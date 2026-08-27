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Alvaro Morata, Como’daki hayal kırıklığı yaratan döneminin ardından İspanya ikinci lig ekibi Leganes’e sürpriz bir transfer yapmaya çok yakın
Morata, Leganes yolcusu
Fabrizio Romano'ya göre Morata, 2026-27 sezonu için kiralık olarak İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e katılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvet, AC Milan'dan ilk etapta kiralık olarak geldiği Como'ya bu yaz bonservisiyle katıldı. Ancak Fabregas yönetimindeki dönemi hayal kırıklığı yarattı ve tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta sadece tek gol attı.
Moretto, ileri düzeydeki görüşmeleri detaylandırdı
Transferle ilgili görüşmeler ileri aşamaya geldi ve kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Devam eden müzakerelere ilişkin bir güncelleme paylaşan Marca muhabiri Matteo Moretto, X'te paylaşım yaptı: "Alvaro Morata, Leganes'e çok yakın. Kulübün başkanı Eduardo Cosin ve sportif direktörü Andres Pardo, golcüyle tam anlaşmaya varmak için yoğun şekilde çalışıyor. Görüşmeler çok iyi gidiyor ve iyimserlik var. Kulüpler ise kiralık transfer için pazarlık yapıyor."
Kanıtlanmış Segunda Division geçmişi
Morata, Real Madrid, Chelsea ve Milan'daki dönemleriyle Avrupa'da güçlü bir geçmişe sahip ve kariyeri boyunca toplam 229 milyon euro bonservis bedeli oluşturdu. Como ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürse de, 33 yaşındaki oyuncunun daha önce Segunda Division'da edindiği tecrübe sayesinde hızlı uyum sağlaması bekleniyor. Forvet oyuncusu, 2012-13 sezonunda Real Madrid Castilla formasıyla İspanya ikinci liginde verimli bir dönem geçirdi ve 18 maçta 12 gol ile beş asist kaydetti.
- NurPhoto
Leganes erken ivmenin peşinde
Leganes, Segunda Division sezonuna umut verici bir başlangıç yaptı ve ilk iki maçında topladığı dört puanla puan durumunda beşinci sırada yer alıyor. Ruben Albes'in ekibi, bu hafta sonu Eldense'yi konuk ettiğinde bu olumlu serinin üzerine koymayı hedefleyecek. Morata'nın olası gelişi, La Liga'ya yükselme hedeflerinde takımın hücum gücünü artırırken kritik bir tecrübeli liderlik de katması bekleniyor.
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