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Amerikalılar, Dünya Kupası elemeleri öncesindeki bu kritik hazırlık maçında bir yanıt ararken Mallory Swanson sahalara dönecek mi? ABD Kadın Milli Takımı’nın Brezilya ile oynayacağı rövanş maçının beş kilit noktası

FEATURES
Women's football
ABD
S. Wilson
T. Rodman

ABD Kadın Milli Takımı, Cumartesi günü 2-1 yenilgisinin ardından bir cevap arayan Emma Hayes’in takımının Haziran ayında Brezilya ile ikinci kez karşı karşıya geleceği maç öncesinde, GOAL maçın başlama düdüğü çalınmadan önce öne çıkan başlıkları ele alıyor.

ABD Kadın Milli Takımı için Brezilya'da hiçbir zaman kolay ya da rahat bir yolculuk olması beklenmiyordu. Asıl amaç da buydu.

Sao Paulo'da 31.000'den fazla coşkulu taraftarın önünde Olimpiyat rakiplerine karşı oynayan ABD Kadın Milli Takımı, Emma Hayes'in bu Haziran gezisinden beklediği türden bir sınava tabi tutuldu. Ancak sonuç, takımının beklediği gibi olmadı. Sophia Wilson, ikinci dakikada gol atarak ABD Kadın Milli Takımı'nda gol atan dokuzuncu anne oldu ve ABD'ye rüya gibi bir başlangıç yaşattı, ancak Brezilya hemen karşılık verdi. 11. ve 14. dakikalarda gelen goller, ev sahibi takıma 2-1'lik bir üstünlük sağladı ve bu üstünlüğü maç sonuna kadar koruyarak ABD'ye karşı üst üste ikinci, tarihsel olarak ise beşinci galibiyetlerini aldılar.

ABD Kadın Milli Takımı için olumlu yanlar da vardı. Maçın başındaki baskı umut vericiydi, Wilson doğum izninden döndükten sonraki ilk uluslararası maçında formda görünüyordu ve Hayes, önemli hücum oyuncularını takıma yeniden dahil etmeye devam ederken Trinity Rodman da ilk 11'de yer aldı. Ancak bariz sorunlar da vardı. Orta saha dağınık görünüyordu ve Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox ve Gisele Thompson'dan oluşan savunma hattı, Brezilya'nın durmak bilmeyen hücum hattıyla başa çıkmakta zorlandı.

"Triple Espresso"nun tam kadro yeniden bir araya gelmesi de beklemek zorunda kalacak. Wilson ve Rodman ilk 11'de yer alırken, Mallory Swanson, Hayes'in doğum izninden sonra dönüşünü yönetmeye devam etmesi nedeniyle oynamadı. Swanson, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan bu yana USWNT'de forma giymedikten sonra kadroya çağrılmıştı ve Hayes, seyahatten önce teknik ekibin Swanson ve Chicago Stars ile birlikte onun sahalara dönüş planı üzerinde yakından çalıştığını söylemişti.

Sarı kart gördükten sonra sakatlık geçirdiği için kısa süre sonra oyundan çıkan Rodman konusunda da belirsizlik var. Hayes ayrıntılı bir güncelleme yapmadı ve Salı günkü ikinci maçta ne gibi değişiklikler olabileceği sorulduğunda, genel bir cevap verdi.

Hayes, "Yarınki değişiklikler hakkında konuşmayacağım, ancak şunu söyleyebilirim ki, belirli şeyler için ne kadar hazırlık yaparsanız yapın, sahaya çıkana kadar ne olacağını bilemezsiniz" dedi.

Saha koşulları da bir başka zorluk yarattı; oyuncular maç boyunca kayıp durdular, ancak Hayes bunu mazeret olarak kullanmayı reddetti.

"Kontrol edemediğim şeylere odaklanmak istemiyorum," dedi Hayes. "Birçok oyuncunun kaydığını gördüm mü? Evet gördüm, ama ben buna odaklanmayacağım çünkü bunu kontrol edemem."

