında, Portekizli menajer ve Rafaela Pimenta gibi dost menajerlere güvenmiş olması muhtemel. Amorim'in hangi taktiği uygulayacağını ve futbol anlayışına uygun transferleri şimdiden düşünmeye başladığı da muhtemel: Rossoneri'de klasik 3-4-2-1 düzenini yeniden uygulayacak ve bunu 3-4-3 ile dönüşümlü olarak kullanacak; bunun için en az iki savunma oyuncusu ve orta sahada birden fazla rolü üstlenebilecek iki kanat oyuncusu ile gerçek bir 9 numara transfer etmesi gerekecek.
.
Konuşmanın, Milan'dan ayrılma niyetini defalarca teyit eden Leao'nun ayrılışıyla da ilgili olması kaçınılmaz: Portekizli 10 numaranın ayrılmasıyla birlikte, Rossoneri transfer piyasasında yatırım yapmak için bir nefes alabilir. Savunmada, Mendes'in Gestifute şirketi tarafından temsil edilen ve sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Benfica'dan Antonio Silva ile hem Tare hem de Allegri tarafından savunmanın ana takviyesi olarak belirlenen Sporting'den Goncalo Inacio'nun isimleri öne çıkıyor. Ayrıca orta sahada yine Sporting'e ait ve Mendes'in menajerlik şirketi tarafından temsil edilen Francisco Trincao ile forvette PSG'den Goncalo Ramos'un isimleri de gündemde. Tüm bu isimler, yeni sportif direktörün kim olacağına bağlı olarak da gündeme gelebilir; Eintracht'tan Krosche bu pozisyonun başlıca adayıdır.