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juve bremer spallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Ambrosini: "Juventus, zor bir durumdan çıkmaya çalışacak karaktere sahip değil gibi görünüyor."

Juventus
Serie A

Eski orta saha oyuncusu Juventus'un durumunu değerlendiriyor

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Massimo Ambrosini, Milan ve İtalya Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu, DAZN'a yaptığı açıklamada Juventus'un durumunu değerlendirdi: "Çok kötü bir Juventus izledim. Özellikle ilk yarıda Genoa'nın yoğunluğu ve enerjisi karşısında ezildi. İkinci yarıda maç daha dengeliydi ancak Juventus maça geri dönebileceği izlenimini hiç vermedi."

  • Ambrosini, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şunları ekledi: "Zor durumda olan bir ekip görüyorum. Henüz kenetlenmiş değil ve zor bir durumdan çıkmaya çalışmak için gereken karaktere sahip olmadığı izlenimini veriyor. Juventus'ta çok sayıda oyuncu eksik ve böyle durumlarda daha fazlası gerekiyor. Lecce'deki maçın ilk yarısında bunu görmüştük, bugün ise görmedik."

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP