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Amorim, Manchester United'daki hatalarını itiraf etti ve Modric'e neden güvendiğini açıkladı

AC Milan
Serie A
R. Amorim
R. Leao
L. Modric
M. United
Premier Lig
İtalya
Portekiz
Hırvatistan
İngiltere

Portekizli teknik direktör, Leao'nun ayrılığıyla ilgili tartışmalara yanıt verdi

Milan takımı pazartesi günü Avustralya'nın Perth kentine ulaşarak, Milan, Inter ve İtalya İkinci Ligi'ndeki rakip takım Palermo'nun katılacağı, merakla beklenen hazırlık turnuvasına yönelik hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ruben Amorim, göreve gelmesinden bu yana ikinci medya çıkışında farklı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milan, geçtiğimiz haziran ayının ortasında Amorim'i, geçen sezon sonunda Rossoneri'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaramamasının ardından görevden alınan Massimiliano Allegri'nin yerine yeni teknik direktör olarak resmen atadığını duyurmuştu.

  • Milan neden Amorim'i transfer etti?

    Amorim, Milan yönetiminin kendisiyle anlaşma nedenleri hakkında şunları söyledi: "Benimle anlaştılar çünkü oynamak istediğim tarza uygun adamın ben olduğumu hissettiler. Onlar da aynı şekilde oynamak istiyor, ama sanırım benimle yalnızca başarılarım nedeniyle anlaşmadılar, aynı zamanda Manchester United gibi büyük bir kulüpteki tecrübem ve Bay Cardinale ile yaptığımız toplantılarda paylaştığım fikirler nedeniyle de anlaştılar."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu görev için hazır olduğumu anladılar, yalnızca geçmişteki başarılarım sayesinde değil, başarısızlıklarım nedeniyle de. Sanırım bu, o toplantılarda çok yardımcı oldu."

    Amorim, İtalyan kulübündeki çalışma biçimine değinerek şunları söyledi: "Milan'ın teknik direktörü olduğunuzda, yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Sanırım yardımcı ekibimden biraz baskı hissettim; bana burada durumun farklı olduğunu ve kendini farklı bir şekilde sunman gerektiğini söylediler." Şöyle ekledi: "Milano bir moda şehri, dolayısıyla şehrinizi en iyi şekilde temsil etmeniz gerekiyor. Kulübümüzün tarihine saygı göstermeliyiz ve bu tarihin bir parçası yalnızca oynama biçimiyle ilgili değil, aynı zamanda kendini nasıl sunduğun ve şehri nasıl temsil ettiğinle de ilgili; ben de bunu yapacağım."

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  • United deneyimi: Çok fazla hata yaptım

    Amorim, Manchester United'daki dönemine ilişkin şunları söyledi: "Bunun artık hiçbir önemi yok. Bir geçmiş var, sonra bir şey oluyor, koşullar değişiyor ve bir sonraki mücadeleye odaklanman gerekiyor. Çok şey öğrendim."

    Şöyle devam etti: "Tek ve belirli bir şeye işaret etmek zor, ancak açıkça bildiğim önemli şey, birçok hata yaptığımdır. Bu tür bir öz değerlendirme yaptığında, bunun yalnızca onların hatası olmadığını, benim de hatam olduğunu fark ediyorsun."

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  • Milan'ın simgeleri: Karşılıklı mesajlar

    Amorim ayrıca Milan'ın efsaneleriyle temas kurduğunu da açıkladı: "O dönemde Manchester United'ın teknik direktörü olmaktan gerçekten onur duydum, ancak şu an Milan'dayım. Massaro ve Baresi gibi kulübün bazı önemli isimleriyle konuştum; mesajlaştık ve kulübün niteliğini ve tarihini anlamak için en önemli şey buydu."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için bu sefer daha kolaydı, çünkü küçüklüğümden beri Milan taraftarıyım ve kulübün kültürünü ve tarihini anlıyorum. Ama bunlar artık geçmişte kaldı, bizim hedefimiz yeni geleceği inşa etmek. Beni bir sebeple seçtiler ve sebeplerden biri de sıkıntı çeken takımlara bakmayı sevmem; zor olduğunu biliyorum, ama bir şeyler yeniden inşa etmek istiyoruz. Birçok şey doğru yerinde; kadro ve kurum mükemmel bir durumda. Ve eğer bu benim son durağım olacaksa çok mutlu olurum, çünkü bu kulübü çalıştırmak hayalimdi."

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  • "Modric'in tecrübesine ihtiyacımız var"

    Luka Modric'in kısa süre önce San Siro'da bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılmasıyla ilgili olarak Amorim şunları söyledi: "Geçen yıl gördüğüm şey, hâlâ en üst seviyede oynayabilecek bir oyuncu. Sezon boyunca ve Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiledi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Tecrübeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi, birçok genç oyuncu getiriyoruz ve onların başarılı olabilmesi için etraflarında tecrübeyi bulundurmamız gerekiyor. Bu son derece önemli ve Luka'yı takımımızda tutmaya devam etmek için büyük çaba harcadık. Onun çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Milan'dan söz ediyoruz ve bence herkes bizimki gibi bir kulüpte oynamak ister, bu yüzden ilerlememiz ve farklı bir seviyeye ulaşmak için daha iyi oynamamız gerekiyor."

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  • Leao tartışması

    Amorim, konuşmasının sonunda, Türk kulüplerinden ve özellikle Fenerbahçe'den teklif ve ilgi gören Rafael Leao'nun geleceğine dair bir soruyu yanıtlayarak şunları söyledi: "Mesele o kadar da karmaşık değil. Benim için takım en önemli şey. Rafa, Ramos, Saelemaekers ve Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşacağım."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepsi Milan gibi bir kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini biliyor. Oyuncularımız hakkında çok sayıda spekülasyon olduğunu biliyorum, ama bir şey olana kadar onlar bizim oyuncularımız. Bir kez daha söylüyorum, hedef takımı ilk maça hazırlamak. Bütün oyuncular antrenman yapacak ve o maçta yer kapmak için mücadele edecek; bu kesin bir şey, yeni ya da farklı değil."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Oyunculara farklı davranıyorum çünkü onlar farklı insanlar, ama sonuçta kurallar herkes için geçerli; mesele çok basit. İşleri karmaşıklaştırmayalım; antrenman yapmalı, keyif almalı, topluma yardım etmeli, taraftarlarımızla pek çok şeyi paylaşmalı ve sezona hazırlanmalıyız."

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