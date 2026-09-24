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"Amerika'yı özlemeye başladım" - USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, The Late Run'da 2030'a kadar kalmayı, yükselen yetenekleri ve MLS zihniyetini konuştu
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“Bir şey inşa ettik”
Pochettino'ya Dünya Kupası öncesinde sözleşme uzatma teklifi yapıldı, ancak o, geleceğini turnuva sonrasına kadar takımla konuşmayacağı konusunda kararlıydı. Ancak Avrupa'da geçirdiği bir tatil sırasında, kendisini ABD'yi özlerken ve U.S. Soccer'ı geliştirmeyi sürdürmek için can atarken buldu.
Raheem Taylor-Parkes ve Chad Ochocinco'nun sunuculuğunu yaptığı programda, "Bizim için iyi bir performans ortaya koymak çok önemliydi... ve Dünya Kupası'ndan sonra konuşmak üzere anlaştık. Dürüst olmak gerekirse, Dünya Kupası bittikten sonra... Amerika'yı ve ABD'yi özlemeye başladım. Bir şeyler inşa ettik ve taraftarlarla harika bir bağ kurduk" dedi.
Ayrıca, 2030 Dünya Kupası sürecinde de etki yaratabilecek yükselen bir oyuncu grubuna dikkat çekti. Cavan Sullivan, Julian Hall ve Adri Mehmeti gibi isimler milli takımın radarına girerken, Pochettino ABD'nin yalnızca daha iyiye gidebileceğini öne sürdü.
Pochettino, "16, 17, 18, 19 yaşlarında, diğer oyuncuları zorlayabilecek potansiyele sahip genç bir oyuncu grubunu gördüğümüz doğru" dedi.
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Bu ülkede futbola destek verin
Pochettino ayrıca futbolun Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyümesine de yardımcı olmak istiyor. 3 Ağustos'ta yeni sözleşmesinin duyurulması sırasında, milli takımın ötesine uzanan hedeflerini ortaya koydu.
“Deneyimimizi ve bilgimizi U.S. Soccer'ın daha da fazla alanına taşıma fırsatı bizi heyecanlandırıyor. Bunu yaparken de Federasyon genelinde oyuncular, antrenörler ve takımlar için gelişim yollarını güçlendirmeye yardımcı olacağız” dedi.
Programa katıldığı sırada da bunu yineledi:
Pochettino, “Federasyonu önündeki hedeflerde desteklemek istiyoruz ve aynı zamanda bu ülkede futbolu destekleyerek Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbol gibi diğer sporlarla arasındaki farkı azaltmak istiyoruz” dedi.
Bunun bir parçasının zihinsel bir değişim olduğunu da kabul etti:
Pochettino, “Zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Neden mi? Bu doğru. Başka bir sporu eleştirmek ya da başka bir sporla kıyaslamak istemiyorum çünkü futbol farklı. Ancak futbolcunun zihni ya da beynin işleyiş süreci başka bir spordan farklı. Buradaki eğitim, çocukken aldığınız eğitim. Bunun iyi olmadığını söylemiyorum ama oyuncuyu çok ama çok üst düzey için hazırlamıyor. Bizim sporumuz eğlence değil, rekabettir. Kaybetmenin sonucu çok büyük” ifadelerini kullandı.
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MLS hakkında düşünceler
Pochettino, MLS'yi övdü ancak yükselme ve düşme sisteminin olmamasının, Amerika'daki futbol zihniyeti açısından caydırıcı bir unsur olduğunu vurguladı.
"MLS'te altı ayın sonunda ligin dibindeyseniz ve 'tamam, bir sonraki sezona hazırlanabilirim çünkü bunun bir sonucu yok' diyorsanız, bu da zihninizde yarattığınız kaybetme alışkanlığını sürdürür. Nasıl kaybedileceğini öğrenmeye başlarsınız ve bundan etkilenmezsiniz" dedi. "Biz bu zihniyeti değiştirmek istiyoruz."
Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceğini anlamak daha zor.
"Kulüplerin, federasyonun, MLS gibi organizasyonların yardımına ihtiyacımız var. Tüm turnuvalarda işleyiş şeklimizi biraz değiştirmemiz ve oyunculara daha rekabetçi olmaları için gerekli araçları sağlamamız gerekiyor" diyen Pochettino, sözlerini şöyle sürdürdü.
Yine de yetenek mevcut.
"Onlar çok cesur. 16, 17, 18 yaşında performans gösterebilecek kapasiteye, enerjiye ve yeteneğe sahipler. Bu ilk noktalardan biri. Eğer kaliteniz yoksa, karakteriniz yoksa ve yeterince cesur değilseniz, performans göstermek zordur... dikkat etmemiz gerekiyor, onları değerlendirmemiz ve onları geliştirmek, ilerlemeye devam etmeleri için gerekli araçları sunmak adına neye ihtiyaç duyduklarını belirlemeye çalışmamız gerekiyor" dedi.
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"Benim jenerasyonumda yüzde 200"
Pochettino, futboldaki nesil değişimi meselesine de değindi. Arjantinli teknik adam, 1989-2006 yılları arasında profesyonel olarak oynadı ve 2002 Dünya Kupası'nda Arjantin'i temsil etti. Haftadan haftaya oynadığı futbolu tercih ettiğini kabul etti.
"Yüzde 200, kendi jenerasyonumu tercih ederim. Futbol adil olamaz. Farklı bir oyuncu tipi inşa ediyoruz... [teknoloji] sporun özü değil. Bu zor, çok zor," dedi Pochettino. "Spontane duyguları kaybediyorsunuz."
ABD'nin bu haftaki hazırlık maçlarında VAR olmayacak ve Pochettino da bundan duyduğu heyecanı dile getirdi.
"Bence oyuncunun nasıl olduğunu görmek, oyuncuyu normalde içinde olmak zorunda kalmadığı bir durumun içine sokmaya çalışmak açısından bu iyi. Hakem sizi görmüyorsa, itemez, dokunamaz ya da farklı şeyler yapamazsınız," dedi.
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