Amerikan rüyası mı? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun Inter Miami’de “tüm zamanların en iyisi” olarak bir araya gelmesi konusunda şüpheler var, ancak MLS’nin kendi gelecekteki süperstarlarını yaratacağına inanılıyor
Messi ve Ronaldo, Amerika ve Suudi Arabistan'da kupalar kazanıyor
Arjantinli efsane Messi, 2023 yılında Inter Miami'ye katılarak Amerikan rüyasının peşine düşmeye karar verdi. Manchester United ve İngiltere efsanesi Sir David Beckham, Herons'un ortak sahibi olarak bu transferin gerçekleşmesine katkıda bulundu.
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin Güney Florida'da Leagues Cup, Supporters' Shield ve MLS Cup zaferlerini kazanmasını izleyen Beckham, tarihin en çok ödül alan oyuncusunun parlak özgeçmişini daha da zenginleştirmesine tanık oldu.
Ronaldo da aynı şekilde devam ediyor; 41 yaşında hala formda olan bu efsane forvet, Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun tadını çıkardı ve 2026 Dünya Kupası'nda Messi'ye katılacak; ikisi sırasıyla Portekiz ve Arjantin'in kaptanlığını yapacak.
Sonunda Orta Doğu'da büyük bir başarıya imza atan CR7'nin, oğlu Cristiano Jr ile aynı takımda oynamaya hevesli olduğu göz önüne alındığında, yeni bir mücadeleye atılmak isteyip istemeyeceği merak konusu.
Bir başka efsanevi United 7 numarası olan Beckham'ın, bu olağanüstü transferi gerçekleştirmek için en uygun kişi olduğu düşünülüyor. Messi ve Ronaldo daha önce hiç aynı takımda forma giymedi, peki bu ikili emekli olmadan önce böyle bir şey gerçekleşebilir mi?
Messi ve Ronaldo emekli olmadan önce güçlerini birleştirmeli mi?
Kariyerinin son dönemlerinde Houston Dynamo'da forma giyen eski Arsenal savunmacısı Senderos'a, iki spor süper kahramanının güçlerini birleştirmesini ister miydiniz diye sorulduğunda, Spreadex Sports ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a, Messi'nin ise ABD'ye gitmesiyle, açıkçası farklı yollar seçtikleri ortada. Ayrı kalmaları sorun değil.
“Bence artık kariyerlerinin sonuna yaklaşıyorlar. Onları Dünya Kupası'nda görmek zaten harika olurdu. Onları bir başka Dünya Kupası'nda görebilecek miyiz bilmiyoruz, bu yüzden şimdiden herkesin onları izleyebilmesi harika olurdu.”
MLS, kendi bünyesinden daha fazla süperstar yetiştirmeye başlayabilir mi?
Messi, MLS’de MVP ödülünü kazandığı iki sezon boyunca Amerikan futbolunun tanınırlığını artırmaya katkıda bulundu. Daha fazla büyük ismin onun izinden giderek ABD’ye gelmesi bekleniyor, ancak ilgi odağı sonunda yıldız transferlerden uzaklaşıp yerli idollere kayacak mı?
Senderos bu soruya şu yanıtı verdi: “Bu konuda çok çalışıyorlar ve akademileri geliştiriyorlar. Artık her MLS kulübünün bir akademisi var ve elit seviyeye ulaşmak için giderek daha fazla çaba sarf ediyorlar.
“Elbette, lige bu çekiciliği kazandırmak için Messi gibi büyük yıldızlara ve Miami, New York, Los Angeles gibi aktif olması gereken büyük pazarlara ihtiyaçları var. Ancak ABD'nin muazzam bir potansiyeli var.
“Bildiğimiz gibi, kaynakları var, devasa bir nüfusa sahipler ve tek gereken şey, Messi gibi oyuncuların ve büyük yıldızların bu kültürü etkileyip bir futbol kültürü yaratabilmesi için bu kültürü gerçekten oluşturmak.”
Messi'nin sözleşme uzatması, Ronaldo'nun takıma katılması ihtimalini gündeme getirdi
Messi, Inter Miami ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşme uzatması imzaladığı için öngörülebilir gelecekte de kulüpte kalacak. Tarih kitaplarını yeniden yazmaya devam eden Messi, 40 yaşını geçtikten sonra da sahalarda yer alacak isimlerden biri olacak.
Ronaldo'nun, gelecekteki gösteri maçları dışında, GOAT olarak kabul edilen meslektaşıyla aynı soyunma odasını paylaşma seçeneğini değerlendirip değerlendirmeyeceği henüz belli değil. Küresel izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirecek bu transfer konusunda görüşler ise ikiye bölünmüş durumda.