Alvaro Morata, 2026 Dünya Kupası zaferini kaçırmasının ardından İspanya'ya dönüş kapısını kapatmayı reddetti

Vitrin niteliğindeki turnuvayı kaçırmanın yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen Morata, kadroyla yakın bağını korudu ve uzaktan tam desteğini verdi.

Morata, Cadena SER'deki 'El Larguero' programında görüşlerini şöyle paylaştı: "Dünya Kupası'nda olmayı çok isterdim. Ama New York'a neredeyse onun bir parçasıymışım gibi gittim; milli takımda ilk kez benimle birlikte yer almaya başlayan çok sayıda oyuncuyu görme fırsatı buldum.

"Yıl farklı geçmiş olsaydı neler olabileceğini düşünebilirsiniz ama bunun bir anlamı yok. Luis de la Fuente kadroyu açıklamadan önce de bunu zaten biliyordum. Biz insanız ve günün sonunda içinizin bir tarafı her zaman sizi götüreceği hayaline tutunur; her zaman bir umut vardır.

"Bence gruba katkı sağlayabilir ve iyi enerji getirebilirdim ama benim orada olmamam teknik direktör için daha kolay olacaktı. Bir Dünya Kupası'na başladığınızı ve herkesin hemen benim orada ne yaptığımı sorguladığını düşünün. Bu gürültüden kaçınmak daha iyiydi.

"Borja [Iglesias] ve diğer forvetler de bunu hak etti. [Mikel] Oyarzabal'ın kalitesi hakkında her zaman övgüyle konuştum, Ferran [Torres] için de aynı şekilde. Benim atmayı çok istediğim golü o attı ve onun adına çok sevindim."

Teknik direktörden gelen telefon konuşmasını da değerlendiren Morata, şunları ekledi: "Evet, De la Fuente beni arayıp gitmeyeceğimi söyledi. Sanırım bu, ön kadro listesi açıklanmadan bile önceydi. Ona teşekkür ettim, kendisini tamamen anladığımı söyledim ve hepsine dünyadaki tüm şansı diledim.

"Tek mesele şu, bana verdiği sözü tutmadı; kupayı kazanırsa kupayı elinde tutarak ata bineceğini söylemişti... Belki hâlâ zamanı vardır (gülüyor). Ama çocuklar sözlerini tuttu; [Marc] Cucurella'nın dövmesi de tam orada."