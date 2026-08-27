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Adhe Makayasa

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Alvaro Morata, Como’daki hayal kırıklığı yaratan döneminin ardından İspanya ikinci lig ekibi Leganes’e sürpriz bir transfer yapmaya çok yakın

Transfers
A. Morata
Leganes
Segunda Division
Serie A
Como

Alvaro Morata, Serie A'da Como formasıyla geçirdiği hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından, İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e sürpriz bir kiralık transfer yapmaya çok yakın. Kariyeri boyunca Avrupa'nın elit kulüplerindeki dönemlerinde toplam 229 milyon euro bonservis bedeli yaratan 33 yaşındaki forvet, Cesc Fabregas yönetimindeki döneminde attığı tek golün ardından İspanya'da yeni bir başlangıç arıyor.

  • Morata, Leganes yolcusu

    Fabrizio Romano'ya göre Morata, 2026-27 sezonu için kiralık olarak İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e katılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvet, AC Milan'dan ilk etapta kiralık olarak geldiği Como'ya bu yaz bonservisiyle katıldı. Ancak Fabregas yönetimindeki dönemi hayal kırıklığı yarattı ve tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta sadece tek gol attı.

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  • Moretto, ileri düzeydeki görüşmeleri detaylandırdı

    Transferle ilgili görüşmeler ileri aşamaya geldi ve kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Devam eden müzakerelere ilişkin bir güncelleme paylaşan Marca muhabiri Matteo Moretto, X'te paylaşım yaptı: "Alvaro Morata, Leganes'e çok yakın. Kulübün başkanı Eduardo Cosin ve sportif direktörü Andres Pardo, golcüyle tam anlaşmaya varmak için yoğun şekilde çalışıyor. Görüşmeler çok iyi gidiyor ve iyimserlik var. Kulüpler ise kiralık transfer için pazarlık yapıyor."

  • Kanıtlanmış Segunda Division geçmişi

    Morata, Real Madrid, Chelsea ve Milan'daki dönemleriyle Avrupa'da güçlü bir geçmişe sahip ve kariyeri boyunca toplam 229 milyon euro bonservis bedeli oluşturdu. Como ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürse de, 33 yaşındaki oyuncunun daha önce Segunda Division'da edindiği tecrübe sayesinde hızlı uyum sağlaması bekleniyor. Forvet oyuncusu, 2012-13 sezonunda Real Madrid Castilla formasıyla İspanya ikinci liginde verimli bir dönem geçirdi ve 18 maçta 12 gol ile beş asist kaydetti.

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    Leganes erken ivmenin peşinde

    Leganes, Segunda Division sezonuna umut verici bir başlangıç yaptı ve ilk iki maçında topladığı dört puanla puan durumunda beşinci sırada yer alıyor. Ruben Albes'in ekibi, bu hafta sonu Eldense'yi konuk ettiğinde bu olumlu serinin üzerine koymayı hedefleyecek. Morata'nın olası gelişi, La Liga'ya yükselme hedeflerinde takımın hücum gücünü artırırken kritik bir tecrübeli liderlik de katması bekleniyor.

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