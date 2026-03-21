Alvaro Arbeloa, Real Madrid'li ikilinin fiziksel durumuyla ilgili endişelere rağmen Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın milli takım kadrolarına çağrılması hakkında konuştu

Real Madrid, son zamanlarda kadro sıkıntısı çekiyor; Mbappé dizinden, Bellingham ise arka bacak kaslarından sakatlıklarla boğuşuyor. Bu sakatlık endişelerine rağmen, her iki oyuncu da yaklaşan milli maçlar için sırasıyla Fransa ve İngiltere milli takımlarına çağrıldı.

Yıldız oyuncuların seyahat etmesine izin verilmesi kararı, özellikle önlerinde zorlu bir lig programı varken Madrid'de tartışmalara yol açtı. Ancak Arbeloa, dünya çapındaki oyuncuların uluslararası futbol maçlarına katılmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu ve kulübün bunu tamamen kabul ettiğini belirterek, bu durumdan etkilenmediğini gösterdi.