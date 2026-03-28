AS Bari v AC Milan - Serie A

Ambrosini: "Gattuso bana bir söz verdi, umarım sözünü tutar. Hem bir İtalyan hem de bir dost olarak çok duygulandım"

Teknik direktörün en yakın dostu ve binlerce mücadelede yanındaki yoldaş olarak anılar

Yorumcu ve eski futbolcu Massimo Ambrosini, şu anki Milli Takım Teknik Direktörü Gattuso’nun Milan’daki takım arkadaşı olarak La Gazzetta dello Sport’a konuştu:

"İtiraf etmeliyim ki, kendimi heyecanlanırken bulduğum için hoş bir sürpriz yaşadım. Öncelikle bir İtalyan olarak, sonra da Rino'nun bir arkadaşı olarak. Geçmişte yaşananları göz önüne alırsak, hepimiz play-off'larda tekrar yer almaktan dolayı biraz umutsuzluk hissetmiştik, ama şimdi yolun ilk adımını attık ve mutluyuz."

  • KUZEY İRLANDA VE BOSNA ARASINDA

    "İlk yarıda zorlandık çünkü sahaya, umduğumuzun aksine biraz korku ve gerginlik taşıdık. Geçmişteki maçlar göz önüne alındığında bu kaçınılmazdı. İkinci yarı başında Tonali'nin golünden sonra sanki... bir rahatlama yaşandı ve takım daha iyi oynadı. Skor hala 0-0 olsaydı, gerginlik daha da artacaktı. Böyle durumlarda düzeni kaybetme riski vardır ama İtalyanlar bunu yapmadı. İlk dakikalardaki birkaç parıltı dışında Kuzey İrlanda bizi hiç zorlamadı. Salı günü deneyim ve yeteneğin karışımı bir takımla karşılaşacağız. Bergamo'daki baskı, her ne kadar ortaya konan şey aynı olsa da, bu da bir iç saha ve deplasman maçı olacağı için daha iyi yönetilebilir diye düşünüyorum."


  • RINO VE AMBRO

    "1999 yılında Rino, Zaccheroni ile kazandığımız şampiyonluğun ertesi yaz Salernitana'dan Milan'a transfer oldu. Bir U21 kampında tanışmıştık: O bana Milan'ı soruyordu, ben de İtalya'ya dönmeden önce yaşadığı İskoçya'yı. Rino ile ben, 21 yaş altı milli takımının bir kampında tanıştık: O bana Milan'ı soruyordu, ben de İtalya'ya dönmeden önce kaldığı İskoçya'yı. Bilgiye açtı, coşku doluydu ve kendini gösterme arzusu vardı. Ayrıca alçakgönüllü ve cesurdu. Bu özelliği bulaşıcıydı... Onu sevmemek imkansızdı."

    "Gattuso, kızgın olsa bile kendisine söylenenleri her zaman dinler. İnatçılığı, bir tavsiyeyi analiz etmesine engel olmaz. Gençken karakter olarak bizi birleştiren şey hırsımızdı. Bu duygu, takımda bir yer için bizi rakip yaptı: o benden daha fazla oynadı ve zamanla bunun doğru olduğunu anladım. Ancak ikimiz de yaptığımız işe ve giydiğimiz formaya karşı büyük bir tutkuyla bağlıydık."

    "En güzel an? Kazanılan zaferleri söylemek kaçınılmaz çünkü bunlar insanı birleştirir. Dolayısıyla Atina'da kaldırdığımız Şampiyonlar Ligi kupası unutulmazdı. Ancak saha dışında da iyi anlaşıyoruz: dağlarda komşuyuz ve umarım er ya da geç onu benimle birlikte güzel bir yürüyüşe çıkmaya ikna edebilirim. Çünkü kayak konusunda pek yetenekli olduğunu sanmıyorum... (gülüyor, ed.) En zor an? Şaka olsun diye Pirlo'nun sırtına çatal saplamak istediğinde araya girdiğim an... (gülüyor, ed.). Hayır, hadi ama, ciddiyim. En zor an, gazetelerde Milan'dan ayrılabileceğini okuduğum zamandı, ama buna inanmadım, bu yüzden ona doğru olup olmadığını sordum ve o da evet dedi. İçimde büyük bir üzüntü hissettim. Bana bir söz verdi ve umarım sözünü tutar. Dünya Kupası'na kalırsak birlikte kadeh kaldıracağımızı söyledi. Onu dağda bekliyorum, sonra... yürüyüşe çıkarız."

