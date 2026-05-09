Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in antrenman sahasından gülerek ayrılan Kylian Mbappe'ye tepki gösterdi ve Jose Mourinho hakkında görüşü açıkça soruldu

Arbeloa, Mbappe’nin davranışının takım içindeki havayı yansıttığına dair iddiaları reddetti ve durumun bağlamından koparıldığını vurguladı. Marca’ya göre teknik direktör şöyle konuştu: “Bir oyuncunun antrenman sonrası gülümseyerek çıkması, olayları yerinden ve bağlamından koparmaktır. Ben sadece [Alvaro] Carreras için kefil olabilirim; o oynadığında, bunu hak ettiği için oynamıştır.”

"Mbappe'nin durumunda, Madrid'e gelmek için ne kadar çaba harcadığını ve nelerden vazgeçtiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz onu çocukken Madrid eşofmanıyla görmüştük. Madrid teknik direktörü olarak tam yetkiye sahip olduğumu hissediyorum, sonuçta oyuncular görevdeki teknik direktöre saygı duyuyorlar ve bir oyuncu için en önemli şey budur."



