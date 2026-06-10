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USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Amerika büyük beklentiler içinde – peki Mauricio Pochettino ve ABD Milli Takımı’nın “Altın Kuşağı”, Dünya Kupası’ndaki bu önemli anın üstesinden gelmeye hazır mı?

Analysis
ABD
Dünya Kupası
C. Pulisic
T. Adams
W. McKennie
M. Pochettino
FEATURES
ABD - Paraguay

Mart ayında, ABD erkek milli takımı Belçika ve Portekiz karşısında arka arkaya ağır yenilgiler aldıktan sonra, Mauricio Pochettino elindeki oyuncular hakkında yüksek sesle düşüncelerini dile getirdi. Bu açık sözlü değerlendirme ister samimiyetten ister motivasyon amaçlı olsun, bunu sadece Pochettino bilir. Kesin olan tek şey, değerlendirmesinin oldukça açık sözlü olduğuydu: Takımı, tek tek bakıldığında, en iyiler kadar iyi değildi.

"Biz ABD'yiz," dedi. "Belçika ve Portekiz'le rekabet ediyoruz. Eminim ki Belçika ve Portekiz'in kadrosunda ilk 100'de yer alan birkaç oyuncu vardır. Bence bizde bu yok. İşte bu yüzden bu tür takımlarla oynamak iyi geliyor."

Bu, seviyenin ne olduğunu açıkça hatırlattı. Aynı zamanda, bunca zaman geçmesine rağmen hala kanıtlaması gereken çok şey olan bir nesil Amerikan yıldızları için bir uyarı niteliğindeydi.

O "altın nesil"in ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse on yıl geçti ve bir bakıma, bu lakabı hak ettiklerini kanıtladılar. AC Milan, Juventus, Monaco ve PSV, şu anda Amerikalıların forma giydiği kulüplerden sadece birkaçı. Avrupa'da saygı görmek için yıllarca mücadele eden bu nesil ABD'li yıldızlar, bu saygıyı hak etmek için üzerlerine düşeni yaptılar ve bu süreçte futbolun en büyük kupalarından bazılarını kazandılar.

Ancak, ülkelerinde, bu heyecanın hakkını verebilecekleri konusunda hala sayısız soru işareti var. Bireysel olarak başardıkları her şeye rağmen, takım olarak başarıya ulaşmak daha zor oldu. Bu USMNT, uluslararası düzeyde öncüllerini geride bırakamadı. Oyuncuların yeteneği eşsiz, ancak yolu açanlara kıyasla henüz hiçbir şey başaramadılar.

Bazı açılardan bunların hiçbiri önemli değil. Sonuçta, bu nesil tek bir an, daha spesifik olarak tek bir turnuva için yetiştirildi. Dolayısıyla, 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde, bu onların anı olacak; mirasların yazılacağı ve oyunun belki de sonsuza dek değişeceği an.

Artık mazeretlere yer yok. Bunlar artık futbolda yolunu arayan gençler değil, artık göz ardı edilen, küçümsenen veya deneyimsiz değiller. Her şey bu yaz için hazır; Amerikan futbolunun en büyük yıldızlarının çoğu, spor tarihinin en büyük turnuvasında en iyi dönemlerinde sahaya çıkacak.

Peki, bu altın nesil gerçekten de altın nesil olabilir mi? Bu, Amerikan futbolunun belirleyici hikayesi; sadece bu yazın değil, tüm on yılın.

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    Bayrağı devretmek

    Bir "altın nesil"in oluşumunu anlamak için, her şeyin nereden başladığını anlamak gerekir. ABD Erkek Milli Takımı için bu an 2017'de geldi, ancak temelleri daha da öncesinde atılmıştı.

    10 Ekim 2017'de, USMNT, Couva'da geçirdiği kabus gibi bir gecenin ardından 2018 Dünya Kupası elemelerini kaçırdı. Trinidad & Tobago'ya karşı alınan yenilgi, program tarihinin en kötü anı oldu. Bu başarısızlığı açıklayacak, mantıklı bir gerekçe ya da haklı gösterecek hiçbir şey yoktu. Bu, Amerikan futbolunun gidişatını değiştirmesi gereken bir andı - ve öyle de oldu.

