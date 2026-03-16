Alvaro Arbeloa, Man City deplasmanı için Real Madrid kadrosuna geri dönen Jude Bellingham ve Kylian Mbappé'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı
Mbappé ve Bellingham, Madrid'e güç katıyor
Mbappé, kulübün son maçlarında forma giyemesine neden olan sol dizindeki burkulmadan kurtulduktan sonra Real Madrid ile antrenmanlara geri döndü. Öte yandan Bellingham da, bir süre rehabilitasyon gerektiren sol bacağındaki kas sakatlığının ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Fransız forvet, dizindeki sorunun ameliyatla tedavi edilmesini önlemek için son üç haftadır konservatif bir tedavi planı uyguluyordu. Mbappe'nin dönüşü, City ile oynanacak 16 turu ikinci maçında ilk 11'de yer almasa bile Los Blancos için önemli bir taktiksel değişiklik anlamına geliyor. Arbeloa, Mbappe'nin "bize farklı nitelikler kattığını, ancak en önemli özelliğinin zekası olduğunu" belirtti. Bu yüzden onun sahada olmasını ve gollerinin tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Arbeloa, kadro seçiminde 'kutsal inekleri' bir kenara bırakıyor
Tecrübeli yıldızların geri dönüşüne rağmen Arbeloa, son dönemde genç yeteneklere öncelik veren kadro politikasını hemen savundu. Bernabeu’da şöhretin ilk 11’de yer almayı garanti etmediğini vurguladı. “Benim için ‘dokunulmaz’ bir oyuncu yok. [Federico] Valverde, Vinicius ve [Aurelien] Tchouameni gibi oyuncular sahada geçirdikleri süreyi hak ettiler, hepsi bu.” Akademi oyuncuları gerçekten çok iyi oynuyorlar ve bence çok yetenekliler," dedi eski savunma oyuncusu.
Birinci takımın düzenli oyuncularının daha fazlası formuna kavuşurken, Arbeloa seçim konusunda bir baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor, ancak sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte bu durumdan memnun. O, "Oyuncular iyileştiğinde birçok seçeneğim olacak ve benim fikrim her maç için en uygun on bir oyuncuyu seçmek" diye ekledi.
Haaland tehdidine karşı savunma
Dikkatlerin çoğu Madrid'in hücumuna yönelmiş olsa da, Arbeloa Erling Haaland'ı durdurma konusundaki savunma zorluğuna da değindi. Geçen hafta Santiago Bernabéu'da 3-0 kazanılan maçın ilk yarısında Norveçli oyuncu etkisiz hale getirilmişti ve teknik direktör aynı savunma stratejisini sürdürebileceğine işaret etti. "Erling'i savunmamız gerekiyor, o çok uzun boylu, ancak [Arda] Güler çok iyi iş çıkardı ve yarın bunu tekrarlayabilecek miyiz göreceğiz," diyerek Etihad'da kendilerini bekleyen görevi kabul etti.
Arbeloa ayrıca, ilk maçta hat-trick yapan Federico Valverde'yi de övdü. Uruguaylı oyuncu orta sahanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve kadroya kim dönerse dönsün rolünün değişmesi pek olası görünmüyor. Arbeloa, "En iyi formunda ve hareket özgürlüğü var. Mbappe ve Bellingham sahada olduğunda da bu durum böyle devam edecek" dedi.
Sadece elindeki işe odaklanmış
Geleceği ve Real Madrid'in teknik direktörlüğünün getirdiği baskı hakkında sorulan sorulara Arbeloa, kararlı bir tavır sergiledi. Görevinin değişkenliğine rağmen, bu göreve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaştığını vurguladı. "Bu, aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Tek endişelendiğim şey yarınki maç ve Real Madrid taraftarlarının şu anda olduğu kadar heyecanlı olmaları. Bu pozisyonda ne kadar kalacağım beni endişelendirmiyor. Sanki 15 yıldır buradaymışım ve önümde 15 yıl daha varmış gibi antrenman yapıyorum, bu şekilde devam edeceğim," dedi.
