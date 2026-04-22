Alvaro Arbeloa, Real Madrid’in Alaves’e karşı oynadığı maçta attığı muhteşem galibiyet golüyle “yuhalamaları alkışlara dönüştüren” “cesur” Vinicius Junior’u övdü

Real Madrid'in dört maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırmaya çalıştığı maç, oldukça gergin geçti. Kylian Mbappé, topun defans oyuncusuna çarpmasıyla gelen bir vuruşla skoru açtı; ardından Vinicius farkı ikiye çıkardı. Ancak Alavés pes etmedi, iki kez direk ve üst direği salladıktan sonra Toni Martinez uzatma dakikalarında teselli golünü attı. Bu sonuçla Madrid, Barcelona'nın altı puan gerisinde kaldı; ancak Katalan devi bir maç eksiği bulunuyor.

Galibiyete rağmen, performans genellikle klinik bir uygulamadan yoksun, hüner ve numaralarla doluydu. Jude Bellingham'ın 60. dakikadan önce oyundan alınmasına sinirlendiği görüldüğünde, saha kenarında endişeler de yaşandı. Arbeloa, oyuncunun hırsını ve Münih'teki yoğun mücadelenin ardından kondisyonunu yönetme ihtiyacını gerekçe göstererek, herhangi bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri reddetti.



