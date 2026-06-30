Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones ve Edson Álvarez, Meksika’nın Ekvador karşısındaki maçında başrolü üstlenecek – El Tri’nin Dünya Kupası Son 32 Turu maçının beş kilit noktası

Yıl 2002’ydi ve Ekvador, Dünya Kupası sahnesinde ilk adımlarını atıyordu. Kolombiyalı teknik direktör Hernán Darío “Bolillo” Gómez’in yönetimindeki La Tri, Japonya’nın Sapporo Dome’unda oynanan grup aşamasının ikinci maçında Meksika ile karşılaştı. Javier “Vasco” Aguirre’nin saha kenarında yer aldığı maç, El Tri’nin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

O maçta tanıdık bir ortak nokta vardı. Birkaç Ekvadorlu oyuncu, Meksika futboluyla geçmişte veya günümüzde bağları olan bir şekilde 2002 Dünya Kupası'na katılmıştı. Álex Aguinaga, turnuvaya hâlâ Necaxa formasıyla katıldığı için en bariz örnekti, ancak tek başına değildi. Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio ve Giovanny Espinoza da Ekvador'un ilk Dünya Kupası katılımından önce Meksika'da forma giymişti.

24 yıl sonra bu bağlantı hâlâ devam ediyor. Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres ve Jordy Caicedo, Meksika futboluyla geçmişte ya da şu anda bağlantıları olan Ekvadorlu oyuncular. Bu durum, bu iki futbol kültürünün yollarının sık sık kesiştiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Meksika’nın tanıdık olmayan bir rakiple karşılaşacağına dair her türlü umut hızla yok oluyor. Ekvador, El Tri’nin ne anlama geldiğini, Azteca’nın ne demek olduğunu ve bu maçın nasıl bir hal alabileceğini çok iyi bilerek Mexico City’ye gelecek. Bu, birbirlerinin tarihini iyi bilen iki takım arasında, son 16 turuna kalma ve nadir görülen bir başarıya imza atma şansı için verilecek bir mücadele olacak.

İşte GOAL’un, Meksika ile Ekvador’un Meksiko’da karşılaşacağı maçta dikkat edilmesi gereken beş nokta.