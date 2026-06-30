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Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones ve Edson Álvarez, Meksika’nın Ekvador karşısındaki maçında başrolü üstlenecek – El Tri’nin Dünya Kupası Son 32 Turu maçının beş kilit noktası

FEATURES
Dünya Kupası
Meksika
Ekvator
A. Fidalgo
J. Quinones
E. Alvarez
G. Mora
G. Ochoa
S. Beccacece
W. Pacho
P. Hincapie
M. Caicedo

Meksika, Dünya Kupası son 16 turuna kalma şansı için Ekvador ile karşı karşıya gelirken, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones ve Gilberto Mora, GOAL’un belirlediği beş kilit noktanın başını çekiyor.

Yıl 2002’ydi ve Ekvador, Dünya Kupası sahnesinde ilk adımlarını atıyordu. Kolombiyalı teknik direktör Hernán Darío “Bolillo” Gómez’in yönetimindeki La Tri, Japonya’nın Sapporo Dome’unda oynanan grup aşamasının ikinci maçında Meksika ile karşılaştı. Javier “Vasco” Aguirre’nin saha kenarında yer aldığı maç, El Tri’nin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

O maçta tanıdık bir ortak nokta vardı. Birkaç Ekvadorlu oyuncu, Meksika futboluyla geçmişte veya günümüzde bağları olan bir şekilde 2002 Dünya Kupası'na katılmıştı. Álex Aguinaga, turnuvaya hâlâ Necaxa formasıyla katıldığı için en bariz örnekti, ancak tek başına değildi. Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio ve Giovanny Espinoza da Ekvador'un ilk Dünya Kupası katılımından önce Meksika'da forma giymişti.

24 yıl sonra bu bağlantı hâlâ devam ediyor. Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres ve Jordy Caicedo, Meksika futboluyla geçmişte ya da şu anda bağlantıları olan Ekvadorlu oyuncular. Bu durum, bu iki futbol kültürünün yollarının sık sık kesiştiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Meksika’nın tanıdık olmayan bir rakiple karşılaşacağına dair her türlü umut hızla yok oluyor. Ekvador, El Tri’nin ne anlama geldiğini, Azteca’nın ne demek olduğunu ve bu maçın nasıl bir hal alabileceğini çok iyi bilerek Mexico City’ye gelecek. Bu, birbirlerinin tarihini iyi bilen iki takım arasında, son 16 turuna kalma ve nadir görülen bir başarıya imza atma şansı için verilecek bir mücadele olacak.

İşte GOAL’un, Meksika ile Ekvador’un Meksiko’da karşılaşacağı maçta dikkat edilmesi gereken beş nokta.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estadio Azteca’nın büyüsü

    El Tri’nin iyimser olmasının bir nedeni var. 60 yıl boyunca Meksika, Estadio Azteca’da sadece iki resmi maç kaybetti: 2001’de Kosta Rika’ya ve 2013’te Honduras’a karşı; her ikisi de Dünya Kupası elemelerindeydi. Meksika, bu stadyumda hiçbir Dünya Kupası maçını kaybetmedi ve en unutulmaz gecelerinden bazıları da burada yaşandı; bunlara 1999 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Brezilya’ya karşı alınan 4-3’lük galibiyet de dahildir.

    Ekvador ile resmi müsabakalarda oynanan maçların geçmişi de Meksika lehine. Ekvador, resmi bir maçta Meksika’yı yalnızca bir kez, 2015 Copa América’da yenebildi. 1993 yılında ise El Tri, Ekvador’da düzenlenen Copa América yarı finalinde La Tri’yi mağlup etmişti.

    Ekvador’un şu anki kadrosu, orta sahadan savunmaya kadar ülke tarihinin en güçlü kadrosu olabilir. Bu takıma gol atmak zordur ve kadro, yüksek seviyede mücadele eden oyuncularla doludur. Ancak Azteca’daki Meksika bambaşka bir takımdır ve bu yüzden iyimser olmak yersiz değildir.

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  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora'nın ilk on birde yer alması için gerekçeler

    2025 Altın Kupa’da Gilberto Mora’nın ilk önemli dakikaları eleme turlarında yaşandı. Ardından, ABD Erkek Milli Takımı ile oynanan final maçı da dahil olmak üzere her maçta ilk 11’de yer aldı. Guillermo Ochoa’nın kupa kutlamaları sırasında onu omuzlarında taşımasıyla Mora’nın hikâyesi hızla yayıldı.

    Onun El Tri için önemli maçlarda ilk 11'de yer alması tesadüfi bir karar değildi. Mora, Meksika'nın ihtiyaç duyduğu bir şeyi sunuyordu: Oyunu olağanüstü bir sakinlikle okuyabilen bir orta saha oyuncusu. Hücumu durağan hale getirmeden maçın temposunu düşürüyor ve bu, onun yaşındaki bir oyuncu için nadir görülen bir özellik.

    Çekya ile oynanan maç, Xolos’ta sakatlıklarla kesintiye uğrayan bir yılın ardından Mora’ya ritmini yeniden kazanma şansı verdi. Bu dakikalar çok değerliydi çünkü Azteca’da Meksika’nın hücumuna etki edebildi; bu, daha önce tam olarak deneyimlemediği bir şeydi.

