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"Amaç onun ilk 11'de başlaması!" Hansi Flick'ten Barcelona için heyecan verici takım haberi
Gabriel Jesus ilk kez ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor
Gabriel Jesus, Katalan devinin cumartesi günü CEST ile 18.30'daki maçında Getafe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Barcelona formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Hansi Flick, hücum oyuncusunun üç haftalık dönemi form tutmak ve taktik talimatları özümsemek için kullandığını doğruladı.
Raphinha'nın forma giymesi beklenmezken, Brezilyalı santrfor Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda hücum hattının en ucunda görev yapacak.
Flick, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Plan, yarın onun ilk 11'de başlaması" dedi. "Çok gelişti ve bizim tarzımıza uyuyor. Çok iyi durumda, hazır."
- AFP
Kaleci kararı ve De Jong takvimi
Flick, savunmadaki seçenekleriyle ilgili de güncelleme verdi ve kalede Joan Garcia'nın Dominik Livakovic ile Wojciech Szczesny'nin önünde ilk 11'de başlamaya yakın olduğunu açıkladı. Bu arada orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, cumartesi günü için hâlâ forma giyemeyecek ancak dönüşe yaklaşıyor.
"Joan çok iyi durumda ve bence maça başlayabilecek," diye açıkladı Flick.
"Planımız, Frenkie'nin bir sonraki maçta Betis'e karşı oynaması. Ağrısı yok ve her şeyi yapabiliyor ama biraz daha zamana ihtiyacı var."
Savunmada taktiksel çok yönlülüğü keşfetmek
Kadro seçeneklerine değinen Flick, ekim ayındaki yoğun fikstürde ihtiyaç duyulması halinde birkaç orta sahanın savunma rollerini üstlenebileceğini vurguladı. Teknik direktör, hem De Jong'un hem de genç Marc Bernal'in antrenmanlarda stoper olarak görev yaptığını belirtti.
Flick, De Jong'un savunmada oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda, "Evet, orada oynayabilir, Frenkie seçeneklerden biri" ifadelerini kullandı.
Bernal hakkında konuşan Flick, "Çok genç bir oyuncu ve birçok pozisyonda oynayabilir. Bir seçenek olabilir" diye ekledi.
Ekim fikstüründe kilit nokta kadro çok yönlülüğü
Flick, sözleşmesini uzatan ve Joao Cancelo ile rekabet eden La Masia mezunu Xavi Espart'ı överken, kadrosundaki rekabetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik direktör, hazır durumdaki her oyuncunun katkı vermesini bekliyor.
Barcelona, yurt içi ve Avrupa'daki organizasyonlarda beş maçlık zorlu bir fikstüre giriyor.
Jesus, ilk 11'de başlayacağı ilk maçında hemen etki yaratmaya çalışacak.
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