    Bu başarısızlıktan bir ay sonra, USMNT yeni bir sayfa açmak için Portekiz'in Leira kentinde yeniden bir araya geldi. Bu kampta, daha sonra bu takımın yüzleri olacak iki oyuncunun ilk maçları oynandı: Tyler Adams ve Weston McKennie. Uzun süredir gençlik takımında birlikte oynadıkları Christian Pulisic ile birlikte, Adams ve McKennie o kamp sırasında gayri resmi olarak bayrağı devraldılar. İlk maçında gol atan McKennie 19 yaşındaydı. Adams ise henüz 18 yaşındaydı.

    "Dünya Kupası'na katılamadıktan sonra o kampa çağrılmak, ikimiz için de bir uyanış çağrısı oldu," dedi Adams, 2024'te GOAL'a. "Takım, ikimizin gelip ABD futbolunun hikayesini değiştirmeye çalışmamıza güveniyordu. İkimiz de bunu büyük bir an olarak görüyoruz.

    "O kampta oda arkadaşıydık ve o zamanları çok keyifle geçirdik çünkü ikimiz de 'Evet, burada olmayı hak ediyoruz' diye hissediyorduk, ama birbirimize gülerek 'Şu anda her şeyi değiştirmemiz için bize güveniyor olmalarına inanamıyorum' diyorduk. Şimdi geriye dönüp baktığımızda, o adamlar bizdik. Çok şey değişti."

    Sonraki yıllarda, yapbozun diğer parçaları da yerine oturdu. Pulisic, elbette önceki döngünün bir parçası olarak zaten kendini kanıtlamıştı. Tim Weah ve Antonee Robinson ise 2018'de geldi. Sergino Dest bir yıl sonra ortaya çıktı ve 2020'de Brenden Aaronson, Chris Richards, Gio Reyna, Mark McKenzie ve Yunus Musah geldi. Matt Turner ve Ricardo Pepi, 2021'de ilk kez sahneye çıktıktan sonra anında etki yarattı; Joe Scally, Haji Wright ve Malik Tillman ise 2022'de kadroya katıldı.

    Bu yıllar boyunca ABD, kendini kanıtlamak isteyen 20'li yaşlarındaki bir grubun liderliğindeki yepyeni bir oyuncu kadrosu oluşturdu ve bu oyuncuların kendilerini gerçekten kanıtlamak için ilk fırsatı Katar'da geldi. Kasım ayında Dünya Kupası'na turnuvanın en genç takımlarından biri olarak geldiler ve en iyilerle karşı karşıya gelecekleri ilk gerçek sınava hazırdılar.

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  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    Yenilmiş ama pes etmemiş

    Sonuç olarak, ABD'nin 2022 Dünya Kupası'nda beklentileri karşıladığını söylemek yanlış olmaz. Takım, grubu geçmeyi başardı ve pek çok kişinin tahmin ettiğinden daha iyi bir performans sergiledi.

    Açılış maçında Galler'i yenebilirdi ve muhtemelen yenmeliydi, ancak maçın sonlarında bir penaltı yedi ve 1-1 berabere kaldı. Orta saha, İran ile oynanacak hayati maçtan önce, İngiltere'nin süperstarlarıyla başa baş bir mücadele verdi ve maç 0-0 berabere sonuçlandı. Pulisic, kendini tehlikeye atarak topu ağlara gönderdi ve takımını eleme turuna taşıdı.

    Hollanda ile oynanan son 16 turu maçında, ABD Milli Takımı seviyelerin farkını anladı. Grup aşamasında cezasız kalan hatalar, Hollandalılar tarafından acımasızca cezalandırıldı. Sonunda 3-1 yenilen genç ABD Milli Takımı için bu, iyi olduğunu ancak henüz mükemmel olmadığını gösteren bir ders oldu.

    Reyna, o mağlubiyetle ilgili olarak, "Bence hem bireysel hem de takım olarak o zamanlar hepimiz çok, çok gençtik ve belki biraz da deneyimsizdik," dedi. "Sonunda, biraz daha deneyimli, biraz daha iyi, oyuna biraz daha hakim bir Hollanda takımına karşı oynadık ve sonuçta bu bizim için neredeyse çok ağır geldi."

    Reyna, elbette, o Dünya Kupası'nın ana hikayesiydi. Teknik direktör Gregg Berhalter ile olan ilişkisinin bozulması kötü bir şöhretle anılıyor, ancak bu, Reyna'nın bir an önce geride bırakmak istediği bir kariyer aşaması. O, öğrendi ve büyüdü diyor, takım arkadaşları da öyle.

