AFP
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, görevinden ayrılacak olan QPR ortak sahibinin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından Liverpool’da hisse satın alma teklifi aldı
Bezos’un Anfield’a sürpriz bir transferiyle adı anılıyor
Sky Sports’un haberine göre, Premier Lig’in finansal yapısını yeniden şekillendirebilecek bir hamle kapsamında, Amazon’un kurucusu Bezos’a, Liverpool’un hisselerini satın almak üzere görüşmelerde bulunan bir konsorsiyuma katılma teklifi yapıldı. Blue Origin ve Washington Post’un da sahibi olan Amerikalı iş adamının, Forbes dergisi tarafından yaklaşık 257 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor; bu da onu dünyanın en zengin dördüncü adamı yapıyor.
Bu ilgi, eski Queens Park Rangers ortak sahibi ve milyarder çelik devi Lakshmi Mittal’ın damadı Amit Bhatia’nın liderliğindeki bir yatırımcı konsorsiyumu aracılığıyla ortaya çıktı. Ancak haberde, Bezos’un Liverpool FC’ye yatırım yapma konusunda kesin bir karar vermediği belirtilirken, görüşmelerin bu kadar gündeme oturması, Merseyside devinin hâlâ sahip olduğu cazibeyi gözler önüne seriyor.
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FSG, azınlık hissesi görüşmelerini doğruladı
John W. Henry’nin başkanlık ettiği Liverpool’un sahibi Fenway Sports Group (FSG), en üst seviyede rekabet etmenin artan maliyetleriyle başa çıkabilmek amacıyla bir süredir dış yatırımlara açık bir tutum sergilemektedir. Bir FSG sözcüsü, Sky Sports’a yaptığı açıklamada mevcut görüşmeleri doğrulayarak şunları söyledi: “Bhatia tarafından yönetilen, idare edilen ve temsil edilen bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Futbol Kulübü’ne stratejik bir azınlık yatırımı yapma konusunda ilgi gösterdi.”
Önerilen anlaşmanın, 2023 yılında Dynasty Equity ile yapılan anlaşmaya benzer bir yapıya sahip olması bekleniyor. Söz konusu anlaşma kapsamında FSG, yaklaşık 164 milyon sterlin karşılığında küçük bir hisse satmış ve elde edilen gelir, banka borçlarının ödenmesi ile Anfield Road Tribünü ve AXA Antrenman Merkezi’nin yeniden geliştirilmesi gibi sermaye harcamalarının finanse edilmesi için kullanılmıştı.
Bhatia, Reds’in yatırımı için yolu açtı
46 yaşındaki iş adamı, Championship takımlarından Queens Park Rangers ile uzun süredir devam eden ilişkisini sonlandırarak, birinci lige yükselme niyetini açıkça ortaya koydu. Bhatia, 21 Temmuz’a kadar QPR’nin ortak sahibiydi; bu tarihte kulüpteki hisselerini Ruben Gnanalingam’a devretti.
Mittal ailesinin muazzam servetiyle desteklenen konsorsiyum, FSG ile yapılacak anlaşmanın ayrıntılarını belirlemek üzere danışmanlar tuttu bile. Financial Times, Bhatia liderliğindeki grupla yapılacak bir anlaşma sonucunda Liverpool’un değerinin 6 milyar dolardan (4,5 milyar sterlin) fazla olacağını öne sürüyor.
Bunun Liverpool'un geleceği açısından anlamı nedir?
Taraftarlar, dünyanın en zengin adamlarından birinin finanse ettiği devasa bir transfer bütçesini hayal etse de, bu yatırımın odak noktası stratejik olmaya devam ediyor. Dynasty Equity’nin sermaye enjeksiyonuna benzer şekilde, toplanan fonlar genellikle oyuncuların hemen satın alınması için ayrılmıyor. Bunun yerine, odak noktası uzun vadeli sürdürülebilirlik ve altyapı üzerinde.
Bezos’un kişisel katılımına ilişkin temkinli bakış açısına rağmen, sürece dahil olan isimlerin büyüklüğü, Liverpool’un ticari değerleme açısından yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Şu anda sahada Arsenal ve Manchester City’nin tempoyu belirlediği bir ortamda, Premier Lig’deki üstünlük mücadelesi giderek daha fazla küresel milyarderlerin yönetim kurulu odalarında veriliyor.
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