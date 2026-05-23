Alvaro Arbeloa, teknik direktörün "özel ve eşsiz" bek oyuncusuna veda ederken Dani Carvajal'ın "bir Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiğini" temsil ettiğini söyledi

Duygusal geçen son basın toplantısında Arbeloa, Carvajal’a duyduğu hayranlığı gizlemedi. On yılı aşkın süredir Madrid savunmasının bel kemiği olan bu bek, kulüpten ayrılmaya hazırlanırken, önümüzdeki Athletic Club maçında onurlandırılacak. Arbeloa, bu defans oyuncusunun altyapıdan A takıma uzanan yolculuğunun onu kulübün modern döneminin öne çıkan isimlerinden biri haline getirdiğine inanıyor.

Arbeloa basın toplantısında şunları söyledi: "Dani Carvajal, bir Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiğini simgeleyen bir isim. O, kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu; ilk adımı o attı, bu da onu özel ve eşsiz bir oyuncu yapıyor. O, tüm Madridistalar için bir gurur kaynağı. Bilbao maçında ilk 11'de başlayacak ve eminim ki, ona bir saygı duruşunda bulunmak için onu oyundan aldığımda herkes ayağa kalkacak. Yarın ve Madrid'de yıllardır yaptıklarından güzel anılarla ayrılacak."