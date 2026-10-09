Flick, savunmadaki seçenekleriyle ilgili de güncelleme verdi ve kalede Joan Garcia'nın Dominik Livakovic ile Wojciech Szczesny'nin önünde ilk 11'de başlamaya yakın olduğunu açıkladı. Bu arada orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, cumartesi günü için hâlâ forma giyemeyecek ancak dönüşe yaklaşıyor.

"Joan çok iyi durumda ve bence maça başlayabilecek," diye açıkladı Flick.

"Planımız, Frenkie'nin bir sonraki maçta Betis'e karşı oynaması. Ağrısı yok ve her şeyi yapabiliyor ama biraz daha zamana ihtiyacı var."