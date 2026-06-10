Amerika büyük beklentiler içinde – peki Mauricio Pochettino ve ABD Milli Takımı’nın “Altın Kuşağı”, Dünya Kupası’ndaki bu önemli anın üstesinden gelmeye hazır mı?

"Biz ABD'yiz," dedi. "Belçika ve Portekiz'le rekabet ediyoruz. Eminim ki Belçika ve Portekiz'in kadrosunda ilk 100'de yer alan birkaç oyuncu vardır. Bence bizde bu yok. İşte bu yüzden bu tür takımlarla oynamak iyi geliyor."

Bu, seviyenin ne olduğunu açıkça hatırlattı. Aynı zamanda, bunca zaman geçmesine rağmen hala kanıtlaması gereken çok şey olan bir nesil Amerikan yıldızları için bir uyarı niteliğindeydi.

O "altın nesil"in ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse on yıl geçti ve bir bakıma, bu lakabı hak ettiklerini kanıtladılar. AC Milan, Juventus, Monaco ve PSV, şu anda Amerikalıların forma giydiği kulüplerden sadece birkaçı. Avrupa'da saygı görmek için yıllarca mücadele eden bu nesil ABD'li yıldızlar, bu saygıyı hak etmek için üzerlerine düşeni yaptılar ve bu süreçte futbolun en büyük kupalarından bazılarını kazandılar.

Ancak, ülkelerinde, bu heyecanın hakkını verebilecekleri konusunda hala sayısız soru işareti var. Bireysel olarak başardıkları her şeye rağmen, takım olarak başarıya ulaşmak daha zor oldu. Bu USMNT, uluslararası düzeyde öncüllerini geride bırakamadı. Oyuncuların yeteneği eşsiz, ancak yolu açanlara kıyasla henüz hiçbir şey başaramadılar.

Bazı açılardan bunların hiçbiri önemli değil. Sonuçta, bu nesil tek bir an, daha spesifik olarak tek bir turnuva için yetiştirildi. Dolayısıyla, 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde, bu onların anı olacak; mirasların yazılacağı ve oyunun belki de sonsuza dek değişeceği an.

Artık mazeretlere yer yok. Bunlar artık futbolda yolunu arayan gençler değil, artık göz ardı edilen, küçümsenen veya deneyimsiz değiller. Her şey bu yaz için hazır; Amerikan futbolunun en büyük yıldızlarının çoğu, spor tarihinin en büyük turnuvasında en iyi dönemlerinde sahaya çıkacak.

Peki, bu altın nesil gerçekten de altın nesil olabilir mi? Bu, Amerikan futbolunun belirleyici hikayesi; sadece bu yazın değil, tüm on yılın.