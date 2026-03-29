AFP
Çeviri:
Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso'nun uyguladığı politikanın aksine Real Madrid oyuncularının tatil süresini kısalttı
Arbeloa, Valdebebas'ta daha fazla yoğunluk istiyor
MARCA'nın haberine göre, kulübün antrenman sahasında sadece asgari sayıda oyuncu bulunmasına rağmen Arbeloa, standartların düşmesine izin vermedi. Milli takım görevleri nedeniyle deneyimli orta saha oyuncuları ve forvetlerin yokluğuna rağmen, teknik direktör Alonso'nun daha önce verdiği molalara kıyasla planlanan molaları kısaltma kararı aldı. 13 birinci takım oyuncusu milli takım görevleri nedeniyle kulüpten uzaklaşırken, Arbeloa'nın elinde, parlayan yıldız Thiago Pitarch dahil olmak üzere sadece yedi tam formda oyuncudan oluşan küçük bir grup kaldı. Tesis sessiz görünebilir, ancak iş yükü arttı; teknik direktör, hâlâ emrinde bulunan az sayıdaki profesyonel oyuncu için fiziksel kondisyon ve taktik çalışmalara öncelik veriyor.
- Getty Images Sport
Alonso modelinden sapma
Bu yeni yaklaşım, Alonso’nun yönetim tarzından önemli bir sapma niteliğinde. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen önceki milli maç aralarında Alonso, dinlenme konusunda cömertliğiyle tanınıyordu; milli takıma çağrılmayan oyunculara sıklıkla üç tam gün izin veriyor ve antrenmanlara Pazartesi günü dönülmesini sağlıyordu. Arbeloa ise sadece iki gün dinlenme tercih ederek, bunun yerine sahada geçirecekleri ekstra saatleri biriktirmeyi seçti.
Sakatlık krizini yönetmek ve beklenmedik kadro değişiklikleri
Arbeloa’nın görevi, tedavi odasındaki sakatlar listesinin giderek uzaması nedeniyle zorlaşıyor. Thibaut Courtois şu anda sağ uyluk kasındaki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Rodrygo ön çapraz bağ sakatlığından sonra uzun süren iyileşme sürecini sürdürüyor. Ferland Mendy ve Dani Ceballos da kadroda yer almıyor; ancak Ceballos kısmi takım antrenmanlarına dönerek takıma moral verdi ve iki hafta içinde sahalara dönebilir. Ancak bu yoğun antrenmanlar için bazı önemli isimler hala hazır durumda. Andriy Lunin, Ukrayna'nın Dünya Kupası play-off'larına katılmasına rağmen kadroda yer almaması sürpriz oldu, Trent Alexander-Arnold ise İngiltere kampına çağrılmayarak takımda kaldı. Onlara Dani Carvajal, Fran Garcia, Alvaro Carreras ve Raul Asencio da eşlik ediyor ve hepsi şu anda Arbeloa'nın dikkatli gözetiminde yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor.
- Getty Images Sport
Son hamleye hazırlanmak
Arbeloa, oyuncularını sezonun zorlu bir dönemine hazırlıyor. Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın dört puan gerisinde kalırken, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak.