AFP
Çeviri:
Ameliyat mı gündemde? William Saliba, uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Fransa’nın İspanya ile oynadığı Dünya Kupası yarı final maçından çekilmek zorunda kalınca Arsenal’de endişe yaşandı
Saliba, İspanya maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
Saliba, Fransa’nın İspanya ile oynadığı Dünya Kupası yarı final maçında, herhangi bir baskı altında olmadan topu taşırken sahada yere yığıldı. Defans oyuncusu topu saha dışına attı ve yerine Maxence Lacroix oyuna girdi. Maç, İspanya’nın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi; İspanya, İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile finalde karşılaşacak.
Daily Mail'e göre Saliba, takım arkadaşlarına "Sırtım bitti, sırtım bitti" dedi. Bu olay, oyuncunun fiziksel durumu hakkındaki mevcut endişeleri daha da artırdı; zira L'Equipe'in son haberlerinde Saliba'nın ameliyat olması gerekebileceği belirtilmişti. Arsenal, Ağustos ayına kadar bu durumu yakından takip ediyor.
- AFP
Acıya rağmen oynamak
Arsenal, Saliba’nın kulüp adına tüm turnuvalarda toplam 50 kez forma giydiğini gördü; buna Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadıkları yenilgide geçirdiği zorlu 120 dakika da dahildir. Saliba, uzun süredir devam eden bir sırt sorunuyla mücadele ettiğini açıkça itiraf etti.
Dünya Kupası grup aşaması sırasında konuşan Saliba, şunları söyledi: "Birkaç aydır ufak tefek rahatsızlıklar yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig maçları olduğu için dişimi sıkıyordum. Ancak teknik ekip bu durumu çok iyi yönetiyor. Dünya Kupası dört yılda bir geliyor, bu yüzden dişini sıkmak zorundasın. Yüzde 100 formda değilim, ama yüzde 100 formda olmayan pek çok oyuncu var. Mazeret uydurmak olmaz."
Deschamps, daha önce ortaya çıkan endişeleri boşa çıkardı
Kuzey Amerika’daki turnuva başlamadan önce, Saliba’nın kadroya girebileceği konusunda ciddi şüpheler vardı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, La Dépêche du Midi gazetesi tarafından Saliba’nın fiziksel durumu hakkında sorgulandığında başlangıçta bu endişeleri önemsiz göstermiş ve kendinden emin bir şekilde “O burada, her şey yolunda” demişti. Bu güvenceye rağmen Saliba, fiziksel yorgunlukla açıkça mücadele etti. Fransa'nın ilk iki maçında ilk 11'de sahaya çıktı, ancak grup aşamasının son maçında dinlendirildi ve ardından eleme turlarına geri döndü. Şimdi ise İspanya'ya 2-0 yenildikleri maçta aniden yere yığılması, acı eşiğini zorlamanın sonunda ona ağır geldiğini gösteriyor ve hem Fransa hem de Arsenal, onun uzun vadeli iyileşmesi konusunda endişeli bir bekleyiş içinde.
- Getty Images Sport
Arsenal ve Saliba için bundan sonra ne olacak?
Arsenal, 2-0’lık yenilgiyle yarı finalden elendikten sonra Saliba’nın Londra’ya dönmesini sabırsızlıkla bekleyecek ve kapsamlı tıbbi değerlendirmelerin sonuçlarını takip edecek. Yakında bir ameliyat geçireceği yönündeki haberler doğrulanırsa, kulüp ciddi bir savunma kriziyle karşı karşıya kalacak. Saliba’nın 16 Ağustos’taki Community Shield maçında oynaması neredeyse kesin olarak imkansız hale geldi; oyuncunun Premier Lig’in ilk maçlarında sahaya çıkabilmesi için ise çılgın bir yarış başlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun