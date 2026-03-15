Ambrosini, Lazio-Milan maçının ardından: "Rossoneri şampiyonluk adayı mı? Birinciliğe değil, beşinciliğe daha yakınlar"

DAZN stüdyolarında Lazio-Milan maçının ardından yapılan analizde, eski Milan orta saha oyuncusu Massimo Ambrosini, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışından kesin olarak kopabilecek olan Allegri'nin takımının yenilgisini şöyle yorumladı: "Şampiyonluk yarışını yeniden canlandırmak imkansız değil, ancak bu akşam olanlardan sonra bu kesinlikle çok zor. Milan, şu anda birinci sıradan çok beşinci sıraya daha yakın. Ve şimdi, yorumlar ve beklentiler bir yana, Allegri'nin takımı önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını korumak için konsantre olmalı."