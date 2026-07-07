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Amadou Onana’nın ön çapraz bağ yaralanması, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde Belçika için bir kabusa dönüştü
ABD’nin zaferinde bir felaket yaşandı
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Pazartesi günü Belçika’nın ABD Milli Takımı’nı 4-1 mağlup ettiği maçın henüz 21. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Kırmızı Şeytanlar sonunda çeyrek finale rahatça yükselirken, maçın bitiş düdüğünün ardından Onana’nın koltuk değnekleriyle yürümesi ve sağ dizinde ağır bir dizlik takması, kutlamaların üzerine kara bir gölge düşürdü. O zamandan beri yapılan tıbbi değerlendirmeler en kötü haberi doğruladı: Aston Villa'nın yıldız oyuncusu, ön çapraz bağ yırtığı geçirdi ve bu sakatlık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.
- Getty Images Sport
Orta sahanın kilit oyuncusu olmadan çeyrek final mücadelesi
Onana’nın takım için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan dokunaklı bir an yaşandı; tecrübeli forvet Romelu Lukaku, maç sırasında takım arkadaşına saygılarını sundu. İkinci yarının uzatma dakikalarında Belçika'nın dördüncü golünü atan Lukaku, kameralara Onana'nın 24 numaralı formasını göstererek galibiyeti sakatlanan orta saha oyuncusuna adadı. Ancak bu jest, orta sahasının lokomotifi olmadan Cuma günü formda bir İspanya takımına karşı oynamaya hazırlanan Belçika için pek de teselli olmayacak.
Belçika, orta sahasının belkemiği olan bu oyuncu olmadan İspanya’nın yaratıcı ustalarını durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Kırmızı Şeytanlar, ABD’de çeyrek finale hazırlanırken Garcia’nın stratejisini yeniden düzenlemesi gerekecek. Son Avrupa şampiyonu karşısında Onana’nın hızlı toparlanma yeteneği ve hava topu hakimiyetinin eksikliği, Belçika’nın Dünya Kupası serüveninde belirleyici bir faktör olabilir. Hem kulüp hem de milli takım açısından, 24 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci uzun olacak ve bu durum hem ulusal hem de uluslararası sahnede doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakacak.
Emery’nin projesine darbe
Bu haber, Onana’nın gelişimini sık sık öven Aston Villa ve teknik direktör Unai Emery için de aynı derecede yıkıcı. Onana, daha önce Emery’nin oyununa yaptığı etkiyi değerlendirirken teknik direktörün taktiksel dehasını övmüştü; ancak İspanyol teknik direktör, artık önümüzdeki sezonun önemli bir bölümünü en güvendiği yardımcılarından biri olmadan idare etmek zorunda kalacak.
Bu sakatlık, Emery’nin takımını Onana, Boubacar Kamara ve Youri Tielemans’tan oluşan belirli bir orta saha üçlüsü etrafında şekillendirme yönündeki uzun vadeli planını bozuyor. Onana’nın önünde uzun bir rehabilitasyon süreci olduğu için, Villa yönetimi, yaz transfer döneminde defansif orta saha pozisyonu için yeni bir transferi öncelikli görmediklerini belirtmiş olsalar da, muhtemelen tekrar transfer piyasasına dalmak zorunda kalacak.
- Getty Images Sport
Villa Park’ta orta saha krizi derinleşiyor
Bu son aksilik, Villa’nın orta saha konusunda giderek uzayan endişe listesine bir yenisini daha ekliyor. Kulüp, Ocak ayında Tottenham ile oynanan FA Kupası üçüncü tur maçında sol dizindeki arka çapraz bağını yırttığından beri forma giyemeyen Kamara’nın yokluğuyla zaten başa çıkmaya çalışıyordu. Kamara, sezon öncesi hazırlıkların başlangıcında sahalara dönmeyi hedefliyordu; ancak Villa şimdi en önemli iki defansif orta saha oyuncusundan yoksun durumda.
Bu durum, bireysel olarak muhteşem bir sezon geçiren Onana için özellikle acı bir zamanlamaya denk geliyor. 2024 yılında Everton’dan transfer edilen Belçikalı oyuncu, Villa formasıyla 72 maça çıktı ve takımın Avrupa Ligi zaferinde ve Şampiyonlar Ligi’ne başarılı bir şekilde katılmasında merkezi bir rol oynadı. Onun fiziksel varlığı ve taktiksel disiplini, Premier Lig şampiyonluk yarışında sürekli olarak beklentilerin üzerinde performans gösteren bir takımın ayırt edici özellikleri olmuştur.
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