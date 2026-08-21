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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Amerika'dan Suudi Arabistan'a: Yassine Bounou'nun laneti Hilal'in yıldızını vurdu!

Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Y. Bounou
C. Summerville
Suudi Arabistan
Fas
Hollanda

Yeni bir şok

Hollandalı Crysencio Summerville, El Feyha karşısında yeni bir penaltı kaçırdıktan sonra, kendisiyle Faslı Yassine Bounou'yu bir araya getiren acı bir hatırayı hâlâ kovalıyor gibi görünüyor; bu durum, yalnızca birkaç hafta önce 2026 Dünya Kupası'nda yaşanan benzer bir olayı akıllara geri getirdi.

Hilal, Perşembe akşamı Roshn Ligi'nin ikinci haftası kapsamında oynanan El Feyha maçını 3-0'lık skorla kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve geçici olarak lider konuma yerleşti. Ancak Summerville'in 81. dakikada kaçırdığı penaltı, Faslı kaleciyle ilgili tuhaf tesadüf nedeniyle dikkatlerin bir kısmını üzerine çekti.

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    Bono, Somerville'in hafızasında canlı

    Hikaye yaklaşık 51 gün öncesine, Hollanda Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas ile karşılaştığı, normal süre ve uzatmaların berabere sona ermesinin ardından penaltı atışlarına giden maça uzanıyor.

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    Penaltı atışları sırasında ise Yassine Bounou, Sommerville'in kullandığı penaltılardan birini ustalıkla kurtararak sahnenin kahramanı oldu ve Fas'a seride büyük bir avantaj sağladı; karşılaşma "Fas"ın turu geçmesiyle son buldu.

    Ancak işin ilginç yanı, Sommerville'in daha sonra bu kez Al Hilal forması altında Al Feiha karşısında bir penaltıyı daha kaçırması oldu; böylece kendisini, Mundial'de Bounou karşısında yaşadığına dikkat çekici bir biçimde benzeyen bir senaryonun içinde buldu.

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    Bono'ya rakip olmaktan onunla birlikte oynamaya

    En büyük ironi ise Somerville'in Dünya Kupası'nın ardından Hilal'e transfer olarak Bono'yla rakip olarak karşı karşıya gelmek yerine takım arkadaşı olmasıydı. Ancak penaltı hafızası hiç silinmedi; zira oyuncu 81. dakikada Feyha karşısında yeni bir penaltı kaçırarak eski olayı yeniden gündeme taşıdı.

    Kaçırılan penaltıya rağmen bu durum maçın sonucuna etki etmedi; Hilal işi çoktan 3-0'lık net bir skorla halletmiş, Roshn Ligi'ndeki kusursuz çıkışını sürdürerek üst üste ikinci galibiyetini elde etmişti.

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    Böylece penaltılar, Somerville'in Hilal'le ilişkisinin başında tuhaf bir hikâyeye dönüştü; birkaç hafta önce Hollanda ile oynadığı penaltı atışlarında golü engelleyen Bono'ydu, bugün ise Faslı kaleci onun bir takım arkadaşı oldu. Oyuncu ise penaltı kaçırmayı sürdürerek, sezonun devamında pek çok ironiye kapı aralayabilecek bir tablo çizdi.

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    Karamsarlığı bir yana bırakırsak, bu durum Somerville'in kariyerinde yalnızca hoş bir istatistiksel ironi olarak kalıyor. Ancak senaryonun kısa bir süre sonra tekrarlanması, bunu Hilal'in sezon başındaki en dikkat çekici hikâyelerinden biri hâline getiriyor; hele ki bu hikâyenin kahramanı, Bono'ya rakip olmaktan onu bir takım arkadaşı ve takımının kalecisi olarak yanında bulmaya geçmişken.

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