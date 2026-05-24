Getty Images Sport
Çeviri:
Alvaro Arbeloa, Real Madrid teknik direktörlüğü görevinden ayrıldıktan sonra 'olağanüstü' Kylian Mbappé'ye övgüde bulundu
Arbeloa'nın Mbappé'ye yaptığı coşkulu övgü
Arbeloa'nın görevinden ayrılacağı haberinin ardından, Mbappe ona ilk ulaşan isimlerden biri oldu. İspanya'nın başkentinde çalkantılı bir sezon geçiren Fransız forvet, teknik direktörüne Valdebebas dışındaki gelecekteki girişimlerinde başarılar dilediği bir mesaj gönderdi.
Arbeloa, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun bu jestinden açıkça etkilendi. Sosyal medyada 27 yaşındaki oyuncuya övgü dolu bir mesajla yanıt verdi ve şöyle yazdı: “Çok teşekkür ederim, Kylian Mbappe. Eşsiz yeteneğe sahip böylesine olağanüstü bir futbolcuyu çalıştırmış olmaktan her zaman gurur duyacağım. Zor zamanlar sonsuza kadar sürmez, ama güçlü insanlar sürer.”
- Getty Images Sport
Bellingham ve Rudiger de mesajlar gönderdi
Arbeloa'nın kısa süreli teknik direktörlük görevindeki etkisini takdir etmek için zaman ayıran tek kişi Mbappé değildi. Soyunma odasındaki birçok önemli isim, kulübün çalkantılı bir döneminde görevi devralan bu adama veda etmek için kendi platformlarını kullandı.
Antonio Rudiger, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunarım" diyerek hemen teşekkürlerini iletti. İspanyol teknik direktör de bu sevgiye karşılık verdi ve Rudiger'den "Savaşçım" diye bahsetti.
Jude Bellingham da kısa ama saygılı bir "Teşekkürler, hocam" mesajı paylaştı ve bu, ayrılan teknik direktörden uzun bir yanıt aldı. Arbeloa, İngiltere milli takım oyuncusunu "Doğuştan lider. Olağanüstü bir profesyonel. Dünya çapında bir futbolcu. Ve harika bir insan" olarak tanımladı.
- Getty Images
Santiago Bernabéu'da duygusal veda
Athletic Club'a karşı alınan 4-2'lik galibiyet, birçok oyuncunun ayrılışına zemin hazırlayarak Madrid'de duygusal bir atmosfer yarattı. Arbeloa'nın yedek kulübesinden ayrılışı en çok konuşulan konu olsa da, bu maç aynı zamanda kulüp efsaneleri David Alaba ve Dani Carvajal'ın Madrid'deki kariyerlerini de sonlandırdı; her ikisi de Bernabéu'daki taraftarlar tarafından alkışlandı.
Vinicius Junior da bu övgü dalgasına katılarak, Arbeloa'ya yaklaşık altı ay önce göreve geldiğinden beri kendisine gösterdiği güven ve sevgi için teşekkür etti. Arbeloa, Brezilyalı kanat oyuncusuna verdiği yanıtta oldukça duygusal bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Bağlılığın, çabaların, yeteneğin ve cesaretin için. Asla değişme. Senin antrenörün olmak benim için bir gururdu."
- Getty Images Sport
Arbeloa için zorlu bir dönemin sonu
Arbeloa, özellikle eski teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından soyunma odasında disiplinin bozulduğu kritik bir dönemde Real Madrid'in teknik direktörlüğünü devraldı. Los Blancos'u 28 maçta yöneten Arbeloa, 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etse de takımı herhangi bir kupa kazanmaya taşıyamadı.
Arbeloa'nın istifasının ardından, bu büyük kulübü eski ihtişamına kavuşturmak amacıyla gelecek sezondan itibaren Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevi devralması bekleniyor.