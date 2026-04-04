Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in yenilgisinin 'tüm sorumluluğunu' üstlenirken, takımı La Liga şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe alarak 'bedelini ödüyor'

Madrid, Cumartesi akşamı La Liga'da Mallorca'ya karşı 2-1'lik şaşırtıcı bir yenilgiye uğradı. Mallorca, ilk yarının sonlarında Manu Morlanes'in 43. dakikada attığı golle öne geçti. Real Madrid ikinci yarıda geri dönüşe geçti ve Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao 88. dakikada skoru eşitledi. Ancak Mallorca, uzatma dakikalarında Vedat Muriqi'nin golüyle dramatik bir galibiyet elde etti ve ev sahibi takımın zaferini garantiledi.

Arbeloa şunları söyledi: "Bu yenilgi benim, tamamen ve kesinlikle benim. Onlardan istediğim şey, şimdiden Salı günkü maçı düşünmeleri. Soyunma odasından çıktıklarında, bu maç onlar için çoktan bitmiş olacak. Kararları veren, kadroyu belirleyen, oyuncu değişikliklerini yapan, nasıl oynayacağımızı seçen benim ve bu yenilgi tamamen Real Madrid teknik direktörüne aittir."