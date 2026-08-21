En büyük ironi ise Somerville'in Dünya Kupası'nın ardından Hilal'e transfer olarak Bono'yla rakip olarak karşı karşıya gelmek yerine takım arkadaşı olmasıydı. Ancak penaltı hafızası hiç silinmedi; zira oyuncu 81. dakikada Feyha karşısında yeni bir penaltı kaçırarak eski olayı yeniden gündeme taşıdı.

Kaçırılan penaltıya rağmen bu durum maçın sonucuna etki etmedi; Hilal işi çoktan 3-0'lık net bir skorla halletmiş, Roshn Ligi'ndeki kusursuz çıkışını sürdürerek üst üste ikinci galibiyetini elde etmişti.

Böylece penaltılar, Somerville'in Hilal'le ilişkisinin başında tuhaf bir hikâyeye dönüştü; birkaç hafta önce Hollanda ile oynadığı penaltı atışlarında golü engelleyen Bono'ydu, bugün ise Faslı kaleci onun bir takım arkadaşı oldu. Oyuncu ise penaltı kaçırmayı sürdürerek, sezonun devamında pek çok ironiye kapı aralayabilecek bir tablo çizdi.

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Karamsarlığı bir yana bırakırsak, bu durum Somerville'in kariyerinde yalnızca hoş bir istatistiksel ironi olarak kalıyor. Ancak senaryonun kısa bir süre sonra tekrarlanması, bunu Hilal'in sezon başındaki en dikkat çekici hikâyelerinden biri hâline getiriyor; hele ki bu hikâyenin kahramanı, Bono'ya rakip olmaktan onu bir takım arkadaşı ve takımının kalecisi olarak yanında bulmaya geçmişken.