Álvaro Arbeloa, Real Madrid'deki serüveni sona erdiği için acilen yeni bir teknik direktörlük görevi arıyor. Ocak ayında mecburiyetten Real Madrid'in A takımının başına geçen 43 yaşındaki İspanyol, Bayer Leverkusen'e aktif olarak adaylığını sundu. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı.
Çeviri:
Álvaro Arbeloa, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Almanya'da forma giymeyi teklif etti, ancak talebi reddedildi
Sport Bild'e göre Arbeloa, menajeri aracılığıyla Alman kulübüne başvurdu. Ancak, muhtemelen ayrılacak olan Kasper Hjulmand'ın yerine geçecek birini arayan Leverkusen, ona net bir mesaj verdi. Bayer, eski defans oyuncusunu takdir ediyor ve bu nedenle Real Madrid'de gençlik antrenörü olarak görev yaptığı dönemde onu yoğun bir şekilde izlemişti, ancak Bundesliga'nın altıncı sıradaki takımı, Arbeloa'nın takımı hemen zirveye taşıyacak kadar kendini henüz yeterince geliştirmediğini düşündüklerini belirtti.
Bu, tam da en üst seviyede kendini kanıtlamak isteyen biri için acı bir haber. Arbeloa, kulübün Xabi Alonso'dan beklenmedik bir şekilde ayrılmasının ardından Ocak ayında Real'in başına geçti. Bu hamle sonuçta pek de başarılı olmadı: Real ligi ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e elendi.
Sezonun bitimine kısa bir süre kala, Árbeloa'nın baş antrenör olarak kalmayacağı açıklandı; José Mourinho onun halefi olacak.
- Ancak Leverkusen'in yeni teknik direktör arayışı, tüm potansiyel adayların başka bir kulübü tercih etmesi ya da tercih etme eğiliminde olması nedeniyle zorlu bir süreç haline geldi: Iraola Liverpool'u seçti, AC Milan Glasner'i hedefliyor ve Filipe Luis muhtemelen AS Monaco'ya gidecek.