    Evet, henüz 17 yaşında ve bu, etrafındaki hayranlığın bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak olgunluğu giderek artıyor. Meksika'nın oyuncuları onun kalitesinin farkında ve ister ilk 11'de başlasın ister yedek kulübesinden oyuna girsin, Mora Salı gecesi varlığını hissettirebileceğinden emin.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ekvador’un altın kuşağı en büyük sınavıyla karşı karşıya

    Ekvador’un Estadio Azteca’ya giden yolu kolay olmadı. Yine de teknik direktör Sebastián Beccacece ve oyuncuları, etraflarındaki gürültü giderek artarken bile soğukkanlılıklarını korudular.

    Curaçao ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından pek çok kişi bu anı Ekvador'un en kötü anlarından biri olarak nitelendirdi. Eleştiriler gol eksikliğine odaklanmıştı, ancak önemli bir ayrıntıyı göz ardı ediyordu: Ekvador net fırsatlar yaratıyordu. Eksik olan şey bitiricilikti, oyun yapısı değil.

    Büyük resme bakmak için de pek sabır gösterilmedi. Güçlü bir Fildişi Sahili takımı Ekvador’u 1-0 mağlup etti; bu da La Tri’nin grup aşamasının son maçı öncesinde 180 dakika boyunca sadece bir gol yediği anlamına geliyordu. Ardından Almanya’ya karşı 2-1’lik galibiyet geldi; bu sonuç, Ekvador’un üstünlüğünü, inancını ve hataları cezalandırma kapasitesini gösterdi.

    Willian Pacho, Piero Hincapié ve Moisés Caicedo bu altın neslin en tanınmış isimleri olabilir, ancak Beccacece onların etrafında sağlam bir takım oluşturdu. Ekvador ayrıca turnuvadaki en genç takımlardan biri; bu da turnuvadaki performanslarını daha da etkileyici kılıyor. Eğer Azteca Stadyumu’nda tüm beklentileri alt üst ederlerse, bu takım ülkelerinde yıllarca hatırlanacak.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meksika için bu, yitirdiği saygıyı geri kazanma fırsatıdır

    Meksika için bu, sıradan bir eleme maçı değil. Kaybedilen saygınlığı geri kazanma fırsatıdır. El Tri, bir zamanlar Güney Amerika’nın en önemli uluslararası turnuvasında söz sahibi bir takımdı; davetli takım olarak iki kez Copa América finaline ulaştı: ilki 1993’te, ikincisi ise 2001’de. Bu başarılar, Meksika’nın CONCACAF sınırları ötesinde sadece katılmakla kalmayıp rekabet edebileceği fikrinin yerleşmesine katkıda bulunmuştu.

    Ancak bu saygınlık son yıllarda zedelendi. 2016 Copa América Centenario’da Şili’ye karşı alınan 7-0’lık yenilgi, Meksika’nın modern tarihinin en acı gecelerinden biri oldu ve bu çöküş, yıllarca takımın peşini bırakmadı. Ardından yine ABD’de düzenlenen 2024 Copa América geldi; burada Meksika, Ekvador ile golsüz berabere kalarak grup aşamasını geçemedi. Bir zamanlar Meksika’nın kendini gururla ölçebileceği bir turnuva gibi görünen bu etkinlik, ne kadar geride kaldığının bir başka hatırlatıcısı haline geldi.

    Salı gecesi Meksiko’da ise farklı bir sahne yaşanacak. Bu maç, 2016’yı silip atmayacak ya da 2024’te yaşananları tamamen telafi etmeyecek, ancak önemli bir şeyi geri kazandırabilir. Meksika’nın son Copa América hayal kırıklığında zaten rol oynamış olan Ekvador karşısında, El Tri kaybedilen zemini geri kazanma şansına sahip.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fidalgo ve Quiñones şimdiden tarihe geçtiler

    Meksika, Ekvador karşısında sahaya çıkmadan önce bile Álvaro Fidalgo ve Julián Quiñones bu Dünya Kupası’nda izlerini bırakmışlardı. Quiñones, Güney Afrika karşısında turnuvanın ilk golünü attı, ardından Çekya karşısında bir gol daha kaydetti. Fidalgo ise Çekler karşısında 3-0’lık galibiyeti perçinleyerek Meksika’nın grup aşamasını kusursuz tamamlamasına yardımcı oldu ve milli takımın Dünya Kupası tarihindeki en iyi başlangıçlarından birinde bu iki vatandaşlığa kabul edilmiş oyuncuyu kilit rol oynayan isimler haline getirdi.

    Etkileri sadece gollerle sınırlı kalmadı. Quiñones, aciliyetle pres yapıyor, boşluklara saldırıyor ve Meksika’ya stoperlerin rahat nefes almasına asla izin vermeyen bir forvet kazandırıyor. Fidalgo ise top hakimiyetinde kontrol ve netlik sağladı. Çalışma ahlakları bulaşıcı hale geldi ve takım içinde ikisinin de takımın genel oyununa kattıklarına hayranlık duyuluyor.

    Meksika’nın 1986’dan beri başaramadığı bir şeyi, yani Dünya Kupası’nda eleme turunda galibiyet almayı hedeflediği şu anda, bu iki oyuncunun katkıları daha da önem kazanıyor. İki vatandaşlığa kabul edilmiş oyuncunun El Tri için, özellikle de bu aşamada ve aynı turnuvada bu kadar fark yaratması pek sık görülen bir durum değil. Ekvador karşısında, bu iki oyuncunun varlığı, Meksika’nın nesiller boyu başaramadığı adımı atmasına ve bunu Mexico City’de gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

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