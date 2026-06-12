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Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'yu "tüm zamanların en iyisi" olarak nitelendiriyor ve CR7'nin Real Madrid'deki takım arkadaşlarına verdiği "muhteşem" hediyeleri anlatıyor
Morata, Ronaldo'nun etkisini değerlendiriyor
Morata, "El Camino de Mario" podcast'inde Real Madrid'deki ilk yıllarını ve Ronaldo'nun A takıma uyum sağlamasına yardımcı olma konusundaki rolünü anlattı. İspanya milli takım oyuncusu, Portekizli forvetin sezon öncesi turnuvalarında ve saha dışında genç oyunculara düzenli olarak göz kulak olduğunu söyledi.
Morata, Ronaldo'nun kendisini alışverişe götürdüğünü ve takım arkadaşlarına sık sık iPad, cep telefonu ve parfüm gibi hediyeler verdiğini açıkladı. Bu jestleri "muhteşem" olarak nitelendiren Morata, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde rekabet etmenin getirdiği baskıya rağmen Ronaldo'nun kendisine her zaman olağanüstü iyi davrandığını söyledi. İkili, Morata'nın 2020'de Torino'ya dönmesinin ardından Juventus'ta yeniden bir araya geldi ve ilişkilerini futbolun ötesine taşıdı.
- Getty Images Sport
Morata, Ronaldo'nun cömertliğini hatırlatıyor ve taleplerini dile getiriyor
Real Madrid'deki ilk yıllarından bahseden Morata, Ronaldo'nun genç oyunculara karşı gösterdiği cömertliği vurguladı. Morata ayrıca, Real Madrid ile Barcelona arasındaki şiddetli rekabet döneminde Ronaldo'nun çevresindekilerden beklediği yüksek standartlarla başlangıçta zorlandığını itiraf etti.
"Gençken sezon öncesi hazırlık kamplarına gittiğimizde, bana neye ihtiyacım olduğunu söylerdi ya da birlikte alışverişe çıkardık," dedi Morata. "Bize iPad, cep telefonu, parfümler verirdi... muhteşemdi.
"İlk dönem ikinci dönemle aynı değildi. İlkinde çok gençtim ve belki de onun seviyesindeki bir oyuncunun dayattığı taleplere alışkın değildim. Bazen, belki de yedek kulübesinden gelen ya da kendini göstermek isteyen bir çocuk, arkadaşları ya da ailesi stadyumda olduğu için kaleye şut atar."
"Beklentilerin inanılmaz olması normal, ama bana karşı her zaman olağanüstü bir muamele gösterdi," diye ekledi.
Morata'ya göre Ronaldo neden diğerlerinden bir adım önde?
Morata, Juventus'ta Ronaldo ile birlikte geçirdiği ikinci dönemin, forvetin kişiliğinin başka bir yönünü görmesini sağladığını söyledi. Forvet, Ronaldo'yu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak görmesinin ana nedeni olarak da onun bitmek bilmeyen adanmışlığını gösterdi. Morata, yorucu seyahatler ve gece geç saatlerdeki varışların ardından bile Ronaldo'nun koşullardan bağımsız olarak aynı rutini sürdürdüğünü hatırladı.
O şöyle dedi: "Birlikte çok zaman geçirdik, birçok şey hakkında konuştuk. Cristiano hakkında söyleyeceğim şey, dışarıdan gördüğünüz her şeye rağmen, onunla akşam yemeğine çıktığınızda, bu akıllara durgunluk verici bir deneyim oluyor. Her şeyi anlıyor, birçok konuda derinlemesine bilgi sahibi. Hayatın her alanında kültürlü, bu çok etkileyici.
"Ne diyebilirim ki? Cristiano'da sizi hayrete düşüren şeyler var. Sabahın beşinde bir seyahatten dönersiniz, eve gidip yatağa uzanmak için can atarsınız, ama o adam sit-up yapmaya, soğuk duş almaya ve bisiklete binmeye başlar. Bunu yapan, nasıl yaşadığını ve hayata nasıl baktığını gördüğünüz bir adam için, onun sadece birlikte oynadığım en iyi oyuncu değil, tüm zamanların en iyisi olduğunu söyleyebilirim."
- Getty Images Sport
Morata kariyerine devam ederken Ronaldo Suudi Arabistan'da kalıyor
Morata'nın Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor; oyuncu geçen sezon Como'ya kiralanmıştı. Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığı bir sezonda bile, Como'daki performansı pek tatmin edici değildi. İspanyol forvet, Serie A'da çıktığı 26 maçta tek bir gol bile atamadı.
Bu arada Ronaldo, Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandı ve şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımıyla görevlerine odaklanmış durumda. Selecao, 17 Haziran'da K Grubu'nun açılış maçında DR Kongo ile karşılaşacak, ardından 23 Haziran'da Özbekistan ve bu ayın sonlarında da Kolombiya ile mücadele edecek.