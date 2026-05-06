Alvaro Carreras, Real Madrid antrenmanında Antonio Rüdiger ile yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından açıklama yaptı

Salı gecesi, eski Manchester United yıldızı, Real Madrid kadrosundaki konumunu netleştirmek amacıyla Instagram hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Defans oyuncusunun bu açıklaması, davranışları ve antrenman sahasında yaşanan belirli bir gerginlikle ilgili yoğun spekülasyonların ardından geldi.

Carreras, "Son günlerde, benimle ilgili gerçekleri yansıtmayan bazı imalar ve yorumlar ortaya çıktı" diye yazdı. "Bu kulübe ve birlikte çalıştığım teknik direktörlere olan bağlılığım ilk günden beri mutlak olmuştur ve öyle olmaya da devam edecektir. Geri döndüğümden beri her zaman en üst düzeyde profesyonellik, saygı ve özveri ile çalıştım. Eve dönme hayalimi gerçekleştirmek için çok mücadele ettim."