Ameliyat mı gündemde? William Saliba, uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Fransa’nın İspanya ile oynadığı Dünya Kupası yarı final maçından çekilmek zorunda kalınca Arsenal’de endişe yaşandı

Saliba, Fransa’nın İspanya ile oynadığı Dünya Kupası yarı final maçında, herhangi bir baskı altında olmadan topu taşırken sahada yere yığıldı. Defans oyuncusu topu saha dışına attı ve yerine Maxence Lacroix oyuna girdi. Maç, İspanya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi; İspanya, İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile finalde karşılaşacak.

Daily Mail'e göre Saliba, takım arkadaşlarına "Sırtım bitti, sırtım bitti" dedi. Bu olay, oyuncunun fiziksel durumu hakkındaki mevcut endişeleri daha da artırdı; zira L'Equipe'in son haberlerinde Saliba'nın ameliyat olması gerekebileceği belirtilmişti. Arsenal, Ağustos ayına kadar bu durumu yakından takip ediyor.