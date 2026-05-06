Alvaro Carreras, Real Madrid antrenmanında Antonio Rüdiger ile yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından açıklama yaptı
Carreras, antrenman sahasıyla ilgili 'ima'ları yalanladı
Salı gecesi, eski Manchester United yıldızı, Real Madrid kadrosundaki konumunu netleştirmek amacıyla Instagram hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Defans oyuncusunun bu açıklaması, davranışları ve antrenman sahasında yaşanan belirli bir gerginlikle ilgili yoğun spekülasyonların ardından geldi.
Carreras, "Son günlerde, benimle ilgili gerçekleri yansıtmayan bazı imalar ve yorumlar ortaya çıktı" diye yazdı. "Bu kulübe ve birlikte çalıştığım teknik direktörlere olan bağlılığım ilk günden beri mutlak olmuştur ve öyle olmaya da devam edecektir. Geri döndüğümden beri her zaman en üst düzeyde profesyonellik, saygı ve özveri ile çalıştım. Eve dönme hayalimi gerçekleştirmek için çok mücadele ettim."
Rüdiger olayıyla ilgili açıklama
Bu açıklama, Rudiger’in antrenman sırasında Carreras’a tokat attığı ve bu çatışmanın kışkırtıcısının Rudiger olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi. Carreras, Alman milli oyuncunun adını açıkça belirtmese de, kendisi ile bir takım arkadaşı arasında bir gerginlik yaşandığını kabul etti; ancak olayın ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı.
Carreras, "Takım arkadaşımla yaşanan olay, önemsiz ve tek seferlik bir mesele olup, çoktan çözüme kavuşturuldu" dedi. "Takımdaki herkesle ilişkilerim çok iyi."
Valdebebas'ta yaygınlaşan kargaşa
Carreras-Rudiger olayı, teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın son dönemde söndürmek zorunda kaldığı tek sorun değil. Bernabeu’daki atmosfer, takımın yaşadığı felaket niteliğindeki form düşüşünün ardından giderek daha zehirli bir hal aldı; kıdemli oyuncuların kulislerde çatıştığı iddia ediliyor. Buna, teknik direktör ile orta saha oyuncusu Dani Ceballos arasında yaşanan “hoş olmayan bir yüz yüze görüşme”ye dair haberler de dahil.
Los Blancos sahada istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanırken, oyuncular ve teknik ekip arasındaki sürtüşme büyük bir dikkat dağınıklığına neden oldu. Kylian Mbappe'nin antrenmanlar sırasında hayal kırıklığını gösterdiği yönünde haberler de ortaya çıktı. Bu haberler, Real Madrid forması giymenin getirdiği baskının, kupasız geçme ihtimali yüksek bir sezonda etkisini göstermeye başlamasıyla, Carreras'ın bu baskıyı hisseden birkaç oyuncudan sadece biri olduğunu gösteriyor.
El Clásico'ya odaklanmak hâlâ önceliğimizdir
Bazı oyuncular ve aralarındaki ilişkilerle ilgili çıkan gürültüye rağmen, Real Madrid’in odak noktası bir an önce sahaya geri dönmelidir. Arbeloa, takımın başarılı olabilmesi için soyunma odasının duvarları arasında yaşananların orada kalması gerektiğini vurgulayarak, ortaya çıkan çeşitli gerginlikleri kamuoyu önünde hafifletmeye çalıştı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin acısı hala taze ve La Liga'da da işler yolunda gitmezken, ezeli rakip Barcelona ile oynanacak El Clasico maçı, zorlu bir sezonda biraz olsun gurur kurtarmak için son şans olarak görülüyor. Carreras ve takım arkadaşları, bu hafta sonu Camp Nou'da sahaya çıktıklarında, birleşik bir cephe sergilemek için büyük baskı altında olacaklar.