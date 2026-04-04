AFP
Çeviri:
Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in yenilgisinin 'tüm sorumluluğunu' üstlenirken, takımı La Liga şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe alarak 'bedelini ödüyor'
Arbeloa tüm sorumluluğu üstleniyor
Madrid, Cumartesi akşamı La Liga'da Mallorca'ya karşı 2-1'lik şaşırtıcı bir yenilgiye uğradı. Mallorca, ilk yarının sonlarında Manu Morlanes'in 43. dakikada attığı golle öne geçti. Real Madrid ikinci yarıda geri dönüşe geçti ve Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao 88. dakikada skoru eşitledi. Ancak Mallorca, uzatma dakikalarında Vedat Muriqi'nin golüyle dramatik bir galibiyet elde etti ve ev sahibi takımın zaferini garantiledi.
Arbeloa şunları söyledi: "Bu yenilgi benim, tamamen ve kesinlikle benim. Onlardan istediğim şey, şimdiden Salı günkü maçı düşünmeleri. Soyunma odasından çıktıklarında, bu maç onlar için çoktan bitmiş olacak. Kararları veren, kadroyu belirleyen, oyuncu değişikliklerini yapan, nasıl oynayacağımızı seçen benim ve bu yenilgi tamamen Real Madrid teknik direktörüne aittir."
- AFP
La Liga'da aşılması gereken bir engel
Bu yenilgi şampiyonluk yarışı üzerinde önemli etkiler yaratıyor; zira Madrid, Barcelona’nın Atlético Madrid’e karşı alacağı sonuca bağlı olarak daha da açılabilecek bir farkın peşinde kalmış durumda. Arbeloa, şampiyonluğa giden yolun maçın başlamasından öncekine kıyasla artık çok daha zorlu olduğunu kabul etse de, hâlâ oynanacak birkaç maç olduğu için yarışı tamamen kaybetmiş sayılmadıklarını vurguladı.
Arbeloa, "Maç başlamadan öncekinden daha zor" dedi. "Önümüzde sekiz maç var ve oyunculara da söylediğim gibi, ligin durumu ne olursa olsun, bir sonraki hedefimiz kalan sekiz maçı kazanmak. Bunu başarmak için bugünkünden daha iyi oynamalı ve çok daha yüksek bir performans sergilemeliyiz. Her şey daha zor, ama hedefimiz aynı olmalı."
Taktiksel sıkıntılar ve belirsizlik
Arbeloa, takımının üstünlüğünü skora yansıtamamasının başlıca nedeni olarak ikinci yarıdaki enerji ve sabır eksikliğini gösterdi ve takımın sıkı savunmayı aşamadığı için "cezalandırıldığını" belirtti.
"Elbette durum, skor tabelasında geride olmanın yarattığı endişe, göstermemiz gereken sabır... Rakip, skoru lehlerine gördükçe alanları daha fazla kapattı ve daha fazla enerji gösterdi," diye açıkladı teknik direktör. "Beni en çok üzen şey, ikinci yarıda daha iyi bir performans gösterememiş olmamız. Bu seviyede, bir anlık dikkatsizlik ya da netlik eksikliği, bedelini ödersiniz."
- Getty Images Sport
Dikkatler Bayern Münih maçına çevrildi
Yurtiçindeki bu aksiliklere rağmen, Real Madrid'in bu sonucun üzerinde fazla durmaya vakti yok; zira ufukta Bayern Münih ile oynanacak devasa Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı bekliyor. Arbeloa, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında kaderlerini tersine çevirmek için takımının direncine ve Bernabeu'daki taraftarların desteğine güveniyor.
Arbeloa, "Oyuncularımın neler yapabileceğini biliyorum" dedi. "Salı günkü maçın önemini anladıklarını biliyorum. Bazı maçlarda işler yolunda gitmez, şansınız yaver gitmez. Salı günü beklentiler çok yüksek olacak ve Madrid taraftarlarının bize vereceği desteği biliyorum. Onlar varken her şey daha kolay. Soyunma odasından çıktıklarında tek düşünmeleri gereken şey Bayern olacak."