Bunun yerine Hayes, bu maçı bir ders olarak değerlendirdi.

"Bence Brezilya ile oynadığınızda, bunun mücevherler gibi değerli bir maç olduğunu kabul etmelisiniz," dedi Hayes. "Bence Brezilya fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve maçın ilk bölümünde işimizi çok zorlaştırdı. Bu, takımım için harika bir ders oldu ve biz de bunu deneyimlemek için buradayız."

Şimdi sıra yanıtta. İki takım Salı günü São Paulo'daki Neo Química Arena'da tekrar karşı karşıya gelecek. Hayes, bu maçta farklı bir stoper ikilisi kurabilir, orta sahayı yeniden şekillendirebilir veya kaleye yeni bir kaleci koyabilir. Asıl soru, USWNT'nin ikinci maçta Brezilya'nın baskısıyla daha iyi başa çıkıp çıkamayacağı ve Swanson'ın dönüşünün nihayet ünlü "Triple Espresso" üçlüsünü sahada yeniden bir araya getirip getiremeyeceği.

GOAL, Salı günü Brezilya ile oynanacak ikinci maçın beş anahtar noktasını sunuyor...

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Orta saha pas oyununu mükemmelleştirin

    Hayes, Bay FC’den Claire Hutton ile OL Lyon’dan Lindsey Heaps ve Lily Yohannes’ten oluşan bir orta saha üçlüsüne yer verdi; Sam Coffey’in bu kamp kadrosunda yer almaması göz önüne alındığında bu seçim mantıklı bir hamleydi.

    Üçlü, iyi anlar yaşadı. Maçın temposuna ve baskısına uyum sağladılar ve Hayes'in orta sahada görmek istediği teknik kaliteyi zaman zaman sergilediler. Ancak, değişikliklerin tamamı orta sahada olmasa da, oyuna yapılan değişikliklerin ardından maç daha açık bir hal almaya başladı.

    Michelle Cooper ve Avery Patterson'ın oyuna girmesiyle ABD Kadın Milli Takımı, forvet ve kanatlarda fiziksel varlığını artırdı ve bu, Brezilya karşısında faydalı oldu. Her ikisi de bire bir mücadelelerde başarılı oldu, sahayı genişletti ve orta sahanın topu alması için daha fazla zaman ve alan yarattı.

    Rose Lavelle ve Jaedyn Shaw da ikinci yarının sonlarında orta sahaya girdi. İkisi de maçı değiştirecek kadar fazla zamanı yoktu, ancak ikisi de temponun yüksek kalmasına yardımcı oldu ve seviyenin düşmemesini sağladı.

    Bu denge, rövanş maçında da önemli olacak. Brezilya karşısında, USWNT, baskıyı aşmak için doğru anları bulamadan sürekli ikili mücadelelere girmeyi göze alamaz.

    Hayes, "Eğer topu bırakmadan sürekli mücadele ederseniz, Brezilya'nın gücüne göre oynuyorsunuz demektir" dedi. "Babamın bana söyleyeceği gibi, ağzınızı silin, yolunuza devam edin ve bir sonrakine hazırlanın."

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  • Claudia Dickey USWNTGetty Images

    Herkesin kaleci anı

    Hayes'in kaleci kadrosu hâlâ belirsizliğini koruyor, ancak Brezilya kampı durumun ne yönde olduğuna dair yeni bir ipucu verdi.

    Claudia Dickey, Mandy McGlynn ve Phallon Tullis-Joyce, başlangıçta kampa çağrılan üç kaleciydi, ancak Tullis-Joyce sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Jane Campbell geçti. Bu grup, son USWNT kamplarında en istikrarlı olanlardan biriydi, ancak 1 numaralı kaleci pozisyonu hâlâ belirsizliğini koruyor.

    McGlynn, Brezilya ile oynanan ilk maçta ilk 11'de yer alırken, Campbell yedek kulübesindeydi ve Dickey maç kadrosunda yer almadı. Eğer oynayabilecek durumda olursa, Dickey Salı günkü ikinci maçta forma giymesi için mantıklı bir aday gibi görünüyor.

