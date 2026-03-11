Sakatlanan Kylian Mbappe'nin yokluğunda, Valverde ev sahibi takım için farkı yaratan isim oldu ve tarihi bir hat-trick ile 16 turu ilk maçında 3-0'lık galibiyeti garantiledi. Uruguaylı oyuncunun sadece 22 dakikada üç gol atmasını izleyen Arbeloa, onu en üst düzey bir referans noktası olarak nitelendirerek şöyle konuştu: "Onu nereye koyarsanız koyun, benim için o 21. yüzyılın Juanito'su, referans noktası, bir Real Madrid oyuncusunun olması gereken her şey Fede Valverde'de var."

Sonuç üzerine düşüncelerini paylaşan Arbeloa, Getafe ve Osasuna'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetlerin ardından gelen eleştirilerin ardından skorun "beklenenden daha iyi" olduğunu belirtti. Vinicius Jr'ın penaltısı Gianluigi Donnarumma tarafından kurtarılmasaydı, geceyi dört gol farkla bitirebilirlerdi.

Bu kaçırılan penaltı hakkında sorulan soruya Arbeloa, "Bernabéu'nun tepkisini beğendim, Vinicius'u alkışladılar, eğer birisi başarısızlıklardan kurtulabilirse, o da odur" dedi.