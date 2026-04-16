Alvaro Arbeloa'nın kovulması halinde Jürgen Klopp ve ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Real Madrid'in en çok istediği isimler arasında ilk sırada yer alıyor
Arbeloa üzerindeki baskı artıyor
Çarşamba günü Bayern Münih'e karşı yaşanan acı Şampiyonlar Ligi elenmesinin ardından, eski Madrid savunma oyuncusunun pozisyonu yoğun bir inceleme altında. Kulübün La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın dokuz puan gerisinde kalması nedeniyle, kupa kazanamadan geçecek bir sezon ihtimali yönetim kurulunda alarm zillerini çaldırdı.
Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçmek üzere Castilla B takımındaki görevinden terfi etmişti, ancak İspanya'nın başkentinde beklenen yüksek standartları korumakta zorlanıyor. Florentino Perez'in, kulübün gidişatını yeniden düzeltmek için teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik yapmayı düşündüğü bildiriliyor.
Klopp bu teklife kapılabilir mi?
Klopp, uzun süredir Madrid yönetimi için rüya gibi bir transfer adayı olarak gündemde. Daily Mail'e göre, şu anda Red Bull grubunda üst düzey bir yönetim görevinde bulunan Alman teknik direktör, Perez'in hayran olduğu karizmaya ve taktiksel beceriye sahip. Klopp'un zorlu soyunma odalarını idare etme yeteneği ve Liverpool'daki tarihi başarıları, onu Madrid'de yeni bir dönemi yönetecek doğal bir aday haline getiriyor.
Ancak Klopp'u kadroya katmak kolay olmayacak. 2023-24 sezonunun sonunda Anfield'dan ayrıldığından beri, yönetimdeki acımasız baskıya geri dönme konusunda pek istekli olduğunu göstermedi. Mevcut yükümlülüklerine rağmen, Bernabeu'nun cazibesi, 58 yaşındaki teknik adamı tekrar saha kenarına çekebilecek dünya futbolundaki birkaç işten biri olmaya devam ediyor.
Pochettino ve Mbappé arasındaki bağ
Pochettino da aday listesinin en üst sıralarında yer alan bir diğer isim. Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı’nı yönetmeye hazırlanan mevcut teknik direktör, Perez’in uzun zamandır gözde isimlerinden biri. Real Madrid, Pochettino’nun hem Tottenham Hotspur hem de Paris Saint-Germain’de görev yaptığı dönemlerde bu Arjantinli teknik adamla ilgili daha önce de görüşmeler yapmıştı ve kulüp yönetimi içinde Pochettino’ya duyulan ilgi hâlâ yüksek.
Mail gazetesi, Pochettino'nun Paris'te birlikte çalıştıkları dönemden Kylian Mbappe ile güçlü bir iş ilişkisine sahip olduğunu da ekliyor. Güvenebileceği bir teknik direktörün atanması, Mbappe'nin en iyi formuna ulaşması için stratejik bir hamle olarak görülebilir. Pochettino'nun seçkin yetenekleri geliştirme konusundaki kanıtlanmış geçmişi ve en büyük sahnelere aşina olması, onu oldukça cazip bir alternatif haline getiriyor.
Bernabeu'da İngiliz etkisi
Klopp ya da Pochettino’nun göreve gelmesi, Madrid kadrosundaki İngiliz oyuncular için de önemli sonuçlar doğuracaktır. Her iki teknik direktör de İngiltere’nin en iyi yıldızlarının gelişiminde kilit rol oynamıştır. Pochettino, Spurs’ta Harry Kane ve Dele Alli’nin yıldırım gibi yükselişinin mimarı olarak gösterilirken, Klopp ise Trent Alexander-Arnold’a ilk kez forma şansı vermiş ve onu Liverpool’da dünya çapında bir yıldız haline getirmiştir.
Alexander-Arnold ve Jude Bellingham'ın artık İspanya'nın başkentinde kilit isimler haline gelmesiyle, Klopp veya Pochettino'nun taktiksel aşinalığı hayati önem taşıyabilir. Şu an için Arbeloa görevinde kalıyor, ancak modern futbolun en seçkin iki teknik direktörünün hazırda beklediği bir ortamda, mevcut teknik direktörün hemen sonuç alması yönündeki baskı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.