Alvaro Arbeloa, Real Madrid’in Alaves’e karşı oynadığı maçta attığı muhteşem galibiyet golüyle “yuhalamaları alkışlara dönüştüren” “cesur” Vinicius Junior’u övdü
Arbeloa, "cesur" Brezilyalı yıldızını destekliyor
Alaves'i 2-1'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, Real Madrid teknik direktörü Vinicius'un zihinsel dayanıklılığını övmekten geri durmadı. Brezilyalı forvet, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından birçok takım arkadaşıyla birlikte ev sahibi taraftarların yuhalamalarına maruz kalmıştı; ancak ikinci yarıda uzak mesafeden attığı muhteşem golle eleştirenlere cevap verdi.
Arbeloa, maç sonrası basın toplantısında "Vinicius zor durumlarda her zaman büyük çaba gösterdi" dedi. "Takımı sırtında taşıdı. Onun tutumundan şüphe edemeyiz. Saklanmıyor, cesur. O bir Madrid taraftarı, formayı ve arayı hissediyor. Taraftarlar talepkar, oyuncularından en iyisini istiyorlar. Vini bugün ıslıkları alkışa çevirdi, bunu daha önce de yaptı ve önemli olan da bu."
Bernabeu'da Camavinga yüzünden gerginlik doruğa ulaştı
Vinicius taraftarların kalbini kazanmayı başarırken, Eduardo Camavinga ise Bernabeu'daki hayal kırıklığının başlıca hedefi haline geldi. Bayern'e karşı alınan yenilgide kırmızı kart gören Fransız orta saha oyuncusu, 63. dakikada oyuna girdiğinde yüksek sesle yuhalandı. 23 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki her top dokunuşu, hoşnutsuz ev sahibi taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı.
Arbeloa da orta saha oyuncusuna aynı derecede destek verdi ve kalitesinin eninde sonunda tekrar ortaya çıkacağını vurguladı. Arbeloa, "Genç olmasına rağmen çok güçlü bir kişiliğe ve bolca tecrübeye sahip" dedi. "O da Vini gibi, ikisi de Real Madrid'e çok genç yaşta geldiler, çok şey başardılar ve önemli kupalar kazandılar. Teknik direktörünün ve kulübün güvenini kazanmış durumda, taraftarların da güvenini kazandığından eminim."
Şampiyonlar Ligi'nin yankıları neredeyse pahalıya mal oluyordu
Real Madrid'in dört maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırmaya çalıştığı maç, oldukça gergin geçti. Kylian Mbappé, topun defans oyuncusuna çarpmasıyla gelen bir vuruşla skoru açtı; ardından Vinicius farkı ikiye çıkardı. Ancak Alavés pes etmedi, iki kez direk ve üst direği salladıktan sonra Toni Martinez uzatma dakikalarında teselli golünü attı. Bu sonuçla Madrid, Barcelona'nın altı puan gerisinde kaldı; ancak Katalan devi bir maç eksiği bulunuyor.
Galibiyete rağmen, performans genellikle klinik bir uygulamadan yoksun, hüner ve numaralarla doluydu. Jude Bellingham'ın 60. dakikadan önce oyundan alınmasına sinirlendiği görüldüğünde, saha kenarında endişeler de yaşandı. Arbeloa, oyuncunun hırsını ve Münih'teki yoğun mücadelenin ardından kondisyonunu yönetme ihtiyacını gerekçe göstererek, herhangi bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri reddetti.
Militao'nun sakatlığı endişe yaratıyor
Madrid'in galibiyeti, Eder Militao'nun devre arasına girmeden hemen önce sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla bir bedel ödendi. Brezilyalı savunma oyuncusu, bir şutuyla üst direğe çarpan performansıyla öne çıkmıştı, ancak acil bir oyuncu değişikliği gerektiren bir kas sorunu yaşadığı anlaşıldı. Sağlık ekibi muayeneye başlarken, onun yerine Antonio Rüdiger oyuna girdi.
ESPN'e göre, sorunun hamstring ile ilgili olduğu düşünülüyor, ancak ilk belirtiler uzun süreli bir sakatlık olmayabileceğini gösteriyor. Real, Avrupa'daki hayal kırıklığını geride bırakıp lig şampiyonluğu yarışına odaklanmaya çalışırken, Arbeloa ilk tercih ettiği stoperin sahada olmasını çok istiyor.