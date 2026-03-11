Goal.com
Alvaro Arbeloa, Man City'ye karşı attığı hat-trick ile Federico Valverde'yi "bir Real Madrid oyuncusunun sahip olması gereken tüm özelliklere sahip" olarak nitelendirdi

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Manchester City'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından Fede Valverde'yi övgüyle bahsetti ve orta saha oyuncusunu kulüp için "en iyi örnek" olarak nitelendirdi. Arbeloa, Valverde'nin bir Real Madrid oyuncusunda olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırdığını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ustaca performansının ardından modern dönemin en önemli temsilcisi olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Sakatlanan Kylian Mbappe'nin yokluğunda, Valverde ev sahibi takım için farkı yaratan isim oldu ve tarihi bir hat-trick ile 16 turu ilk maçında 3-0'lık galibiyeti garantiledi. Uruguaylı oyuncunun sadece 22 dakikada üç gol atmasını izleyen Arbeloa, onu en üst düzey bir referans noktası olarak nitelendirerek şöyle konuştu: "Onu nereye koyarsanız koyun, benim için o 21. yüzyılın Juanito'su, referans noktası, bir Real Madrid oyuncusunun olması gereken her şey Fede Valverde'de var."

    Sonuç üzerine düşüncelerini paylaşan Arbeloa, Getafe ve Osasuna'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetlerin ardından gelen eleştirilerin ardından skorun "beklenenden daha iyi" olduğunu belirtti. Vinicius Jr'ın penaltısı Gianluigi Donnarumma tarafından kurtarılmasaydı, geceyi dört gol farkla bitirebilirlerdi. 

    Bu kaçırılan penaltı hakkında sorulan soruya Arbeloa, "Bernabéu'nun tepkisini beğendim, Vinicius'u alkışladılar, eğer birisi başarısızlıklardan kurtulabilirse, o da odur" dedi.

    City'ye karşı taktiksel üstünlük

    Arbeloa, takımın Pep Guardiola'nın takımını pas yollarını kapatarak ve doğru anı bekleyerek nasıl etkisiz hale getirdiğini ayrıntılı olarak anlattı. "City'nin nasıl oynadığını, Pep'in nasıl oynadığını, her zaman neyi aradığını çok iyi biliyorduk" diye açıkladı. "Boşlukları ve pas yollarını kapattık. Onlar sizin atlamanızı ve arkanızı aramayı bekliyorlar, ama biz onları bekleyip dönüp onların arkasını aradığımızda onlara zarar verebileceğimizi biliyorduk."

    Zaferin bir bedeli vardı, Arbeloa, Fransız oyuncu Ferland Mendy'nin ilk yarıda oyundan çıkmasının ardından sakatlandığını doğruladı ve Fran Garcia onun yerini aldı.

    "Durum iyi görünmüyor. Onun çabasını takdir ediyoruz; bu kadar uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra ona iki maç oynatmak riskliydi, en iyi karar değildi" diye ekledi.

    Daha olumlu bir not olarak, akademi mezunu Thiago Pitarch'ın etkisini övdü. "30, 40 veya 50 milyon avroya mal olmayan, ancak Real Madrid'i hisseden genç akademi oyuncularını değer vermeliyiz," dedi Arbeloa gururla.

    İş henüz bitmedi.

    Üç gol farkına rağmen Arbeloa, ikinci maç öncesinde oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. "Hala çok uzak olan bir şey varsa, o da tur atlamaktır. Oyunculara, bu işin henüz bitmediğini söyledim" diye uyardı. Rakibin kalitesine saygı duyduğunu belirten Arbeloa, "City'nin sahip olduğu kadroyu ve Pep'in ne kadar harika bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. İkinci maçta daha fazla sürpriz olacağına eminim" diye ekledi.

