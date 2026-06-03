Álvaro Arbeloa, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya transfer olmak istedi, ancak talebi reddedildi

Bu, tam da en üst seviyede kendini kanıtlamak isteyen biri için acı bir haber. Arbeloa, kulübün Xabi Alonso'dan beklenmedik bir şekilde ayrılmasının ardından Ocak ayında Real'in başına geçti. Bu hamle sonuçta pek de başarılı olmadı: Real ligi ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elendi.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala, Árbeloa'nın baş antrenör olarak kalmayacağı açıklandı; José Mourinho onun halefi olacak.