2022-World-Cup-Match-Between-USA-And-Iran-in-QatarAFP

Amerika ve İran'dan önce... Dünya Kupası stadyumlarında yaşanan tarihi savaşlar

İran milli takımının Dünya Kupası'na katılımı belirsizliğini koruyor

Dünya 2026 Dünya Kupası'nı beklerken, İran milli takımının ABD'de turnuvaya katılımı konusundaki kriz, spor ile siyasi düşmanlık arasındaki karmaşık çelişkinin en son örneği olarak öne çıkıyor.

Ancak bu durum yeni değil; Dünya Kupası tarihi, ev sahibi ülkelerin egemenlik haklarından taviz vermek zorunda kaldığı ya da misafir ülkelerin, oyuncularının rakip topraklarda taraf değiştirmesini önlemek için onlara sıkı istihbarat denetimi uyguladığı olaylarla doludur.  

Ayrıca okuyun

Real Madrid, Atalanta değil... Kane, Münih'te alarm zillerini çalıyor

Hakem ve kadınlara hakaret eden Neymar'ı uzun süreli ceza bekliyor

Avrupa ve ırkçılık: İngiltere mücadelede önde... Yamal, Vinicius'un zayıflığından muzdarip

  • 1966 Dünya Kupası

    Hafızalar 1966 yılına gidiyor; o dönemde Londra, Kore Savaşı'ndan sonra komünist devleti resmi olarak tanımamasına rağmen, o yıl Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Kuzey Kore milli takımını ağırlamak zorunda kalmıştı.

    İngiliz Dışişleri Bakanlığı vize başvurularını reddetmeyi düşündü, ancak FIFA'nın turnuvayı tamamen İngiltere'den başka bir yere taşıma tehdidi karşısında geri adım attı ve sonunda diplomatik bir çözüme varıldı. Bu çözüm, resmi isim (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) yerine "Kuzey Kore" isminin kullanılması ve açılış ve final maçları hariç tüm maçlarda milli marşın çalınmaması ve bayrağın çekilmemesini öngörüyordu.

    Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Middlesbrough kentindeki yerel seyirciler bu resmi engelleri aştı; İngiliz taraftarlar Kuzey Kore milli takımını favori takımları olarak benimsedi ve 18 binden fazla seyirci, Asya ekibinin büyük bir sürpriz yaparak 1-0 kazandığı İtalya ile oynadıkları tarihi maçta onları desteklemek için stadyuma akın etti.

  • Kardeşler arası çatışma

    Soğuk Savaş döneminde, 1974 Dünya Kupası, Doğu ve Batı Almanya arasında Batı Almanya topraklarında gerçekleşen tek karşılaşmaya sahne oldu; bu maç, "kardeşler savaşı" olarak anıldı.

    Vatandaşlarının bölünmemesini sağlamak için Doğu Almanya, sıradan taraftarlarının seyahat etmesini yasakladı ve sadece rejime sadık yaklaşık 2.000 "seçilmiş konuk"un, Devlet Güvenlik Servisi "Stasi"nin sıkı denetimi altında seyahat etmesine izin verdi. Bu konuklar, maç boyunca önceden belirlenmiş tek tip tezahüratları tekrarladılar.

    Denetimler saha içine de uzanıyordu; Doğu Almanya oyuncularının maçın bitiş düdüğünden sonra formalarını değiş tokuş etmeleri, herhangi bir yakınlaşma izlenimi yaratmaması için yasaklanmıştı. Stadyum, silahlı polisler ve yeşil çimlerin üzerinde uçan helikopterlerle çevriliydi. Maç, Doğu Almanya'nın sürpriz bir galibiyetiyle (1-0) sona erdi.

  Getty Images Sport

    İngiltere ve Arjantin

    1986 ve 1998 yıllarında oynanan Arjantin-İngiltere maçları ise, Falkland Savaşı'nın spor yoluyla devamı niteliğindeydi; 1986 yılında Mexico City sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşandı ve bu çatışmalar sonucunda İngiliz taraftarlar hastanelere kaldırıldı ve bayrakları Arjantinli "Para Bravas" grupları tarafından çalındı.

    1998 Fransa turnuvasında ise yetkililer, "Hooliganlar" ile mücadele etmek için 1.600 polis görevlendirdi. İstihbarat teşkilatları ise, turnuvanın kesintiye uğramamasını sağlamak amacıyla, o maçın hedef alındığı bir terör planını engellemek için gizli bir operasyon yürüttü. Bu durum, o dönemde oyuncular ve antrenörlerden gizlendi.

  • Küba'nın katkıları

    Küba'nın ABD veya Kanada'da düzenlenen turnuvalara katılımı, "toplu kaçış" olgusu nedeniyle Küba yetkililerini rahatsız eden bir kabus niteliğindedir; 2002 yılında, Rei Martínez ve Alberto Delgado adlı iki oyuncu, telefon görüşmesi yapmak için dışarı çıktıklarını söyleyerek Los Angeles'taki takım otelinden kaçmışlardı.

    Bu olay, 2012 yılında daha da trajik bir şekilde tekrarlanmıştır. Maç öncesinde 4 oyuncu ve takım doktoru bir anda sığınma talebinde bulunmak üzere kaçtığı için Küba, Kanada ile oynayacağı kritik maça sadece 11 oyuncuyla ve yedek kulübesinde hiçbir yedek oyuncu olmadan çıkmak zorunda kalmıştır.

  AFP

    Kuzey Kore'deki askeri üsler

    Bölgesel etkinliklerde bile bu gerilimler devam ediyor; 2014 yılında Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nda, Kuzey Kore heyeti gezici bir "istihbarat karargahı"na dönüştü; güvenlik görevlileri, sporcuları gözetlemek üzere "gazeteci" kimliğiyle kayıt yaptırdı ve her on katılımcıya bir ajan düştü.

    Kuzey Koreli gazeteciler, raporlarını "faks" yoluyla göndermekle yükümlü kılınmış , böylece küresel internete maruz kalmamaları sağlanırken, Güney Kore yetkilileri ise aşırılıkçı grupların Kuzey Kore bayrağını yırtarak yeni bir sınır çatışması başlatmasından korktukları için stadyumların çevresindeki sokaklardan tüm ülkelerin bayraklarını kaldırmak ve sadece stadyum içinde dalgalandırmak zorunda kaldılar.

    Bu tarihsel olaylar, kriz zamanlarında stadyumların "özel egemenlik" alanlarına dönüştüğünü ve olağan kuralların, olağanüstü güvenlik protokolleri lehine askıya alındığını teyit etmektedir.