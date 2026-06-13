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Alvaro Arbeloa, Premier Lig'e gidiyor! Fulham, Marco Silva'nın yerine eski Real Madrid teknik direktörünü kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı
Arbeloa, Craven Cottage'daki boş pozisyon için yarışta başı çekiyor
talkSPORT’un haberlerine göre, Fulham, Silva’nın halefini bulmuş gibi görünüyor; Arbeloa, Craven Cottage’da takımın başına geçecek en güçlü aday konumunda. Bir süre belirsizliğin ardından, Batı Londra kulübü, Bernabeu’da kısa bir teknik direktörlük görevinin ardından kısa süre önce serbest kalan eski Real Madrid savunma oyuncusuna yöneldi.
43 yaşındaki Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'in geçici teknik direktörlüğünü üstlendi, ancak İspanyol ekibinin Copa del Rey, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluk yarışından elenmesini engelleyemedi. Bunun ardından, Jose Mourinho'nun Madrid'e kalıcı teknik direktör olarak dönmesiyle Arbeloa Salı günü Los Blancos'tan resmi olarak ayrıldı ve Premier League'e transfer olmasının önünü açtı. Fulham, İspanyol teknik adamla görüşmek için hızlı hareket ederek, seçkin futbol kariyeriyle Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarılar elde etmiş bir teknik direktörü kadrosuna katma konusunda büyük bir hırs sergiledi.
- Getty Images Sport
Kieran McKenna'nın yaşadığı aksiliklerin üstesinden gelmek
Arbeloa’nın peşine düşülmesi, Fulham’ın ilk planlarında yaşanan bir aksaklık üzerine alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalmasının ardından gerçekleşti. Kieran McKenna bu görevle sıkça anılıyordu ve Ipswich Town’dan ayrılmasının ardından görevi devralacak favori isim olarak görülüyordu. Ancak, Kuzey İrlandalı teknik adamın yakın gelecekteki planlarını netleştirmesiyle, onu kadroya katma umutları suya düştü.
Ipswich'i üst lige taşıyan McKenna, teknik direktörlükten istifa ettiğini açıkladı, ancak futbol menajerliğinden tamamen uzaklaşacağını belirterek taliplerini şaşkına çevirdi. Bu hayal kırıklığına rağmen Fulham yönetimi hedeflerinden vazgeçmedi ve Arbeloa'nın Madrid'den ayrılmasından birkaç gün sonra hızla harekete geçerek onunla temasa geçti.
Aday listesinde Lampard ve Ferreira yer alıyor
Arbeloa şu anda en güçlü aday olsa da, Fulham kadroya en uygun ismi bulmak için birçok tanınmış ismi değerlendirdi. Chelsea efsanesi ve şu anki Coventry teknik direktörü Frank Lampard, Brezilya’nın dev kulübü Palmeiras’taki görev süresi boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Abel Ferreira ile birlikte bu pozisyon için hâlâ adaylar arasında yer alıyor. Yönetim kurulu, Silva’nın attığı taktiksel temellerin üzerine inşa edebilecek bir teknik direktör bulmaya kararlı.
Yönetim kurulunda tartışılan bir diğer isim ise Ruben Amorim. Eski Manchester United teknik direktörü, Avrupa genelinde büyük saygı görüyor, ancak kariyerinin bu aşamasında Craven Cottage'a transfer olmaya açık olup olmadığı henüz belirsiz. Ayrıca, AC Milan ile görüşmelerin ileri aşamada olduğu da bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Tanıdık yüzler ve Portekiz bağlantıları
Diğer adaylar arasında Portekiz ekibi Famalicao’nun şu anki teknik direktörü Hugo Oliveira da bulunuyor. Silva’nın kulüpteki başarılı döneminde teknik kadrosunda yer almış olan Oliveira, bir nevi devamlılık sağlayabilir. Mevcut kadroya ve Fulham’ın iç işleyişine hakim olması, Arbeloa transferi sonuçlanmazsa onu mantıklı bir alternatif haline getirebilir.
Craven Cottage'daki teknik direktörlük pozisyonu, Silva'nın Fulham'dan ayrılıp Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın başına geçmesiyle boşalmıştı. Silva, Batı Londra kulübünü istikrarlı bir şekilde 11. sıraya taşıdıktan sonra, yeni bir teknik direktörlük görevi için memleketine dönmeye karar vererek kısa süre önce ayrıldı.