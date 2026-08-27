Transferle ilgili görüşmeler ileri aşamaya geldi ve kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Devam eden müzakerelere ilişkin bir güncelleme paylaşan Marca muhabiri Matteo Moretto, X'te paylaşım yaptı: "Alvaro Morata, Leganes'e çok yakın. Kulübün başkanı Eduardo Cosin ve sportif direktörü Andres Pardo, golcüyle tam anlaşmaya varmak için yoğun şekilde çalışıyor. Görüşmeler çok iyi gidiyor ve iyimserlik var. Kulüpler ise kiralık transfer için pazarlık yapıyor."