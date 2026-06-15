Milan'ın 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olan sözleşmenin (kulübün bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan) imzalanmasına ilişkin kesin takvimi açıklaması beklenirken, A Bola gazetesinin haberine göre, taraflar arasında tam bir anlaşma sağlandı ve bu anlaşma, sezon başına 3,5 milyon avro net maaşın yanı sıra, hem Rossoneri'nin gelecek sezon oynayacağı Avrupa Ligi'ne hem de kulüp yönetiminin öncelikli hedefi olarak belirlediği 2027/2028 Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya bağlı bonuslarıiçeriyor.