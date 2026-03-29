Alvaro Arbeloa, Xabi Alonso'nun uyguladığı politikanın aksine Real Madrid oyuncularının tatil süresini kısalttı

Arbeloa’nın görevi, tedavi odasındaki sakatlar listesinin giderek uzaması nedeniyle zorlaşıyor. Thibaut Courtois şu anda sağ uyluk kasındaki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Rodrygo ön çapraz bağ sakatlığından sonra uzun süren iyileşme sürecini sürdürüyor. Ferland Mendy ve Dani Ceballos da kadroda yer almıyor; ancak Ceballos kısmi takım antrenmanlarına dönerek takıma moral verdi ve iki hafta içinde sahalara dönebilir. Ancak bu yoğun antrenmanlar için bazı önemli isimler hala hazır durumda. Andriy Lunin, Ukrayna'nın Dünya Kupası play-off'larına katılmasına rağmen kadroda yer almaması sürpriz oldu, Trent Alexander-Arnold ise İngiltere kampına çağrılmayarak takımda kaldı. Onlara Dani Carvajal, Fran Garcia, Alvaro Carreras ve Raul Asencio da eşlik ediyor ve hepsi şu anda Arbeloa'nın dikkatli gözetiminde yoğun bir antrenman programına tabi tutuluyor.