Ambrosini: "Gattuso bana bir söz verdi, umarım sözünü tutar. Hem bir İtalyan hem de bir dost olarak çok duygulandım"

"1999 yılında Rino, Zaccheroni ile kazandığımız şampiyonluğun ertesi yaz Salernitana'dan Milan'a transfer oldu. Bir U21 kampında tanışmıştık: O bana Milan'ı soruyordu, ben de İtalya'ya dönmeden önce yaşadığı İskoçya'yı. Rino ile ben, 21 yaş altı milli takımının bir kampında tanıştık: O bana Milan'ı soruyordu, ben de İtalya'ya dönmeden önce kaldığı İskoçya'yı. Bilgiye açtı, coşku doluydu ve kendini gösterme arzusu vardı. Ayrıca alçakgönüllü ve cesurdu. Bu özelliği bulaşıcıydı... Onu sevmemek imkansızdı."

"Gattuso, kızgın olsa bile kendisine söylenenleri her zaman dinler. İnatçılığı, bir tavsiyeyi analiz etmesine engel olmaz. Gençken karakter olarak bizi birleştiren şey hırsımızdı. Bu duygu, takımda bir yer için bizi rakip yaptı: o benden daha fazla oynadı ve zamanla bunun doğru olduğunu anladım. Ancak ikimiz de yaptığımız işe ve giydiğimiz formaya karşı büyük bir tutkuyla bağlıydık."

"En güzel an? Kazanılan zaferleri söylemek kaçınılmaz çünkü bunlar insanı birleştirir. Dolayısıyla Atina'da kaldırdığımız Şampiyonlar Ligi kupası unutulmazdı. Ancak saha dışında da iyi anlaşıyoruz: dağlarda komşuyuz ve umarım er ya da geç onu benimle birlikte güzel bir yürüyüşe çıkmaya ikna edebilirim. Çünkü kayak konusunda pek yetenekli olduğunu sanmıyorum... (gülüyor, ed.) En zor an? Şaka olsun diye Pirlo'nun sırtına çatal saplamak istediğinde araya girdiğim an... (gülüyor, ed.). Hayır, hadi ama, ciddiyim. En zor an, gazetelerde Milan'dan ayrılabileceğini okuduğum zamandı, ama buna inanmadım, bu yüzden ona doğru olup olmadığını sordum ve o da evet dedi. İçimde büyük bir üzüntü hissettim. Bana bir söz verdi ve umarım sözünü tutar. Dünya Kupası'na kalırsak birlikte kadeh kaldıracağımızı söyledi. Onu dağda bekliyorum, sonra... yürüyüşe çıkarız."