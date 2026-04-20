Alvaro Arbeloa, yerli hakemlere yönelik yeni bir eleştirisinde "Real Madrid için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak La Liga'yı kazanmaktan daha kolay" dedi

"Bunun bir nedeni var ve birçok kişi için bu çok açık," dedi Arbeloa, Madrid'in son 20 yılda neden altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken aynı dönemde sadece yedi lig şampiyonluğu elde ettiğini açıklaması istendiğinde. "Son yıllarda La Liga'da kesinlikle iyileştirme yapabileceğimiz alanlar var ve son birkaç ayda, zayıf rakiplere karşı oynadığımız maçlara kıyasla büyük ve zorlu maçlarda daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

Teknik direktörün eleştirisi, özellikle Negreira soruşturmasının ardından kulüp ile İspanyol hakemlik kurumu arasında uzun süredir devam eden mücadelenin en son örneği. Arbeloa bu konuda çekinmedi ve daha önce bu davayı "İspanyol futbolundaki en büyük skandal" olarak nitelendirmişti. Pazartesi günü şunları ekledi: "Ancak Girona maçındaki [penaltı itirazı] gibi durumlar da yaşadık. Bu durumlar, Real Madrid'in La Liga'dan ziyade Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını kolaylaştırıyor."