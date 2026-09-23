İttihad forveti Ammar el-Gamdi, elit lig turnuvasının (21 Yaş Altı Suudi Ligi) ilk sezonundaki anıları geri getirerek, içinde bulunduğumuz eylül ayında bu ligin yıldızı oldu.
Ammar Al-Ghamdi ilk sezonun hatıralarıyla Roshn Elit Ligi'nin eylül ayı yıldızlığını kaptı
Birinci sınıf golcü
Ammar el-Gamdi, içinde bulunduğumuz eylül ayında İttihad 21 yaş altı takımıyla 3 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydederek maç başına neredeyse iki gole yakın bir ortalama yakaladı.
İttihadlı forvet bu beşli golle, Joy Elit Ligi'nde bu sezonki gol sayısını altıya çıkardı ve tek gol farkla, İttifak'ın yıldızı Muhammed el-Isa'nın ardından gol krallığında ikinci sıraya yerleşti.
Ittihad'ı zirveye taşıdı
Gamdi, üçüncü haftada El Wehda karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bir gol kaydetti; aynısını dördüncü haftada El Kadisiye'ye karşı kazanılan 2-0'lık maçta tekrarladı. Beşinci haftada ise İttihad'ı El Faysali karşısında 3-1'lik galibiyete taşıyan hat-trick geldi.
Genç forvetin en büyük rolü oynadığı bu galibiyetler, İttihad'ı 13 puanla Joy Elit Ligi puan tablosunun zirvesine yerleştirdi; ikinci sıradaki El Feth'in bir puan önünde.
Sol ayağı ve kafasıyla cellat
Ammar el-Gamdi'nin bu eylül ayında kaydettiği beş gol, 3 golü attığı sol ayağı ile başka iki golü kaydettiği kafası arasında çeşitlilik gösterdi.
Topun genç forvete kafasına ya da kalenin karşısında sol ayağının önüne gelmesi, rakip takımların kalecileri için adeta bir korku sahnesi haline geldi; zira bu, kaçırılması zor kesin bir golü işaret ediyor.
El-Gamdi yalnızca hücumları sonuçlandırmadaki gücüyle yetinmedi, aynı zamanda oyun kuruluşuna da katkı sağlıyor, topları alıp onlarla rakip bölgelere dalıyor; tıpkı el-Kadisiye maçında yaptığı gibi.
Birinci sezonun kahramanlarından
Gamdi, sezonun ilk yarısında 14 gol atarak gol krallığı yarışına katıldığı Jawwy Elit Ligi'ndeki parlak dönemine ait anıları yeniden canlandırdı.
O 14 golün arasında Ammar el-Gamdi, elemelerde 4 maçta 4 gol kaydetti; bu da onun kritik anlardaki yüksek yeteneklerini yansıtıyor.
İttihad'ın forveti, bu sezon da parlak performansını sürdürmeyi ve geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği kupaya takımını taşıyarak, az bir farkla kaçırdığı gol krallığı unvanını da kazanmayı umuyor.
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