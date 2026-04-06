Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın Real Madrid'e engel olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, teknik direktör bu yıldız ikilinin "olağanüstü bir ayrıcalık" olduğunu vurguladı

Mbappé ve Bellingham, aynı anda yaşadıkları sakatlıkların ardından kısa süre önce kadroya geri döndüler. Ancak bu ikili, Madrid’in Mallorca’ya 2-1 yenilmesini engelleyemedi; bu mağlubiyet, takımın bu sezon İspanya ligi şampiyonluğu kazanma umutlarını büyük ölçüde söndürmüş olabilir.

Alman deviyle oynanacak önemli Avrupa maçı yaklaşırken, Arbeloa'nın her iki oyuncuyu da yedek kulübesine almalı olduğu öne sürüldü, ancak teknik direktör bu iki oyuncu hakkındaki olumsuz yorumları reddetti. Fransız forvet hakkında konuşan Arbeloa, gazetecilere şunları söyledi: "Mbappe, Brahim [Diaz]'dan farklı özelliklere sahip ve farklı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Elimde harika oyuncular olması gibi bir soruna sahip olduğum için çok mutluyum. Mbappe, yarınki gibi maçlar ve bu tür karşılaşmalar için Madrid'e geldi. Kylian'ın her zamanki gibi en iyi performansını sergileyeceğini ve takımı liderlik edeceğini eminim. Benim için, herkesin hazır olması ve daha önceki durumlarda olduğu gibi on ya da on bir oyuncunun eksik olduğu bir takımla oynamamak bir lütuf."

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Takımda Mbappé gibi bir oyuncunun olması olağanüstü bir ayrıcalık. Onu istemeyen bir teknik direktör var mı bilmiyorum. Real Madrid'e karşı oynayan ve Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham gibi isimlerle karşı karşıya kalan savunma oyuncularının ne hissettiğini hayal etmeye çalışıyorum... Bence onlar dünyanın en iyi oyuncularından bazıları. Bir teknik direktör olarak, onları kadroda bulundurmak benim için bir ayrıcalık."