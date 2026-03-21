Alvaro Arbeloa, Real Madrid'li ikilinin fiziksel durumuyla ilgili endişelere rağmen Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın milli takım kadrolarına çağrılması hakkında konuştu
Milli takım kadrolarına çağrılma konusunda herhangi bir sorun yok
Real Madrid, son zamanlarda kadro sıkıntısı çekiyor; Mbappé dizinden, Bellingham ise arka bacak kaslarından sakatlıklarla boğuşuyor. Bu sakatlık endişelerine rağmen, her iki oyuncu da yaklaşan milli maçlar için sırasıyla Fransa ve İngiltere milli takımlarına çağrıldı.
Yıldız oyuncuların seyahat etmesine izin verilmesi kararı, özellikle önlerinde zorlu bir lig programı varken Madrid'de tartışmalara yol açtı. Ancak Arbeloa, dünya çapındaki oyuncuların uluslararası futbol maçlarına katılmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu ve kulübün bunu tamamen kabul ettiğini belirterek, bu durumdan etkilenmediğini gösterdi.
Arbeloa, oyuncuların kararlarına güveniyor
Basın mensuplarına konuşan Arbeloa, kilit oyuncularının fiziksel durumuna tam güven duyduğunu ifade etti. "Bence durum olağanüstü. Mbappé yarın [Atletico Madrid karşısında] kesinlikle oynayacak. Milli takıma gitmesinde herhangi bir sorun görmüyorum. Onları çağırıyorlarsa, bunun sebebi çok iyi olmalarıdır," dedi Arbeloa.
Arbeloa, aynı düşüncesini Madrid'in İngiliz yıldızına da yöneltti. "Bellingham için de durum aynı. O da hazır ve yarın sahada olacak. Onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Milli takımında oynaması normal; o akıllı bir oyuncu ve ne yaptığını biliyor. Gitmeyeceklerini söyleyemem. Milli takım teknik direktörlerini anlıyorum."
Bir spor krizini yönetmek
Mbappé ve Bellingham'ın forma giyebileceği açıklanırken, Thibaut Courtois'nın son sakatlığı nedeniyle kaleci durumu endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Arbeloa, rotasyon politikasının bir faktörü olarak sporun doğasında var olan riskleri gerekçe göstererek Andriy Lunin'e güveneceğini doğruladı.
Arbeloa, "Bir oyuncu sahaya her çıktığında bir risk vardır" dedi. "Tarihin en iyi kalecisi sakatlandı, ancak ne kadar iyi olduğunu gösterecek başka bir harika kalecimiz var." Ayrıca, formuna kavuşmak için yorulmak bilmeden çalışan tecrübeli Antonio Rudiger'i "genç oyuncular için bir örnek" olarak nitelendirerek övdü.
Şimdi ne olacak?
Mbappé ve Fransa, bu milli maç arası sırasında Brezilya ve Kolombiya ile karşılaşacak; Bellingham ve İngiltere ise Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak. Ancak ondan önce, Pazar günü La Liga'da Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecekler. Arbeloa'nın takımı şu anda ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın dört puan gerisinde.
