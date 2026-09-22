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'Amaç kupayı kazanmak' - Ajax kalecisi Maarten Paes, Endonezya ile tarihi FIFA ASEAN Kupası zaferini hedefliyor
Garuda kalecisi hedefini açıkladı
Paes'in tavizsiz şampiyonluk hedefi, Merah Putih ile çıktığı uluslararası yolculuğunda iddialı yeni bir döneme işaret ediyor. Eski FC Dallas yıldızı, odağının tamamen bölgesel sahnede tarihi bir kupa kazandırmaya kilitlendiğini vurguluyor. Tribünlerden yükselen tutkulu atmosfer de artık evi olarak gördüğü ülkeyle kurduğu duygusal bağı daha da güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Kaleci, takımın başarısını önceliğine koyuyor
Eredivisie ve MLS’de edindiği kapsamlı deneyim, Paes’in hem saha içinde hem de saha dışında olgun bir zihniyet geliştirmesini sağladı. Kariyerinin bu aşamasında kulüp ve milli takım düzeyindeki ortak başarı, bireysel egonun rahatlıkla önüne geçmiş durumda.
FIFA ile yaptığı röportajda gelişim sürecini anlatan Paes, şunları söyledi: "Kariyerimde yaşanan her şeyin bir nedeni vardı. Bu sayede çok büyüdüm ve olgunlaştım."
Önceliklerinin artık tamamen takımın ihtiyaçlarına odaklandığını açıklayan file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Egom artık o kadar önemli değil. Takıma olabildiğince fazla katkı yapmak istiyorum. Ana hedefim hem milli takımda hem de kulüp seviyesinde kazanmak."
FIFA destekli turnuvanın daha geniş etkisini değerlendiren Paes, şunları ekledi: "Bu sadece Endonezya için değil, katılan her ülke için olumlu bir gelişme. Güneydoğu Asya futbolunun seviyesini yükseltecek."
Sağlıklı rekabet hırsı körüklüyor
Johan Cruyff Arena'daki üst düzey ortam, kalecinin Almanya milli takımından Marc-Andre ter Stegen ile her gün birlikte çalışması sayesinde kazanma zihniyetini daha da keskinleştirdi. Milli takım cephesinde ise teknik direktör John Herdman yönetiminde ilk 11'deki yer için Emil Audero ile zorlu ama uyumlu bir rekabeti benimsiyor.
Kalede yaşanan yoğun rekabetin değerini vurgulayan Paes, "Karşı karşıya kaldığınız rekabet ne kadar iyiyse, sizi kendinizin en iyi versiyonu olmaya o kadar çok iter" dedi.
Kişisel rekabeti bir kenara bırakıp milli başarıyı öne çıkaran file bekçisi, "Yaşım ilerledikçe Garuda'nın kazanmasının, benim ya da Emil'in kazanmasından daha önemli olduğunu daha iyi anlıyorum" diye ekledi.
Tutkulu iç saha taraftarı önünde kupa kaldırma arzusunu yineleyen Paes, "Benim için hedef kupayı kazanmak. Kendi taraftarlarımızın önünde şampiyonluğu kaldırmayı ve son birkaç yılda bize verdikleri tüm destek için onlara karşılık vermeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.
Bölgesel turnuvayı kıtasal başarı için bir sıçrama tahtası olarak hedefleyen Paes, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk hedef burada kupayı kazanmak ve Asya Kupası'na giderken gerçekten çok olumlu bir hava yakalamak."
- Xinhua
Bölgesel turnuva ivme kazanıyor
Endonezya, 2026 FIFA ASEAN Kupası'nın 1. Ligi'ne ev sahipliği yapacak ve grup aşamasında Malezya, Singapur ve Bangladeş ile karşı karşıya gelecek. Turnuva, Herdman'a ocak ayındaki AFC Asya Kupası için Suudi Arabistan'a gitmeden önce taktik planını netleştirmesi adına kritik bir fırsat sunuyor. İç saha desteği önünde büyük bir kupa kaldırmak, bu kıtasal sınav öncesinde kadroya muazzam bir ivme kazandıracaktır.
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