    Yıllar içinde USMNT'nin oyuncu kadrosu değişti, ancak çekirdek grup büyük ölçüde aynı kaldı. Bazen bu bir lütuftu; bazen ise bir lanetti. Sonuçta, bu Dünya Kupası döngüsünün ortasında lanet galip geldi, bu yüzden Mauricio Pochettino, sert önlemler alıp yeni bir şey inşa etmek üzere göreve getirildi.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Dönüşüm döngüsünün inişli çıkışlı süreci

    2022 Dünya Kupası'nın ardından geçen ilk dönem oldukça çalkantılı geçti. Berhalter'in sözleşmesi sona erdi ve Reyna ailesiyle kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığı sürerken, ABD Futbol Federasyonu bu fırsatı değerlendirerek durumu yeniden gözden geçirdi. 2023 yılının büyük bir bölümünde bu değerlendirme süreci devam ettikten sonra Berhalter, nihayetinde takımı ikinci bir döneme ve kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na taşımaya hazır bir şekilde geri döndü.

    Ancak işler öyle yürümedi.

    ABD, 2024 Copa America'nın grup aşamasında elenerek, turnuvanın bu kadar erken bir aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olduktan sonra, Berhalter dönemi sona erdi. Birkaç ay sonra, anlaşılır bir coşkuyla Pochettino dönemi başladı.

    İşler, birçok turnuvada kazanılan zaferlerle başı çekerek iyi başladı. Ardından, Mart 2025'te, her şey CONCACAF Uluslar Ligi finallerinde çöktü. Yarı finalde Panama'ya ve üçüncülük maçında Kanada'ya yenilmek, ABD'nin bu turnuvayı ilk kez kazanamadığı anlamına geliyordu. Bu durum aynı zamanda kültürel bir sıfırlamaya da yol açtı.

    Pochettino'nun söylediğine göre, bu yeniden yapılanmanın bir parçası, oyunculara yerlerinin garanti olmadığını hatırlatmaktı. Altın nesil olsun ya da olmasın, her milli takım oyuncusu birdenbire yerini korumak için mücadele etmek zorunda kaldı. Pochettino, tutumların değişmesini, bağlılık ve çabanın ödüllendirilmesini talep etti. Sonuçta, 2026 kadrosunun 2022 kadrosunun değiştirilmiş bir versiyonu olduğu yönündeki ön yargıların ortadan kaldırılmasını istedi.

    "Kampa gelip güzel vakit geçirmek, golf oynamak, akşam yemeğine çıkmak, ailemi ziyaret etmek, arkadaşımı ziyaret etmek istiyorsanız, yaratmak istediğimiz kültür bu mu?" diye sordu Pochettino geçen yaz. "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Yapmak istediğimiz şey, milli takıma gitmek, oraya vardığımızda odaklanmak ve tüm dikkatimizi ve enerjimizi milli takıma harcamaktır. Bir yıl sonra iyi olmak istiyorsak, bugünün en önemli gün olduğunu düşünmeliyiz."

    Teknik direktörün taze bakış açısına rağmen, 2025 Gold Cup hazırlıkları planlandığı gibi gitmedi. Pulisic turnuvada oynamamak istediğini söyledi, ancak turnuva öncesi iki hazırlık maçında oynamak istedi. Pochettino taviz vermedi ve onu tamamen kadro dışı bıraktı, bu da programın yüzüyle büyük bir kamuoyu tartışması başlattı.

    Musah da evde kalmak istedi. Ancak o, bir daha geri dönmedi ve nihayetinde Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. McKennie, yazını Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayarak geçirdikten sonra, Eylül kampını kaçırdı. Scally ve Reyna da sonbahara kadar geri dönmedi.

    Bu arada, yeni yüzler takıma katıldı ve fırsatları değerlendirdi. Folarin Balogun, döngünün daha erken bir aşamasında takıma katılmış ve 2025'ten çok önce yerini sağlamlaştırmıştı, ancak Alex Freeman, Sebastian Berhalter ve Matt Freese gibi yeni yüzler, Gold Cup'taki performanslarını temel alarak düzenli katkı sağlayan ve ardından Dünya Kupası kadrosunun kilit üyeleri haline geldi.

    Tüm bunlar, artık itibar ve geçmiş başarılarına güvenemeyeceğini bilen, daha rekabetçi bir USMNT kadrosunun oluşmasına yol açtı. Yıllar boyunca Gregg Berhalter'in amacı, oyuncuları güçlendirmek ve onlara Amerikan futbolunun yönünü belirleyen grubun kilit parçaları olduklarını hissettirmekti. Ancak bu, rehavete yol açmıştı; bu yüzden Pochettino'nun her şeyi yıkıp yeniden inşa etmesi gerekiyordu.

