Onana’nın takım için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan dokunaklı bir an yaşandı; tecrübeli forvet Romelu Lukaku, maç sırasında takım arkadaşına saygılarını sundu. İkinci yarının uzatma dakikalarında Belçika'nın dördüncü golünü atan Lukaku, kameralara Onana'nın 24 numaralı formasını göstererek galibiyeti sakatlanan orta saha oyuncusuna adadı. Ancak bu jest, orta sahasının lokomotifi olmadan Cuma günü formda bir İspanya takımına karşı oynamaya hazırlanan Belçika için pek de teselli olmayacak.

Belçika, orta sahasının belkemiği olan bu oyuncu olmadan İspanya’nın yaratıcı ustalarını durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Kırmızı Şeytanlar, ABD’de çeyrek finale hazırlanırken Garcia’nın stratejisini yeniden düzenlemesi gerekecek. Son Avrupa şampiyonu karşısında Onana’nın hızlı toparlanma yeteneği ve hava topu hakimiyetinin eksikliği, Belçika’nın Dünya Kupası serüveninde belirleyici bir faktör olabilir. Hem kulüp hem de milli takım açısından, 24 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci uzun olacak ve bu durum hem ulusal hem de uluslararası sahnede doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakacak.