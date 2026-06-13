Alvaro Arbeloa, Premier Lig'e gidiyor! Fulham, Marco Silva'nın yerine eski Real Madrid teknik direktörünü kadrosuna katmaya bir adım daha yaklaştı

Arbeloa’nın peşine düşülmesi, Fulham’ın ilk planlarında yaşanan bir aksaklık üzerine alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalmasının ardından gerçekleşti. Kieran McKenna bu görevle sıkça anılıyordu ve Ipswich Town’dan ayrılmasının ardından görevi devralacak favori isim olarak görülüyordu. Ancak, Kuzey İrlandalı teknik adamın yakın gelecekteki planlarını netleştirmesiyle, onu kadroya katma umutları suya düştü.

Ipswich'i üst lige taşıyan McKenna, teknik direktörlükten istifa ettiğini açıkladı, ancak futbol menajerliğinden tamamen uzaklaşacağını belirterek taliplerini şaşkına çevirdi. Bu hayal kırıklığına rağmen Fulham yönetimi hedeflerinden vazgeçmedi ve Arbeloa'nın Madrid'den ayrılmasından birkaç gün sonra hızla harekete geçerek onunla temasa geçti.