Amorim, Milan yönetiminin kendisiyle anlaşma nedenleri hakkında şunları söyledi: "Benimle anlaştılar çünkü oynamak istediğim tarza uygun adamın ben olduğumu hissettiler. Onlar da aynı şekilde oynamak istiyor, ama sanırım benimle yalnızca başarılarım nedeniyle anlaşmadılar, aynı zamanda Manchester United gibi büyük bir kulüpteki tecrübem ve Bay Cardinale ile yaptığımız toplantılarda paylaştığım fikirler nedeniyle de anlaştılar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu görev için hazır olduğumu anladılar, yalnızca geçmişteki başarılarım sayesinde değil, başarısızlıklarım nedeniyle de. Sanırım bu, o toplantılarda çok yardımcı oldu."

Amorim, İtalyan kulübündeki çalışma biçimine değinerek şunları söyledi: "Milan'ın teknik direktörü olduğunuzda, yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Sanırım yardımcı ekibimden biraz baskı hissettim; bana burada durumun farklı olduğunu ve kendini farklı bir şekilde sunman gerektiğini söylediler." Şöyle ekledi: "Milano bir moda şehri, dolayısıyla şehrinizi en iyi şekilde temsil etmeniz gerekiyor. Kulübümüzün tarihine saygı göstermeliyiz ve bu tarihin bir parçası yalnızca oynama biçimiyle ilgili değil, aynı zamanda kendini nasıl sunduğun ve şehri nasıl temsil ettiğinle de ilgili; ben de bunu yapacağım."

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