Ammar el-Gamdi'nin bu eylül ayında kaydettiği beş gol, 3 golü attığı sol ayağı ile başka iki golü kaydettiği kafası arasında çeşitlilik gösterdi.

Topun genç forvete kafasına ya da kalenin karşısında sol ayağının önüne gelmesi, rakip takımların kalecileri için adeta bir korku sahnesi haline geldi; zira bu, kaçırılması zor kesin bir golü işaret ediyor.

El-Gamdi yalnızca hücumları sonuçlandırmadaki gücüyle yetinmedi, aynı zamanda oyun kuruluşuna da katkı sağlıyor, topları alıp onlarla rakip bölgelere dalıyor; tıpkı el-Kadisiye maçında yaptığı gibi.