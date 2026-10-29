Massimo Ambrosini, Milan ve İtalya Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu, DAZN'a yaptığı açıklamada Juventus'un durumunu değerlendirdi: "Çok kötü bir Juventus izledim. Özellikle ilk yarıda Genoa'nın yoğunluğu ve enerjisi karşısında ezildi. İkinci yarıda maç daha dengeliydi ancak Juventus maça geri dönebileceği izlenimini hiç vermedi."
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Çeviri:
Ambrosini: "Juventus, zor bir durumdan çıkmaya çalışacak karaktere sahip değil gibi görünüyor."
Gelecek maçlar
Ambrosini, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şunları ekledi: "Zor durumda olan bir ekip görüyorum. Henüz kenetlenmiş değil ve zor bir durumdan çıkmaya çalışmak için gereken karaktere sahip olmadığı izlenimini veriyor. Juventus'ta çok sayıda oyuncu eksik ve böyle durumlarda daha fazlası gerekiyor. Lecce'deki maçın ilk yarısında bunu görmüştük, bugün ise görmedik."
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