Alvaro Arbeloa, Real Madrid yıldızının sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde geçirdiği tartışmalı tatilin ardından Kylian Mbappé'yi eleştirenlere karşı çıktı
Mbappe'nin forma uğruna yaptığı fedakarlık
Mbappé, 24 Nisan'dan beri sol uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor, ancak sahalardan uzak olması, İspanya'da manşetlere hakim olmasını engellemedi. Fransız oyuncu, Real Madrid'in Espanyol ile oynadığı hafta sonu, partneriyle birlikte Sardunya'ya tatile çıktığı görüldü. Seyahat kulüp tarafından onaylanmış olsa da, birçok taraftar ve yorumcu, takım arkadaşları sahada mücadele ederken yıldızın tatile çıkmasının nasıl bir izlenim bıraktığını sorguladı.
Ancak Arbeloa, eleştirenlere Mbappe'nin İspanya'nın başkentine transfer olmak için ne kadar çaba harcadığını hemen hatırlattı. Bir basın toplantısında konuşan Arbeloa, "Mbappe'ye gelince, bence tüm Madrid taraftarları onun Real Madrid'e katılmak için ne kadar çaba sarf ettiğini biliyor. Önceki kulübünde her şeye sahipti. Hayallerindeki kulüpte olmak için birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. Hepimiz onu Real Madrid eşofmanıyla bir çocukken gördük."
Soyunma odasındaki otoriteyi korumak
Kulüpteki mevcut atmosfer göz önüne alındığında, bu seyahatin zamanlaması özellikle hassas bir konu haline geldi. Los Blancos, sezonun son düzlüğünde kupa hedeflerini canlı tutmakta zorlanırken, takımın attığı her adım mercek altına alınıyor. Arbeloa, takım üzerinde tam kontrolün kendisinde olduğu ve oyuncuların dinlenme sürelerine ilişkin kararlarına tüm ilgili tarafların saygı göstermesi gerektiği konusunda kararlı bir tavır sergiledi.
Sardunya gezisiyle ilgili tartışmalara değinen İspanyol teknik direktör, yönetimin hâlâ yetkili olduğunu açıkça belirtti. Arbeloa, "Tüm yetkimin bende olduğunu hissediyorum" diye ekledi. "Real Madrid oyuncuları, herkes gibi, adı ne olursa olsun teknik direktörün yetkisi olduğunu hissetmelidir. Buna saygı duymalıyız. Bu, bir oyuncu için en önemli şeydir."
Antrenman sahasındaki gerginliği önemsememek
Tatil dönemindeki olayların ötesinde, sosyal medyada takım içindeki havaya dair spekülasyonlar dolaşıyor. Bu hafta bir antrenman sırasında gülümseyen Mbappé’nin fotoğrafları geniş çapta yayıldı; bazıları, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında yaşanan gergin tartışma haberleri göz önüne alındığında bunun uygunsuz olduğunu öne sürdü. Arbeloa ise bu iddiaları, sorun olmayan bir yerde sorun arayan dış seslerden ibaret olarak hemen reddetti.
Teknik direktör, kamera tarafından yakalanan tek bir anı fazla abartmaya çalışanlara sert çıktı. Arbeloa, toplanan basına, "Antrenman sonrası bir oyuncunun gülümsemesini bağlamından kopuk bir şekilde yorumlayanlar varsa, tekrar ediyorum... bu bir yanlış yorumlamadır," dedi. O, takımın dış gözlemciler tarafından oluşturulan hikayelerden ziyade kendi iç hedeflerine odaklandığını vurguladı.
El Clásico için hayati bir dönüş
Real Madrid'in bu Pazar günü Barselona'ya gitmeye hazırlandığı bu dönemde, tartışmanın zamanlaması daha da anlamlı olamazdı. Bu El Clasico maçının önemi son derece büyük; zira Katalan devinin galibiyeti, maçın bitiş düdüğüyle birlikte La Liga şampiyonluğunu garantilemesi anlamına geliyor. Madrid, Camp Nou'da yaşanacak gergin atmosferde rakibinin kutlamalarını ertelemek ve kendi matematiksel olarak zayıf kalan umutlarını canlı tutmak için her şeyi göze almış durumda.
Mbappe'nin sakatlığı konusunda tünelin sonunda bir ışık görünüyor ve oyuncunun Barselona deplasmanında kadroya dönebileceği yönünde iddialar var. Fransız oyuncunun sahalara dönmesi, son haftalarda dağınık bir görüntü sergileyen takıma büyük bir moral verecektir. İster ilk 11'de başlasın ister yedek kulübesinden oyuna girsin, tüm gözler eski PSG oyuncusunun en büyük sahnede maçı kazandıracak bir performansla eleştirenleri susturabilecek mi diye ona çevrilecek.