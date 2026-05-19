Çift kupa şampiyonu Bayern Münih'in savunma oyuncusu sol omzundan ameliyat olacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu bilgi, DFB tarafından Bild gazetesine doğrulandı. Gwinn, Norveç ve Slovenya maçlarında (5-9 Haziran) forma giyemeyecek.
Getty Images
Çeviri:
Ameliyat kaçınılmaz: Giulia Gwinn’in en büyük korkusu gerçek oldu
Nisan ortasında Gwinn, DFB milli takımının Avusturya ile oynadığı eleme ilk maçında omzunu çıkmıştı. Geçen hafta Köln'de kazanılan kupa zaferinin ardından, "Omzuma ameliyat olması gerektiği bir gerçek" dedi.
Köln'de Norveç ile oynanacak iç saha maçında DFB takımı, 2027 Brezilya Dünya Kupası'na erken bir şekilde katılmayı garantileyebilir. A4 Grubu'nda Almanya, Avusturya'da oynanan son maçta 0-0 berabere kalmasının ardından Norveç'in sadece bir puan önünde liderliğini sürdürüyor.