Milan'ınhttps://saveclip.app/it/instagram-story-downloadllenatore'sunda bir sonraki isim Ruben Amorim olacak gibi görünüyor. Şartlı bir ifade kullanmak gerekiyor, ancak sürprizler yaşanmazsa Portekizli teknik adam, Massimiliano Allegri'nin boşalttığı teknik direktörlük koltuğuna oturacak. Eski Sporting Lizbon oyuncusu için Rossoneri kulübü bir hedef; bunu 2017'de verdiği bir röportajda itiraf etmişti: "Çocukken Benfica ve Milan'ı izlemeyi severdim. Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic'in oynadığı Milan maçlarının kasetlerini izlediğimi hatırlıyorum... Çocukken hayallerim Benfica ve Milan'da oynamaktı. Bunlardan birini gerçekleştirdim. Şimdi diğerinde teknik direktör olmalıyım."
Getty Images Sport
Çeviri:
Amorim, 2017'de: "Milan'ı çalıştırmak isterdim. Maldini ve Gullit'in maç kayıtlarını izlerdim..."
ANLAŞMAYA BİR ADIM KALDI
Milan'ın 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olan sözleşmenin (kulübün bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan) imzalanmasına ilişkin kesin takvimi açıklaması beklenirken, A Bola gazetesinin haberine göre, taraflar arasında tam bir anlaşma sağlandı ve bu anlaşma, sezon başına 3,5 milyon avro net maaşın yanı sıra, hem Rossoneri'nin gelecek sezon oynayacağı Avrupa Ligi'ne hem de kulüp yönetiminin öncelikli hedefi olarak belirlediği 2027/2028 Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya bağlı bonuslarıiçeriyor.