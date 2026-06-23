Amine Gouiri’nin son dakikalarda attığı dramatik galibiyet golüyle Cezayir, Dünya Kupası’nda ilk kez yer alan Ürdün’ü turnuvadan eledi

Cezayir’in bu galibiyeti, takımın J Grubu’ndan bir üst tura çıkma yarışında sağlam bir konumda kalmasını sağladı. Maçın büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tutsalar da, dirençli rakibi yenmek için iki duran top golüne ihtiyaç duydular.

Ürdün için ise bu sonuç, bir sonraki tura yükselme umutlarını tamamen sona erdirdi. Ancak turnuvaya ilk kez katılan bu takım, daha deneyimli rakiplere karşı bir kez daha organize oyun, disiplin ve direnç sergiledi. İlk iki maçta puan alamadan turnuvadan elenmiş olsalar da, gösterdikleri performans saygı duyulmayı hak ediyor.