Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in antrenman sahasından gülerek ayrılan Kylian Mbappe'ye tepki gösterdi ve Jose Mourinho hakkında görüşü açıkça soruldu
Mbappe’nin kahkahaları, soyunma odasında gerginlik olduğu yönündeki haberlerin ortasında tartışma yarattı
Real Madrid'in Valdebebas Antrenman Tesisleri'nde 48 saat içinde yaşanan iki ayrı antrenman sahası kavgasının ardından takım içinde gerginlik tırmandı. Bildirilen olaylara rağmen, Mbappé'nin tesisten gülerek ayrıldığı görüldü ve bu durum sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı.
Bazı taraftarlar, takımın içindeki atmosferi göz önünde bulundurarak bu görüntüyü sorguladı. Bu tepkilerin arka planında, takım arkadaşları arasında yaşanan çatışmalar yer alıyor. Olaylardan birinde Fede Valverde ve Aurelien Tchouameni yer alırken, gerginlik ertesi gün daha da tırmandı. Haberlere göre Valverde, kesik nedeniyle dikiş atılması için hastaneye kaldırıldı.
Arbeloa, Mbappé'yi savunuyor
Arbeloa, Mbappe’nin davranışının takım içindeki havayı yansıttığına dair iddiaları reddetti ve durumun bağlamından koparıldığını vurguladı. Marca’ya göre teknik direktör şöyle konuştu: “Bir oyuncunun antrenman sonrası gülümseyerek çıkması, olayları yerinden ve bağlamından koparmaktır. Ben sadece [Alvaro] Carreras için kefil olabilirim; o oynadığında, bunu hak ettiği için oynamıştır.”
"Mbappe'nin durumunda, Madrid'e gelmek için ne kadar çaba harcadığını ve nelerden vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz onu çocukken Madrid eşofmanıyla görmüştük. Madrid teknik direktörü olarak tam yetkiye sahip olduğumu hissediyorum, sonuçta oyuncular görevdeki teknik direktöre saygı duyuyorlar ve bir oyuncu için en önemli şey budur."
Kulüp durumu dengelemeye çalışıyor
Son olayın ardından Jose Angel Sanchez'in gerginliği yatıştırmak amacıyla takımla acil bir toplantı düzenlediği bildirildi. Arbeloa'ya, eski mentoru Mourinho hakkındaki görüşü de açıkça soruldu. İspanyol basınının bazı kesimleri tarafından Bernabeu'daki atmosferin "dayanılmaz" olarak nitelendirildiği bu ortamda, Portekizli teknik direktörün adı teknik direktörlük koltuğuna geri dönme ihtimaliyle anılmaya devam ediyor. Arbeloa'ya, "Mou hala bizden biri mi?" diye açıkça soruldu ve o da sadece "Evet" diye cevap verdi.
El Clásico öncesinde Mbappé'den moral desteği
Mbappe, Espanyol ile oynanacak kritik maçtan kısa bir süre önce Sardunya'daki tatilinden döndükten sonra son günlerde mercek altına alındı; bu durum bazı taraftarların eleştirilerine yol açtı. Ancak sahada Madrid için umut verici haberler var. Tıbbi testler, forvetin Barcelona ile oynanacak El Clasico maçına yetişebileceğini gösterdi; bu durum, Los Blancos'un Katalan ekibinin şampiyonluk kutlamalarını ertelemek istemesi nedeniyle Arbeloa'ya önemli bir moral verdi.