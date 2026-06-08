Amerikalılar, Dünya Kupası elemeleri öncesindeki bu kritik hazırlık maçında bir yanıt ararken Mallory Swanson sahalara dönecek mi? ABD Kadın Milli Takımı’nın Brezilya ile oynayacağı rövanş maçının beş kilit noktası

ABD Kadın Milli Takımı için Brezilya'da hiçbir zaman kolay ya da rahat bir yolculuk olması beklenmiyordu. Asıl amaç da buydu.

Sao Paulo'da 31.000'den fazla coşkulu taraftarın önünde Olimpiyat rakiplerine karşı oynayan ABD Kadın Milli Takımı, Emma Hayes'in bu Haziran gezisinden beklediği türden bir sınava tabi tutuldu. Ancak sonuç, takımının beklediği gibi olmadı. Sophia Wilson, ikinci dakikada gol atarak ABD Kadın Milli Takımı'nda gol atan dokuzuncu anne oldu ve ABD'ye rüya gibi bir başlangıç yaşattı, ancak Brezilya hemen karşılık verdi. 11. ve 14. dakikalarda gelen goller, ev sahibi takıma 2-1'lik bir üstünlük sağladı ve bu üstünlüğü maç sonuna kadar koruyarak ABD'ye karşı üst üste ikinci, tarihsel olarak ise beşinci galibiyetlerini aldılar.

ABD Kadın Milli Takımı için olumlu yanlar da vardı. Maçın başındaki baskı umut vericiydi, Wilson doğum izninden döndükten sonraki ilk uluslararası maçında formda görünüyordu ve Hayes, önemli hücum oyuncularını takıma yeniden dahil etmeye devam ederken Trinity Rodman da ilk 11'de yer aldı. Ancak bariz sorunlar da vardı. Orta saha dağınık görünüyordu ve Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox ve Gisele Thompson'dan oluşan savunma hattı, Brezilya'nın durmak bilmeyen hücum hattıyla başa çıkmakta zorlandı.

"Triple Espresso"nun tam kadro yeniden bir araya gelmesi de beklemek zorunda kalacak. Wilson ve Rodman ilk 11'de yer alırken, Mallory Swanson, Hayes'in doğum izninden sonra dönüşünü yönetmeye devam etmesi nedeniyle oynamadı. Swanson, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan bu yana USWNT'de forma giymedikten sonra kadroya çağrılmıştı ve Hayes, seyahatten önce teknik ekibin Swanson ve Chicago Stars ile birlikte onun sahalara dönüş planı üzerinde yakından çalıştığını söylemişti.

Sarı kart gördükten sonra sakatlık geçirdiği için kısa süre sonra oyundan çıkan Rodman konusunda da belirsizlik var. Hayes ayrıntılı bir güncelleme yapmadı ve Salı günkü ikinci maçta ne gibi değişiklikler olabileceği sorulduğunda, genel bir cevap verdi.

Hayes, "Yarınki değişiklikler hakkında konuşmayacağım, ancak şunu söyleyebilirim ki, belirli şeyler için ne kadar hazırlık yaparsanız yapın, sahaya çıkana kadar ne olacağını bilemezsiniz" dedi.

Saha koşulları da bir başka zorluk yarattı; oyuncular maç boyunca kayıp durdular, ancak Hayes bunu mazeret olarak kullanmayı reddetti.

"Kontrol edemediğim şeylere odaklanmak istemiyorum," dedi Hayes. "Birçok oyuncunun kaydığını gördüm mü? Evet gördüm, ama ben buna odaklanmayacağım çünkü bunu kontrol edemem."

Bunun yerine Hayes, bu maçı bir ders olarak değerlendirdi.

"Bence Brezilya ile oynadığınızda, bunun mücevherler gibi değerli bir maç olduğunu kabul etmelisiniz," dedi Hayes. "Bence Brezilya fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve maçın ilk bölümünde işimizi çok zorlaştırdı. Bu, takımım için harika bir ders oldu ve biz de bunu deneyimlemek için buradayız."

Şimdi sıra yanıtta. İki takım Salı günü São Paulo'daki Neo Química Arena'da tekrar karşı karşıya gelecek. Hayes, bu maçta farklı bir stoper ikilisi kurabilir, orta sahayı yeniden şekillendirebilir veya kaleye yeni bir kaleci koyabilir. Asıl soru, USWNT'nin ikinci maçta Brezilya'nın baskısıyla daha iyi başa çıkıp çıkamayacağı ve Swanson'ın dönüşünün nihayet ünlü "Triple Espresso" üçlüsünü sahada yeniden bir araya getirip getiremeyeceği.

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