    Bununla birlikte, Berhalter döneminin olumlu etkileri hâlâ devam ediyor; özellikle de tüm bu süreçleri birlikte yaşamış oyuncular arasında kurulan ilişkiler.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Kardeşliğin faydaları

    ABD Milli Takımı kadrosu Dünya Kupası öncesinde Atlanta’da toplanmışken, herkes takım arkadaşlarından biri için heyecanla bir araya geldi. Aaronson evleniyordu ve Pochettino’dan izin aldıktan sonra, kendi düğününe katılmak üzere 48 saatten az bir süreliğine kamptan ayrılabildi. Bu, pek çok önemli olayı yaşamış bir oyuncu grubu için, uzun bir dizi yaşam olayının en sonuncusuydu.

    Aaronson, kadronun birçok oyuncusu gibi artık evli bir adam. Adams, Richards, Turner ve McKenzie ise takımın babaları arasında yer alıyor. Oyuncular, genellikle farklı ülkeler arasında kulüp değiştirdiler ve hayatlarının değiştiğini gördüler. Birçoğu için USMNT, değişmeyen tek şey oldu.

    Bu yüzden, Pochettino'nun kararı nedeniyle bu sabit unsur biraz belirsiz hale geldiğinde, hepsi geri dönmek için mücadele etti. Dönmemek için çok fazla şey söz konusuydu.

    "Burada tüm arkadaşlarımı görmekten çok mutluyum," dedi Weah Mart ayında GOAL'a. "Wes [McKennie] ile yakın bir ilişkimiz vardı ve hala var, ama eskiden sürekli onun evine giderdim. Kardeş gibi olmamız ve aynı takımda oynamamız harika bir deneyimdi. Birbirimizi gerçekten seviyoruz ve bu ilişki, futbolu bıraktıktan sonra bile yıllarca devam edecek.

    "Kampta tüm kardeşlerimi yeniden görmek her zaman bir lütuf. Aramızda çok sıkı bağlar var. Bu arkadaşların bazılarını çocukluğumuzdan beri tanıyorum. Tyler [Adams] ile [gençlik yıllarında] rakiptik, sonra o beni Red Bulls'a davet etti. Tyler o zaman da şimdi olduğu gibiydi. Tyler tam bir canavardı. Kelimenin tam anlamıyla birlikte büyüdük."

    Bu grubun birçok üyesi, ABD Milli Takımı'nda ilk kez forma giymeden çok önce gençlik takımlarında birlikte oynamıştı. Örneğin McKennie, Adams, Pulisic, Wright ve Alejandro Zendejas, bu Dünya Kupası'na katılmadan önce gençlik yıllarında takım arkadaşıydılar. Dünya Kupası'na katılmak çoğu oyuncu için gerçeküstü bir deneyimdir, ancak bunu çocukluk arkadaşlarıyla birlikte yapmak gerçekten çok özel.

    "Birçok insana şunu söylüyorum: Hayatında pek çok insanla tanışırsın, karşılaşırsın, ama futbolu bıraktığında onlarla bir daha asla konuşmazsın," dedi Adams bahar aylarında GOAL'a. "Benim için milli takımdaki tüm bu arkadaşlar, benim insanlarım gibi. Bunlar, düğünüme davet edeceğim arkadaşlar. Bunlar, düğünlerine gideceğim arkadaşlar. Bu, ne kadar yakın olduğumuzu ve yıllar boyunca birlikte nasıl büyüdüğümüzü gösterir."

    Reyna ise şunları ekledi: "Bu takımdaki herkes birbiriyle birlikte olmaktan gerçekten keyif alıyor. Bu takıma geri dönmeyi sevmemin sebebi de bu. Sahada, her seferinde gerçekten birbirimiz için oynadığımızı görüyorsunuz."

    Ancak bu yaz, birbirleri için oynamıyorlar; bir ülke için oynuyorlar ve bunun ne anlama geldiğini biliyorlar.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Sorumluluk

    Bu takımın bu Dünya Kupası'nın genel mirası içindeki yeri tartışılmaz. Futbol, Amerika'da hâlâ gelişmekte olan bir spor ve bu yaz, bu büyümeyi hızlandırmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Amerikan futbolu o devasa adımı atacaksa, bunun muhtemelen 2026'da gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da, ABD Milli Takımı kadrosundaki oyuncuların kendi umut ve hayallerinin yanı sıra, hem bir sporu hem de bir ülkeyi omuzlarında taşıdıkları anlamına geliyor.

