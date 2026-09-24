"Amerika'yı özlemeye başladım" - USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, The Late Run'da 2030'a kadar kalmayı, yükselen yetenekleri ve MLS zihniyetini konuştu

Pochettino'ya Dünya Kupası öncesinde sözleşme uzatma teklifi yapıldı, ancak o, geleceğini turnuva sonrasına kadar takımla konuşmayacağı konusunda kararlıydı. Ancak Avrupa'da geçirdiği bir tatil sırasında, kendisini ABD'yi özlerken ve U.S. Soccer'ı geliştirmeyi sürdürmek için can atarken buldu.

Raheem Taylor-Parkes ve Chad Ochocinco'nun sunuculuğunu yaptığı programda, "Bizim için iyi bir performans ortaya koymak çok önemliydi... ve Dünya Kupası'ndan sonra konuşmak üzere anlaştık. Dürüst olmak gerekirse, Dünya Kupası bittikten sonra... Amerika'yı ve ABD'yi özlemeye başladım. Bir şeyler inşa ettik ve taraftarlarla harika bir bağ kurduk" dedi.





Ayrıca, 2030 Dünya Kupası sürecinde de etki yaratabilecek yükselen bir oyuncu grubuna dikkat çekti. Cavan Sullivan, Julian Hall ve Adri Mehmeti gibi isimler milli takımın radarına girerken, Pochettino ABD'nin yalnızca daha iyiye gidebileceğini öne sürdü.

Pochettino, "16, 17, 18, 19 yaşlarında, diğer oyuncuları zorlayabilecek potansiyele sahip genç bir oyuncu grubunu gördüğümüz doğru" dedi.



