'Amaç kupayı kazanmak' - Ajax kalecisi Maarten Paes, Endonezya ile tarihi FIFA ASEAN Kupası zaferini hedefliyor

Eredivisie ve MLS’de edindiği kapsamlı deneyim, Paes’in hem saha içinde hem de saha dışında olgun bir zihniyet geliştirmesini sağladı. Kariyerinin bu aşamasında kulüp ve milli takım düzeyindeki ortak başarı, bireysel egonun rahatlıkla önüne geçmiş durumda.

FIFA ile yaptığı röportajda gelişim sürecini anlatan Paes, şunları söyledi: "Kariyerimde yaşanan her şeyin bir nedeni vardı. Bu sayede çok büyüdüm ve olgunlaştım."

Önceliklerinin artık tamamen takımın ihtiyaçlarına odaklandığını açıklayan file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Egom artık o kadar önemli değil. Takıma olabildiğince fazla katkı yapmak istiyorum. Ana hedefim hem milli takımda hem de kulüp seviyesinde kazanmak."

FIFA destekli turnuvanın daha geniş etkisini değerlendiren Paes, şunları ekledi: "Bu sadece Endonezya için değil, katılan her ülke için olumlu bir gelişme. Güneydoğu Asya futbolunun seviyesini yükseltecek."