    McGlynn'in istatistiklerinde ilk 14 dakikada iki gol yediği görülüyor, ancak ikisi de özellikle onun hatası değildi. Brezilya'nın erken baskısı USWNT'yi hemen strese soktu ve McGlynn, neredeyse başından itibaren gergin ve kaotik hale gelen bir maçla başa çıkmak zorunda kaldı. Yine de Brezilya'nın kaleyi bulan altı şutunun dördünü kurtardı.

    "Bu tam da antrenman yapmak istediğimiz şey," dedi McGlynn maçtan sonra. "Bu ortamlarda olmak — gürültülü ve kaotik, ama rahatsız olmak istiyoruz, böylece gelecek yıl bu zamanlar rahat olacağız."

    Hayes için büyük resim budur. McGlynn, geçiş aşamasındaki bir maçta topun başında yeterince istikrarlıydı ve daha önce birlikte oynamamış bir savunma hattını organize etmek zorunda kaldı. USWNT için savunma açısından kusursuz bir gece değildi, ancak baskı, seyirci ve önündeki alışılmadık grup göz önüne alındığında, McGlynn kaosu oldukça iyi idare etti.

    Şimdi soru, kaleci rekabeti şekillenmeye devam ederken Hayes'in rövanş maçında Dickey'e mi yoksa Campbell'a mı şans vereceği, yoksa McGlynn'i mi tercih edeceği.

  • Sophia Wilson, USWNTGetty

    Daha bilimsel olmalı

    ABD Kadın Milli Takımı, Brezilya karşısında maça yeniden ortak olabilecek fırsatlar yakaladı. Asıl sorun, bu anları daha somut sonuçlara dönüştürememeleriydi.

    Wilson'ın 2. dakikada attığı açılış golünün ardından, Brezilya iki hızlı golle karşılık verince Amerikalılar kontrolü yeniden ele geçirmekte zorlandı. USWNT ikinci yarıda daha iyi oynadı ve fırsatlar yarattı, ancak son vuruşlar, bitiricilik ve top hakimiyetindeki küçük detaylar, beraberliği zorlayacak kadar keskin değildi.

    USWNT kaptanı Lindsey Heaps, "Bence maçı bir bütün olarak ele alırsak, ikinci yarıda sahaya çıktık ve fırsatlar yarattık, [ama] gol atabilirdik" dedi. "Bence ilk yarıda, belki de ilk 15 dakikada, maça ısınmamız biraz zaman aldı."

    Hayes de benzer bir görüşe sahipti. USWNT maça iyi başladı, ancak oyun açıldığında Brezilya daha etkiliydi.

    "Gerçek şu ki, maça başladık ve bir gol attık," dedi Hayes. "Ancak mücadele etmeli ve oyunda kalmalısınız. Bence Brezilya maçın ilk bölümünde fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve işimizi çok zorlaştırdı. Bu, takımım için harika bir ders oldu."

    İşte bu noktada Salı günkü rövanş maçı önem kazanıyor. USWNT sadece fırsatlar yaratmakla kalmamalı, bu fırsatları daha verimli kullanmalı. Ayrıca topa daha iyi sahip çıkmalı, daha fazla ikili mücadele kazanmalı ve ilk karşılaşmada beraberliği yakalamalarını engelleyen küçük anları daha iyi yönetmeliler.

    "Hala sahada birçok genç oyuncum var, bu onların ilk deneyimi," dedi Hayes. "Bu yüzden bu konuda çok daha iyi olacağız."

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    Brezilya'nın baskısını ve kaosunu aşmak

    Brezilya'nın baskısı tek başına bile yeterince zorlu. Buna atmosferi de ekleyince, Cumartesi günkü maç tam da Hayes'in takımının yaşamasını istediği türden rahatsız edici bir ortama dönüştü.

