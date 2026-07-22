Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, görevinden ayrılacak olan QPR ortak sahibinin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından Liverpool’da hisse satın alma teklifi aldı

Sky Sports’un haberine göre, Premier Lig’in finansal yapısını yeniden şekillendirebilecek bir hamle kapsamında, Amazon’un kurucusu Bezos’a, Liverpool’un hisselerini satın almak üzere görüşmelerde bulunan bir konsorsiyuma katılma teklifi yapıldı. Blue Origin ve Washington Post’un da sahibi olan Amerikalı iş adamının, Forbes dergisi tarafından yaklaşık 257 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor; bu da onu dünyanın en zengin dördüncü adamı yapıyor.

Bu ilgi, eski Queens Park Rangers ortak sahibi ve milyarder çelik devi Lakshmi Mittal’ın damadı Amit Bhatia’nın liderliğindeki bir yatırımcı konsorsiyumu aracılığıyla ortaya çıktı. Ancak haberde, Bezos’un Liverpool FC’ye yatırım yapma konusunda kesin bir karar vermediği belirtilirken, görüşmelerin bu kadar gündeme oturması, Merseyside devinin hâlâ sahip olduğu cazibeyi gözler önüne seriyor.