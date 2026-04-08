Álvaro Arbeloa, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalma şansının hâlâ yüksek olduğunu vurguluyor. Salı günü, İspanyol kulübü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında kendi sahasında Bayern Münih'e 2-1 yenildi.
Çeviri:
Álvaro Arbeloa, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki yenilgisinin ardından sert bir açıklama yaptı
Bayern, Madrid'in savunma hatalarını iyi değerlendirerek, Luis Díaz ve Harry Kane'in golleriyle ikinci yarı başlar başlamaz 2-0 öne geçti. Ancak Real Madrid geri dönüşe geçti: Kylian Mbappé 74. dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Arbeloa, her şeyin henüz bitmediğini vurguladı. “Sadece bir gol geride olduğumuz için yarışın hâlâ tam ortasındayız.”
"Her sahada kazanabiliriz; bunu kanıtladık," diye devam eden Arbeloa, beraberlik golünün önemini bir kez daha vurguladı. "0-2'lik bir geriye düşüşü telafi etmek çok zor."
Geçici teknik direktör, Rekordmeister’in oyun açısından daha üstün bir takım olmadığını düşündü ve bu durumdan cesaret aldı. “Bayern, organize ataklardan değil, topu kaybettiğimiz iki anın sonucunda gol attı. Maçı kazanacağımıza güvenerek Münih’e gidiyoruz.”
“Karamsarlığa kapılmamalıyız. Tek gol farkla geride olmamız, yarışta hâlâ yerimiz olduğunu gösteriyor, bu yüzden soğukkanlılığımızı korumalıyız. Umut var.”
Real Madrid, Cuma akşamı LaLiga'da Girona'yı ağırlayacak; ardından belirleyici rövanş maçı için Almanya'ya gidecek. Şampiyonlar Ligi'nin en çok şampiyonluğu kazanan takımı, İspanya liginde rakibi FC Barcelona'nın (76 puan) yedi puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.