Alvaro Arbeloa reddedildi! Bayer Leverkusen, Real Madrid'den ayrılan teknik direktör için gelen teklifi geri çevirdi; ancak Alman ekibi, kilit isimler Andoni Iraola ve Filipe Luis'i kadrosuna katamadı

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Leverkusen, Arbeloa’yı yeni teknik direktör olarak görevlendirme teklifini reddetti. Kısa bir süre A takımın başına geçtikten sonra Real Madrid’den ayrılan 43 yaşındaki Arbeloa, Hjulmand’ın yerine geçecek bir isim arayışında olan Alman kulübün yönetimine önerilmişti. Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun kovulmasının ardından Bernabeu'da göreve gelmiş ve İspanyol devini ikinci sıraya taşımıştı. Ardından, şu anda Real Madrid'in teknik direktörlüğü koltuğuna oturmaya hazırlanan José Mourinho'ya yerini bırakmıştı.

Eski İspanya milli oyuncusu, Real Madrid ile 20 yıllık bağını göz önünde bulundurarak başka bir İspanyol kulübünde çalışmayı hayal etmekte zorlanıyor ve kendini yurtdışında denemek istiyor. Yönetim ekibi, 2024 yılında Werkself'i ulusal çifte kupaya taşıyan arkadaşı Alonso'nun izinden gitmeyi umarak, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes ve CEO'su Fernando Carro ile doğrudan temasa geçti. Ancak Bundesliga ekibi, iç görüşmelerin ardından bu atamayı gerçekleştirmeme kararı aldı.