Getty Images Sport
Çeviri:
Alvaro Arbeloa reddedildi! Bayer Leverkusen, Real Madrid'den ayrılan teknik direktör için gelen teklifi geri çevirdi; ancak Alman ekibi, kilit isimler Andoni Iraola ve Filipe Luis'i kadrosuna katamadı
Leverkusen, Arbeloa'nın transfer talebini reddetti
Alman Bild gazetesinin haberine göre, Leverkusen, Arbeloa’yı yeni teknik direktör olarak görevlendirme teklifini reddetti. Kısa bir süre A takımın başına geçtikten sonra Real Madrid’den ayrılan 43 yaşındaki Arbeloa, Hjulmand’ın yerine geçecek bir isim arayışında olan Alman kulübün yönetimine önerilmişti. Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun kovulmasının ardından Bernabeu'da göreve gelmiş ve İspanyol devini ikinci sıraya taşımıştı. Ardından, şu anda Real Madrid'in teknik direktörlüğü koltuğuna oturmaya hazırlanan José Mourinho'ya yerini bırakmıştı.
Eski İspanya milli oyuncusu, Real Madrid ile 20 yıllık bağını göz önünde bulundurarak başka bir İspanyol kulübünde çalışmayı hayal etmekte zorlanıyor ve kendini yurtdışında denemek istiyor. Yönetim ekibi, 2024 yılında Werkself'i ulusal çifte kupaya taşıyan arkadaşı Alonso'nun izinden gitmeyi umarak, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes ve CEO'su Fernando Carro ile doğrudan temasa geçti. Ancak Bundesliga ekibi, iç görüşmelerin ardından bu atamayı gerçekleştirmeme kararı aldı.
- Getty Images
Kapsamlı oyuncu izleme çalışmaları reddedilmeyle sonuçlanır
Adayın tanınmış bir isim olmasına rağmen, Leverkusen, Arbeloa’nın antrenörlük kariyerinin bu aşamasında kulüp için doğru seçim olduğuna ikna olmamıştı. Kulüp, Arbeloa’yı Real Madrid’de genç takım antrenörü olarak görev yaptığı dönemde, özellikle de 2022 ile 2025 yılları arasında U19 takımında çalışırken yoğun bir şekilde izlemişti. Bu uzun soluklu izleme süreci, kulübün nihai karar verme sürecinde hayati bir rol oynadı.
Kulübün gözlem departmanından gelen geri bildirimler, Arbeloa'nın Leverkusen'i Alman futbolunun zirvesine geri taşıyacak kadar gelişmiş bir seviyeye henüz ulaşmadığını gösteriyordu. Yönetim kurulu, Arbeloa'nın futbol kariyerine ve Madrid'deki geçici görev süresi boyunca Kylian Mbappe gibi süperstarları yönetme deneyimine saygı duysa da, gelecek sezon Bayern Münih'e rakip olabilmek için daha deneyimli bir isme ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor.
Yönetici arayışındaki sıkıntılar
Arbeloa'yı es geçme kararı, birkaç ana hedefini kaçıran Leverkusen için zor bir dönemde geldi. Kulüp, eski Chelsea savunmacısı Filipe Luis'in Monaco'nun yeni teknik direktörü olmak üzere anlaşmaya varmasıyla kısa süre önce önemli bir darbe aldı. Luis, taktiksel zekası ve üst düzey futbol geçmişi nedeniyle en güçlü aday olarak görülüyordu, ancak o, Stade Louis II'deki projeyi tercih etti.
Durumu daha da karmaşık hale getiren ise bir diğer önemli aday olan Andoni Iraola'nın durumu. Eski Bournemouth teknik direktörü, Leverkusen için öncelikli adaydı, ancak haberlere göre şu anda Liverpool'daki boş pozisyonun en güçlü adayı. Bu bir dizi aksilik, Rolfes ve Carro'yu, kulübün belirlediği yüksek standartlara uygun bir "üst düzey teknik direktör" arayışına yeniden başlamaya zorladı.
- Getty Images
Yeni Xabi Alonso'yu arıyoruz
Leverkusen yönetimi için yeni teknik direktör arayışı, özellikle takımın Bundesliga’da altıncı sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa Ligi’nde yer alacağı kesinleşmesinin ardından en önemli öncelik haline geldi. Mevcut teknik direktör Hjulmand, 2027 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle şimdilik görevinde kalacak, ancak kulüp, yerine geçecek isim belirlenir belirlenmez ayrılışını resmileştirmeyi planlıyor. Kulübün kaderini değiştiren Alonso dönemindeki başarıyı tekrarlayabilecek taktiksel zekaya sahip bir isim bulma baskısı var.
Arbeloa gelecek için ilgi çekici bir aday olmaya devam etse de, Leverkusen son haftalardaki hayal kırıklıklarının ardından kendini kanıtlamamış bir teknik direktöre şans vermek istemiyor gibi görünüyor ve yeni teknik direktör için başka yerlere bakacak. Arbeloa için ise, Bernabeu'nun gölgesinden uzaklaşarak kendini kanıtlamak amacıyla Avrupa'da bir sıçrama tahtası arayışı devam ediyor.