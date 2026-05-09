Alvaro Arbeloa, Real Madrid yıldızının sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde geçirdiği tartışmalı tatilin ardından Kylian Mbappé'yi eleştirenlere karşı çıktı

Mbappé, 24 Nisan'dan beri sol uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor, ancak sahalardan uzak olması, İspanya'da manşetlere hakim olmasını engellemedi. Fransız oyuncu, Real Madrid'in Espanyol ile oynadığı hafta sonu, partneriyle birlikte Sardunya'ya tatile çıktığı görüldü. Seyahat kulüp tarafından onaylanmış olsa da, birçok taraftar ve yorumcu, takım arkadaşları sahada mücadele ederken yıldızın tatile çıkmasının nasıl bir izlenim bıraktığını sorguladı.

Ancak Arbeloa, eleştirenlere Mbappe'nin İspanya'nın başkentine transfer olmak için ne kadar çaba harcadığını hemen hatırlattı. Bir basın toplantısında konuşan Arbeloa, "Mbappe'ye gelince, bence tüm Madrid taraftarları onun Real Madrid'e katılmak için ne kadar çaba sarf ettiğini biliyor. Önceki kulübünde her şeye sahipti. Hayallerindeki kulüpte olmak için birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldı. Hepimiz onu Real Madrid eşofmanıyla bir çocukken gördük."