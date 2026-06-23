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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Amine Gouiri’nin son dakikalarda attığı dramatik galibiyet golüyle Cezayir, Dünya Kupası’nda ilk kez yer alan Ürdün’ü turnuvadan eledi

Dünya Kupası
Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
A. Gouiri

Amine Gouiri’nin maçın son dakikalarında attığı golle Cezayir, San Francisco’da oynanan J Grubu’ndaki hayati karşılaşmada geriye düşmesine rağmen Ürdün’ü 2-1 mağlup etti. Çöl Savaşçıları, hayal kırıklığı yaratan ilk yarının ardından toparlandı ve duran toplardan attığı gollerle maçın gidişatını değiştirdi. Ürdün’ün bu yenilgisi, Dünya Kupası’na ilk kez katılan takımın turnuvadan elendiğini kesinleştirdi.

  • Ürdün’ün rüya gibi başlangıcı, Cezayir’in geri dönüşüyle boşa çıktı

    Ürdün maça cesur bir başlangıç yaptı ve ilk dakikada Nizar Al Rashdan’ın kafası az farkla dışarı çıkınca golü kıl payı kaçırdı. Cezayir, Riyad Mahrez’in aktif katılımıyla ilk yarının büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu, ancak kaleci Yazeed Abulaila, Çöl Savaşçıları’nın ataklarını defalarca engelledi.

    Topu uzun süre elinde tutamamasına rağmen Ürdün, 36. dakikada skoru açtı. Ramiz Zerrouki tehlikeli bir bölgede topu kaybetti ve Al Rashdan bu hatayı sağ ayağının dışıyla yaptığı mükemmel bir vuruşla cezalandırdı.

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  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Geri dönüş başlıyor

    Cezayir, Vladimir Petkovic’in yaptığı oyuncu değişikliklerinin ardından ikinci yarıda performansını artırdı. Nadhir Benbouali, 69. dakikada Mahrez’in içeriye doğru gelen köşe vuruşunu güçlü bir vuruşla ağlara göndererek skoru eşitledi. Maçın bitimine on dakika kala, bir başka köşe vuruşu Ürdün ceza sahasında tehlike yarattı ve Gouiri, yakın mesafeden en hızlı tepkiyi vererek golü attı ve maçı tersine çevirdi. Bu gol, Cezayir’e Ürdün karşısında 2-1’lik bir galibiyet kazandırdı.

  • Duran toplar, Cezayir’i yarışta tutuyor

    Cezayir’in bu galibiyeti, takımın J Grubu’ndan bir üst tura çıkma yarışında sağlam bir konumda kalmasını sağladı. Maçın büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tutsalar da, dirençli rakibi yenmek için iki duran top golüne ihtiyaç duydular.

    Ürdün için ise bu sonuç, bir sonraki tura yükselme umutlarını tamamen sona erdirdi. Ancak turnuvaya ilk kez katılan bu takım, daha deneyimli rakiplere karşı bir kez daha organize oyun, disiplin ve direnç sergiledi. İlk iki maçta puan alamadan turnuvadan elenmiş olsalar da, gösterdikleri performans saygı duyulmayı hak ediyor.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    J Grubu’nda her şeyin belli olduğu bir sonuca varıldı

    Cezayir, Avusturya ile oynayacağı son grup maçına, bu sonucun turnuvaya katılma umutları üzerinde büyük bir etkisi olacağını bilerek çıkıyor. Petkovic’in takımı, zorlukların üstesinden gelerek karakterini gösterdi; ancak bu belirleyici karşılaşmada genel olarak daha etkili bir performans sergilemesi gerekebilir.

    Ürdün’ün Dünya Kupası serüveni, Dallas’ta grup birincisi Arjantin ile oynayacağı maçla sona erecek. Her ne kadar turnuva serüveni grup aşamasının ardından sona erecek olsa da, bu deneyim, turnuvaya ilk kez katılan ülke için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

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