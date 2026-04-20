Alvaro Arbeloa, yerli hakemlere yönelik yeni bir eleştirisinde "Real Madrid için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak La Liga'yı kazanmaktan daha kolay" dedi
Yurtiçi mücadelelerdeki sorunların sorumlusu hakemler olarak gösterildi
Arbeloa, şampiyonluk yarışında Los Blancos'un Barcelona'nın dokuz puan gerisinde kalmasına katkıda bulunduğunu düşündüğü bir dizi tartışmalı kararın ardından, son dönemdeki ligdeki hayal kırıklıklarını kanıt olarak gösterdi. Bu hayal kırıklığı, Kylian Mbappe'ye kulübün kesin bir penaltı olduğunu düşündüğü bir pozisyonun verilmediği Girona ile oynanan ve 1-1 berabere biten son maçın ardından doruk noktasına ulaştı.
Tarihsel kayıtlar ve hakemlik skandalları
"Bunun bir nedeni var ve birçok kişi için bu çok açık," dedi Arbeloa, Madrid'in son 20 yılda neden altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken aynı dönemde sadece yedi lig şampiyonluğu elde ettiğini açıklaması istendiğinde. "Son yıllarda La Liga'da kesinlikle iyileştirme yapabileceğimiz alanlar var ve son birkaç ayda, zayıf rakiplere karşı oynadığımız maçlara kıyasla büyük ve zorlu maçlarda daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."
Teknik direktörün eleştirisi, özellikle Negreira soruşturmasının ardından kulüp ile İspanyol hakemlik kurumu arasında uzun süredir devam eden mücadelenin en son örneği. Arbeloa bu konuda çekinmedi ve daha önce bu davayı "İspanyol futbolundaki en büyük skandal" olarak nitelendirmişti. Pazartesi günü şunları ekledi: "Ancak Girona maçındaki [penaltı itirazı] gibi durumlar da yaşadık. Bu durumlar, Real Madrid'in La Liga'dan ziyade Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını kolaylaştırıyor."
Kupa hasreti içindeki galibiyet zihniyeti
Şikayetlerin ortasında, gerçek şu ki Los Blancos üst üste ikinci sezonunu da büyük bir kupa kazanamadan tamamlamaya doğru gidiyor. Bu durum, geçen hafta Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmelerinin ardından ortaya çıktı. Arbeloa bu baskıyı kabul ederek, "İki sezondur hiçbir şey kazanamadık ve bu en son 20 yıldan fazla bir süre önce olmuştu" dedi.
Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid, işlerin genellikle yolunda gittiği bir kulüp. Bu kulübün zihniyeti her zaman geleceğe bakmaktır. Real Madrid'de kaybetmek kabul edilemez... Kalan yedi maçımızı kazanmak zorundayız."
Arbeloa'nın geleceği belirsizliğini koruyor
Potansiyel haleflerin gölgesi giderek büyüyor, ancak Arbeloa işinin güvencesi konusunda spekülasyonlara girmeyi reddetti. Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen eski Castilla teknik direktörü, Bernabeu'daki standartların acımasız olduğunu biliyor. Sezonun bitmesine yedi maç kala, öncelikli hedefi lig sıralamasında biraz itibarını kurtarmak. Gelecek sezonki rolüyle ilgili olarak "Bu karar bana bağlı değil" dedi. "Geleceğim konusunda hiç endişeli değilim. Bu yedi maç ve özellikle yarınki maç konusunda endişeliyim." Real Madrid, Barcelona ile arasındaki farkı kapatmak için Salı gecesi Deportivo Alaves ile karşılaşacak.