    Richards, kısa süre önce memleketine yaptığı bir ziyaret sırasında Alabama'da bir ebeveynle konuşurken bunu derinden hissetti.

    "Bana şöyle dedi: 'Birmingham'da futbol için ne kadar büyük bir şey yaptığının farkında değilsin. Bunun mümkün olduğunu görene kadar asla bir futbol topuna dokunmayacak çok sayıda çocuk var,'" dedi Richards, GOAL'a gülümseyerek. "Bence bu, benim için kazandığım herhangi bir kupadan daha değerli. Bu, kazandığım herhangi bir maçtan daha değerli. Benzer geçmişlere sahip çocuklara her şeyin mümkün olduğunu gösterdiğimi biliyorum."

    Bu, bu takımın yaptıklarını yapmasının temel nedenlerinden biri. Pazartesi günü Irvine'de yapılan açık antrenmanın ardından yüzlerce kişiye imza dağıtmak için dışarıda kalmalarının nedeni de bu. Takımın aylardır röportajlardan, içerik üretmekten veya sponsorluk fırsatlarından kaçınmamasının nedeni de bu. Bu, hem yurt içinde hem de yurt dışında kamuoyunun dikkatini çekmek için bir fırsat ve bu tür fırsatlar sık sık gelmiyor.

    "Bence hepimiz, ABD'li futbolcular olarak, sahaya her çıktığımızda şu sorumluluğu hissediyoruz: oyunu büyütmek, topluluğumuza ulaşmak ve sadece mücadeleye devam etmek," dedi Turner. "Bence ABD'li futbolcuların dünya çapında veya taraftarlar nezdinde bir damgası olduğu su götürmez bir gerçek. 'Ne dediğimizi bilmiyoruz, bunu bilmiyoruz, şunu bilmiyoruz'. Gerçek şu ki, bu ülkede bu spora büyük bir sevgi var.

    "Küresel sahnede milli takımımızı temsil etmenin sorumluluğunu anlıyoruz ve bu sorumluluk sahaya her çıktığımızda devreye giriyor. Şu anda, elbette, bu Dünya Kupası anında, bunun belirleyici olabileceğini anlıyoruz. Her şeyi değiştirebilir. Bu ülkede çok sevdiğimiz oyunu değiştirebilir. Dolayısıyla, elbette bu sorumluluğu hissediyoruz. Ama dediğim gibi, ne olursa olsun, bu sorumluluk her zaman üzerimizde."

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Beklentiler

    Bu da bizi elbette asıl soruya getiriyor: Buna hazırlar mı? Bu grup, bu “altın nesil”, sekiz yılın büyük bir bölümünde biriken sorumluluğu üstlenmeye hazır mı? Peki başarı tam olarak neye benzeyecek?

    USMNT Katar'da sahadan indiği anda, inanılmaz bir iyimserlik için nedenler vardı. Şimdi, üç buçuk yıl sonra, ilerlemenin doğrusal olmadığını söylemek doğru olur - ve bu hafif bir ifade.

    Bu takım, ABD'nin kurduğu en iyi takım mı? Potansiyel olarak öyle, ancak dört yıl önce kurulan takımdan çok da iyi olmadığı ortaya çıkabilir.

    "Altın nesiller" ve miraslar, Dünya Kupaları arasında olanlarla değil, turnuvalarda olanlarla tanımlanır. ABD, turnuvada ilerlerse, 2026 döngüsündeki başarısızlıklar sadece birer dipnot olarak kalacaktır. Bu grubun hikayesi Uluslar Ligi'nde veya Altın Kupa'da yazılmadı; bu hikaye önümüzdeki iki hafta boyunca Paraguay, Avustralya ve Türkiye'ye karşı oynanacak maçlarda ve belki de sonraki günler ve haftalarda yazılacak.

    Bu Dünya Kupası, ABD'nin 2018 turnuvasını kaçırmasının ardından her şeyi silip süpürdüğü, neredeyse dokuz yıllık bir yolculuğun doruk noktasıdır. Oyuncular bu an için hazırlandı ve Amerikan futbolunu sonsuza dek değiştirebilecek bir nesil ortaya çıktı.

    Bunu başarabilecekler mi? Ya da daha da önemlisi, başaracaklar mı? Bunu çok yakında göreceğiz.

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