Arjantinli efsane Messi, 2023 yılında Inter Miami'ye katılarak Amerikan rüyasının peşine düşmeye karar verdi. Manchester United ve İngiltere efsanesi Sir David Beckham, Herons'un ortak sahibi olarak bu transferin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin Güney Florida'da Leagues Cup, Supporters' Shield ve MLS Cup zaferlerini kazanmasını izleyen Beckham, tarihin en çok ödül alan oyuncusunun parlak özgeçmişini daha da zenginleştirmesine tanık oldu.

Ronaldo da aynı şekilde devam ediyor; 41 yaşında hala formda olan bu efsane forvet, Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun tadını çıkardı ve 2026 Dünya Kupası'nda Messi'ye katılacak; ikisi sırasıyla Portekiz ve Arjantin'in kaptanlığını yapacak.

Sonunda Orta Doğu'da büyük bir başarıya imza atan CR7'nin, oğlu Cristiano Jr ile aynı takımda oynamaya hevesli olduğu göz önüne alındığında, yeni bir mücadeleye atılmak isteyip istemeyeceği merak konusu.

Bir başka efsanevi United 7 numarası olan Beckham'ın, bu olağanüstü transferi gerçekleştirmek için en uygun kişi olduğu düşünülüyor. Messi ve Ronaldo daha önce hiç aynı takımda forma giymedi, peki bu ikili emekli olmadan önce böyle bir şey gerçekleşebilir mi?