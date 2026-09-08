Alberto Gardin
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Alvaro Morata, 2026 Dünya Kupası zaferini kaçırmasının ardından İspanya'ya dönüş kapısını kapatmayı reddetti
Forvet, kadroya alınmaması hakkında konuştu
Leganes'in yeni forveti Morata, sonunda 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya kadrosuna alınmamasının ardından duyguları hakkında konuştu. Kısa süre önce Como'dan kiralık olarak kulübe katılan golcü, ön kadro resmen açıklanmadan önce De la Fuente'nin kendisini doğrudan aradığını açıkladı. Morata, turnuva öncesinde gereksiz bir medya sirkinden kaçınmak için kararı olgunlukla karşıladı.
- Anadolu Agency
Morata içtenlikle konuştu
Vitrin niteliğindeki turnuvayı kaçırmanın yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen Morata, kadroyla yakın bağını korudu ve uzaktan tam desteğini verdi.
Morata, Cadena SER'deki 'El Larguero' programında görüşlerini şöyle paylaştı: "Dünya Kupası'nda olmayı çok isterdim. Ama New York'a neredeyse onun bir parçasıymışım gibi gittim; milli takımda ilk kez benimle birlikte yer almaya başlayan çok sayıda oyuncuyu görme fırsatı buldum.
"Yıl farklı geçmiş olsaydı neler olabileceğini düşünebilirsiniz ama bunun bir anlamı yok. Luis de la Fuente kadroyu açıklamadan önce de bunu zaten biliyordum. Biz insanız ve günün sonunda içinizin bir tarafı her zaman sizi götüreceği hayaline tutunur; her zaman bir umut vardır.
"Bence gruba katkı sağlayabilir ve iyi enerji getirebilirdim ama benim orada olmamam teknik direktör için daha kolay olacaktı. Bir Dünya Kupası'na başladığınızı ve herkesin hemen benim orada ne yaptığımı sorguladığını düşünün. Bu gürültüden kaçınmak daha iyiydi.
"Borja [Iglesias] ve diğer forvetler de bunu hak etti. [Mikel] Oyarzabal'ın kalitesi hakkında her zaman övgüyle konuştum, Ferran [Torres] için de aynı şekilde. Benim atmayı çok istediğim golü o attı ve onun adına çok sevindim."
Teknik direktörden gelen telefon konuşmasını da değerlendiren Morata, şunları ekledi: "Evet, De la Fuente beni arayıp gitmeyeceğimi söyledi. Sanırım bu, ön kadro listesi açıklanmadan bile önceydi. Ona teşekkür ettim, kendisini tamamen anladığımı söyledim ve hepsine dünyadaki tüm şansı diledim.
"Tek mesele şu, bana verdiği sözü tutmadı; kupayı kazanırsa kupayı elinde tutarak ata bineceğini söylemişti... Belki hâlâ zamanı vardır (gülüyor). Ama çocuklar sözlerini tuttu; [Marc] Cucurella'nın dövmesi de tam orada."
Rekabet dönüş umutlarını sınırlıyor
Morata, İspanya formasıyla 87 kez milli oldu ve 37 gol attı; Berlin'de İngiltere'ye karşı kazanılan Euro 2024 zaferinde de kilit bir rol oynadı. Ancak son milli maçına Eylül 2025'te Türkiye'ye karşı alınan 6-0'lık galibiyette çıktı. Olası bir milli takım dönüşüyle ilgili konuşan Morata, "Kapıyı kapatmıyorum; elbette geri dönmek isterim" dedi.
Ancak golcü oyuncu, La Roja'da ileri uçta yaşanan yoğun rekabeti de kabul etti: "Dürüst olmak gerekir, şu anda bu çılgınca. Rekabet nedeniyle bunu çok zor görüyorum. Geçen gün soyunma odasında da bunun hakkında konuşuyordum; 9 numara pozisyonunda Espi, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... artı zaten kendini kanıtlamış isimlerle birlikte harika bir dönemdeyiz. Bence İspanya, uzun zamandır gördüğümüz üzere tüm mevkilerde en yüksek kalite seviyesine sahip."
- Alterphotos
Tecrübeli oyuncu, kulüp formunu hedefliyor
Morata'nın önceliği, Segunda Division'da Leganes formasıyla en keskin formunu yeniden bulmak. Tecrübeli golcü, De la Fuente'nin dikkatini yeniden çekebilmek için yükselişte olan genç İspanyol hücum yetenekleriyle ciddi bir rekabet içinde. Kulüp düzeyinde istikrarlı gol üretimi, yeniden milli takıma dönüş için önündeki tek gerçekçi yol.
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