Ambrosini, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şunları ekledi: "Zor durumda olan bir ekip görüyorum. Henüz kenetlenmiş değil ve zor bir durumdan çıkmaya çalışmak için gereken karaktere sahip olmadığı izlenimini veriyor. Juventus'ta çok sayıda oyuncu eksik ve böyle durumlarda daha fazlası gerekiyor. Lecce'deki maçın ilk yarısında bunu görmüştük, bugün ise görmedik."