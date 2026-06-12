Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'yu "tüm zamanların en iyisi" olarak nitelendiriyor ve CR7'nin Real Madrid'deki takım arkadaşlarına verdiği "muhteşem" hediyeleri anlatıyor

Morata, Juventus'ta Ronaldo ile birlikte geçirdiği ikinci dönemin, forvetin kişiliğinin başka bir yönünü görmesini sağladığını söyledi. Forvet, Ronaldo'yu futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak görmesinin ana nedeni olarak da onun bitmek bilmeyen adanmışlığını gösterdi. Morata, yorucu seyahatler ve gece geç saatlerdeki varışların ardından bile Ronaldo'nun koşullardan bağımsız olarak aynı rutini sürdürdüğünü hatırladı.

O şöyle dedi: "Birlikte çok zaman geçirdik, birçok şey hakkında konuştuk. Cristiano hakkında söyleyeceğim şey, dışarıdan gördüğünüz her şeye rağmen, onunla akşam yemeğine çıktığınızda, bu akıllara durgunluk verici bir deneyim oluyor. Her şeyi anlıyor, birçok konuda derinlemesine bilgi sahibi. Hayatın her alanında kültürlü, bu çok etkileyici.

"Ne diyebilirim ki? Cristiano'da sizi hayrete düşüren şeyler var. Sabahın beşinde bir seyahatten dönersiniz, eve gidip yatağa uzanmak için can atarsınız, ama o adam sit-up yapmaya, soğuk duş almaya ve bisiklete binmeye başlar. Bunu yapan, nasıl yaşadığını ve hayata nasıl baktığını gördüğünüz bir adam için, onun sadece birlikte oynadığım en iyi oyuncu değil, tüm zamanların en iyisi olduğunu söyleyebilirim."