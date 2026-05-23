Alvaro Arbeloa, teknik direktörün "özel ve eşsiz" bek oyuncusuna veda ederken Dani Carvajal'ın "bir Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiğini" temsil ettiğini söyledi
Real Madrid'in en büyük simgesi
Duygusal geçen son basın toplantısında Arbeloa, Carvajal’a duyduğu hayranlığı gizlemedi. On yılı aşkın süredir Madrid savunmasının bel kemiği olan bu bek, kulüpten ayrılmaya hazırlanırken, önümüzdeki Athletic Club maçında onurlandırılacak. Arbeloa, bu defans oyuncusunun altyapıdan A takıma uzanan yolculuğunun onu kulübün modern döneminin öne çıkan isimlerinden biri haline getirdiğine inanıyor.
Arbeloa basın toplantısında şunları söyledi: "Dani Carvajal, bir Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiğini simgeleyen bir isim. O, kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu; ilk adımı o attı, bu da onu özel ve eşsiz bir oyuncu yapıyor. O, tüm Madridistalar için bir gurur kaynağı. Bilbao maçında ilk 11'de başlayacak ve eminim ki, ona bir saygı duruşunda bulunmak için onu oyundan aldığımda herkes ayağa kalkacak. Yarın ve Madrid'de yıllardır yaptıklarından güzel anılarla ayrılacak."
Real Madrid'e içten bir veda
Arbeloa, tıpkı Carvajal gibi, A takımın başında geçirdiği dönemin sona erdiğini son derece duygusal bir şekilde doğruladı. Kulüple olan ömür boyu süren bağını anlatan geçici teknik direktör, bu ayrılığın kalıcı bir veda değil, yalnızca geçici bir ara olmasını umduğunu dile getirdi.
Arbeloa, "Umarım bu sadece bir 'görüşürüz' olur, çünkü burası her zaman benim evim olacak" dedi. "20 yıldır Real Madrid'e ait oldum ve birçok farklı rolde görev aldım. Burası her zaman benim evim olacak. Bilbao maçı, Real Madrid'deki son maçım olacak; bunun kariyerimin son maçı olup olmayacağını bilmiyorum."
Mourinho yönetiminde arka planda bir rol üstlenmeyi reddetmek
Yakın geleceği ve Portekizli teknik direktörün Bernabéu'ya geri dönmesi halinde José Mourinho'nun yanında üstlenebileceği olası bir rol hakkında yoğun spekülasyonlar sürerken, Arbeloa eski teknik direktörünün teknik ekibine katılma ihtimalini kesin bir dille reddetti.
"Buraya olasılıklar hakkında konuşmaya gelmedim. Mou'nun harika bir ekibi var ve etrafı iyi insanlarla çevrili," diye açıkladı Arbeloa. "Madrid'e gelirse, kendi teknik ekibiyle gelecek; benim onunla birlikte olma ihtimalim sıfır. Pazartesi gününden itibaren, benim için en iyisinin ne olduğunu düşünme sırası bende. Bu dört ayda cesaretimi topladım ve çok gelişim gösterdim."
Laporta'ya karşılık vermek
Basın toplantısı, Arbeloa’dan Barcelona başkanı Joan Laporta’nın son zamanlarda yaptığı tartışmalı açıklamalara değinmesi istendiğinde keskin bir idari dönüş yaptı. Laporta, Florentino Pérez’e karşı meydan okurcasına bir yanıt vermiş ve Real Madrid başkanının Negreira davasıyla ilgili son suçlamalarını “grotesk” olarak nitelendirmişti.
Real Madrid menajeri, kulübünün kurumsal tutumunu şiddetle savundu ve odağı, İspanyol futbolundaki hakemlerin dürüstlüğüne ilişkin devam eden soruşturmaya geri çevirdi.
"Laporta'nın sözlerine çok az önem veriyorum; bence biz her zaman çok net olduk," diye karşılık verdi Arbeloa. "Negreira davasına atıfta bulunduğunu anlıyorum ve biz de bir çözüm bekliyoruz. Hala Madrid oyuncularının faul çalınmadan sahada kanlar içinde kaldığını görüyoruz ve bunu kınamaya devam etmek bizim sorumluluğumuz."