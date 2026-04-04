Amerika ve İran'dan önce... Dünya Kupası stadyumlarında yaşanan tarihi savaşlar

Hafızalar 1966 yılına gidiyor; o dönemde Londra, Kore Savaşı'ndan sonra komünist devleti resmi olarak tanımamasına rağmen, o yıl Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Kuzey Kore milli takımını ağırlamak zorunda kalmıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı vize başvurularını reddetmeyi düşündü, ancak FIFA'nın turnuvayı tamamen İngiltere'den başka bir yere taşıma tehdidi karşısında geri adım attı ve sonunda diplomatik bir çözüme varıldı. Bu çözüm, resmi isim (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) yerine "Kuzey Kore" isminin kullanılması ve açılış ve final maçları hariç tüm maçlarda milli marşın çalınmaması ve bayrağın çekilmemesini öngörüyordu.

Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Middlesbrough kentindeki yerel seyirciler bu resmi engelleri aştı; İngiliz taraftarlar Kuzey Kore milli takımını favori takımları olarak benimsedi ve 18 binden fazla seyirci, Asya ekibinin büyük bir sürpriz yaparak 1-0 kazandığı İtalya ile oynadıkları tarihi maçta onları desteklemek için stadyuma akın etti.