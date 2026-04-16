Alvaro Arbeloa'nın kovulması halinde Jürgen Klopp ve ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Real Madrid'in en çok istediği isimler arasında ilk sırada yer alıyor

Klopp, uzun süredir Madrid yönetimi için rüya gibi bir transfer adayı olarak gündemde. Daily Mail'e göre, şu anda Red Bull grubunda üst düzey bir yönetim görevinde bulunan Alman teknik direktör, Perez'in hayran olduğu karizmaya ve taktiksel beceriye sahip. Klopp'un zorlu soyunma odalarını idare etme yeteneği ve Liverpool'daki tarihi başarıları, onu Madrid'de yeni bir dönemi yönetecek doğal bir aday haline getiriyor.

Ancak Klopp'u kadroya katmak kolay olmayacak. 2023-24 sezonunun sonunda Anfield'dan ayrıldığından beri, yönetimdeki acımasız baskıya geri dönme konusunda pek istekli olduğunu göstermedi. Mevcut yükümlülüklerine rağmen, Bernabeu'nun cazibesi, 58 yaşındaki teknik adamı tekrar saha kenarına çekebilecek dünya futbolundaki birkaç işten biri olmaya devam ediyor.