Gustav Isaksen'in attığı gol, Milan'ın liderliğe doğru ilerleyişini durdurdu. Rossoneri, Olimpico'da Lazio'ya 0-1 yenildi. İlk yarının 26. dakikasında Danimarkalı oyuncunun attığı gol, Allegri'nin takımını Inter'den uzaklaştırdı: Dün Nerazzurri, Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı, ancak Milan'ın yenilgisi, Chivu'nun takımının Rossoneri'ye karşı 8 puanlık farkı korumasını sağladı. Milan, Cremonese ve Inter derbisinde üst üste iki galibiyetin ardından mağlup oldu. Bir sonraki maç San Siro'da Torino ile oynanacak, Inter ise Floransa'da Vanoli'nin takımına karşı sahaya çıkacak.
Ambrosini, Lazio-Milan maçının ardından: "Rossoneri şampiyonluk adayı mı? Birinciliğe değil, beşinciliğe daha yakınlar"
DAZN stüdyolarında Lazio-Milan maçının ardından yapılan analizde, eski Milan orta saha oyuncusu Massimo Ambrosini, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışından kesin olarak kopabilecek olan Allegri'nin takımının yenilgisini şöyle yorumladı: "Şampiyonluk yarışını yeniden canlandırmak imkansız değil, ancak bu akşam olanlardan sonra bu kesinlikle çok zor. Milan, şu anda birinci sıradan çok beşinci sıraya daha yakın. Ve şimdi, yorumlar ve beklentiler bir yana, Allegri'nin takımı önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını korumak için konsantre olmalı."