    Aynı zorluk Salı günü de tekrar bekliyor olacak. Brezilya baskı yapacak, seyirciler gürültülü olacak ve ABD Kadın Milli Takımı bu kaosu ilk karşılaşmada yaptıklarından daha iyi yönetmek zorunda kalacak. Bunun avantajı ise, Amerikalıların bunu bir kez yaşamış olmaları. Baskının neye benzediğini, temponun nasıl olduğunu ve Brezilya'nın hataları ne kadar çabuk cezalandırabileceğini biliyorlar.

    Maçtan sonra Heaps, Brezilya'nın oyun stili ve atmosferin birleşimini en büyük uyum sorunu olarak gösterdi.

    "Bu Brezilya takımının getirdiği kaos," dedi Heaps. "Fiziksel güçleri ve oyunu nasıl şekillendirdikleri, ama aynı zamanda az önce oynadığımız atmosfer, ne inanılmaz bir deneyim."

    "İşte yaşayacağınız şey bu; taraftarların size karşı olması, ıslık çalması ve hiçbir şey duyamamanız," diye ekledi.

    Hayes de ortamın bazı oyuncularının daha önce deneyimlediklerinden çok farklı olduğunu kabul etti.

    Hayes, "Eminim ki oyuncularımın çoğu için bu, seyircilerin bu kadar yoğun tepkisini ilk kez deneyimledikleri bir durumdur," dedi. "Bence Brezilya maçın ilk bölümünde fırsatlarını çok iyi değerlendirdi ve işimizi çok zorlaştırdı. Bu, takımım için harika bir ders oldu ve atmosferin buna katkısı olduğu kesin."

    Bu da rövanş maçını yararlı bir ölçüt haline getiriyor. ABD Kadın Milli Takımı'nın Salı günü rahat olması gerekmiyor. Rahatsızlığı daha iyi idare edebileceklerini göstermeleri gerekiyor.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Sophia Wilson'ın geri dönüşü çok önemli

    Wilson'ın etkisini göstermesi uzun sürmedi.

    Cumartesi günkü maçın henüz 96. saniyesinde Rodman, Brezilya'nın savunma sahasının derinliklerinde bir top kaybına neden oldu ve Wilson gerisini halletti. Serbest kalan topu alan Wilson, içeriye doğru ilerledi ve 2024 Ekim ayından bu yana ABD Kadın Milli Takımı formasıyla attığı ilk golü, köşeye doğru kıvrılan bir vuruşla kaydetti.

    Bu an, Wilson'ın bu takıma hala ne kadar değerli olduğunu tam olarak gösteren bir andı. Brezilya maç boyunca fiziksel bir oyun sergiledi ve ona hareket alanı bırakmadı, ancak o forvette kendini iyi savundu ve bir hatayı cezalandırmanın bir yolunu buldu.

    Wilson maçtan sonra, "Bu takımda gol atmak ve elimden gelen her şekilde katkı sağlamak her zaman iyi hissettiriyor" dedi. "Tabii ki o golü attıktan sonra maçı daha iyi kontrol etmemiz ve üstünlüğümüzü korumamız gerekiyordu, ama bu bizim için gerçekten iyi bir sınav oldu."

    Heaps, özellikle Brezilya'nın ona ne kadar zorluk çıkardığını düşünürsek, Wilson'ın tekrar gol attığını görmekten çok heyecanlandı.

    "Bence en iyi yaptığı şey bu," dedi Heaps. "Bence onun için gerçekten zor bir maçtı, sadece rakip takımın ona karşı oynama şekli yüzünden, ama bence Sof'u böyle durumlarda, arka hatlarda top sürerken yakalayabilirseniz, onu durdurmak imkansızdır."

    Bu, USWNT'nin Salı gününe taşıyabileceği bir ders. Maç fiziksel, kaotik ve rahatsız edici olsa bile, Wilson'ın durumu değiştirmek için tek bir fırsat yakalaması yeterli.

Kadınlar - Hazırlık Maçları
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