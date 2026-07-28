Milan takımı pazartesi günü Avustralya'nın Perth kentine ulaşarak, Milan, Inter ve İtalya İkinci Ligi'ndeki rakip takım Palermo'nun katılacağı, merakla beklenen hazırlık turnuvasına yönelik hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ruben Amorim, göreve gelmesinden bu yana ikinci medya çıkışında farklı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milan, geçtiğimiz haziran ayının ortasında Amorim'i, geçen sezon sonunda Rossoneri'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaramamasının ardından görevden alınan Massimiliano Allegri'nin yerine yeni teknik direktör olarak resmen atadığını duyurmuştu.