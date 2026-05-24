Alvaro Arbeloa, Real Madrid teknik direktörlüğü görevinden ayrıldıktan sonra 'olağanüstü' Kylian Mbappé'ye övgüde bulundu

Arbeloa'nın kısa süreli teknik direktörlük görevindeki etkisini takdir etmek için zaman ayıran tek kişi Mbappé değildi. Soyunma odasındaki birçok önemli isim, kulübün çalkantılı bir döneminde görevi devralan bu adama veda etmek için kendi platformlarını kullandı.

Antonio Rudiger, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunarım" diyerek hemen teşekkürlerini iletti. İspanyol teknik direktör de bu sevgiye karşılık verdi ve Rudiger'den "Savaşçım" diye bahsetti.

Jude Bellingham da kısa ama saygılı bir "Teşekkürler, hocam" mesajı paylaştı ve bu, ayrılan teknik direktörden uzun bir yanıt aldı. Arbeloa, İngiltere milli takım oyuncusunu "Doğuştan lider. Olağanüstü bir profesyonel. Dünya çapında bir futbolcu. Ve harika bir insan" olarak tanımladı.