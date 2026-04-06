Getty/GOAL
Çeviri:
Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın Real Madrid'e engel olduğu yönündeki iddiaları yalanlarken, teknik direktör bu yıldız ikilinin "olağanüstü bir ayrıcalık" olduğunu vurguladı
Büyük sahne için tasarlandı
Mbappé ve Bellingham, aynı anda yaşadıkları sakatlıkların ardından kısa süre önce kadroya geri döndüler. Ancak bu ikili, Madrid’in Mallorca’ya 2-1 yenilmesini engelleyemedi; bu mağlubiyet, takımın bu sezon İspanya ligi şampiyonluğu kazanma umutlarını büyük ölçüde söndürmüş olabilir.
Alman deviyle oynanacak önemli Avrupa maçı yaklaşırken, Arbeloa'nın her iki oyuncuyu da yedek kulübesine almalı olduğu öne sürüldü, ancak teknik direktör bu iki oyuncu hakkındaki olumsuz yorumları reddetti. Fransız forvet hakkında konuşan Arbeloa, gazetecilere şunları söyledi: "Mbappe, Brahim [Diaz]'dan farklı özelliklere sahip ve farklı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Elimde harika oyuncular olması gibi bir soruna sahip olduğum için çok mutluyum. Mbappe, yarınki gibi maçlar ve bu tür karşılaşmalar için Madrid'e geldi. Kylian'ın her zamanki gibi en iyi performansını sergileyeceğini ve takımı liderlik edeceğini eminim. Benim için, herkesin hazır olması ve daha önceki durumlarda olduğu gibi on ya da on bir oyuncunun eksik olduğu bir takımla oynamamak bir lütuf."
Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Takımda Mbappé gibi bir oyuncunun olması olağanüstü bir ayrıcalık. Onu istemeyen bir teknik direktör var mı bilmiyorum. Real Madrid'e karşı oynayan ve Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham gibi isimlerle karşı karşıya kalan savunma oyuncularının ne hissettiğini hayal etmeye çalışıyorum... Bence onlar dünyanın en iyi oyuncularından bazıları. Bir teknik direktör olarak, onları kadroda bulundurmak benim için bir ayrıcalık."
- Getty Images Sport
İngiliz orta saha oyuncusunun etkisi
Bellingham'ın varlığı, Madrid'in takım olarak nasıl işlediği bağlamında da yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Ancak İspanyol teknik direktör, hafta sonu oyuna sonradan giren orta saha oyuncusunu, uygulanan sistem ne olursa olsun, benzersiz yetenekleriyle takımın potansiyelini önemli ölçüde artıran vazgeçilmez bir lider olarak görüyor. Teknik direktör, bu ortaklığın başarılı olabilmesinin takımın uyum yeteneğine bağlı olduğunu vurguladı.
"Bellingham sahada olduğunda değişen şey, daha iyi bir takım olmamızdır, buna ikna oldum," diye ekledi teknik direktör. "Bize çok şey katıyor. Liderlik vasıfları var ve diğer takım arkadaşlarından farklı özelliklere sahip. O sahadayken birbirimize nasıl uyum sağlayacağımızı bilmeliyiz. Mesele bu; farklı oyuncular arasında bu bağlantıları kurmak ve yeteneğini takımın hizmetine sunmak. Ancak Bellingham'ı takıma entegre etmek zorunda olmak, ne mutlu bir sorun."
Bernabeu'da şampiyonluk yarışı
Kulüp, üst üste ikinci sezonunu da önemli bir kupa kazanamama ihtimaliyle karşı karşıya kalarak alışılmadık bir durumda bulunuyor. Dışarıdan gelen seslere rağmen Madrid, kulüp içinde bu prestijli turnuvayla olan tarihi bağlarına odaklanmaya devam ediyor. Konunun önemine değinen teknik direktör, kararlı tavrını sürdürdü.
"Maçı kazanamayacağımızı düşünmüyoruz," dedi. "Siz gazetecilerin tüm senaryoları analiz etmeniz gerektiğini anlıyorum, ancak bizim için tek bir senaryo var, o da Bayern'i yenip turu geçmek. Madrid, her zaman büyük rakiplere karşı dik durmuştur. Bayern, Avrupa'nın en istikrarlı takımıdır. Bayern ile olan tarihimiz her zaman özeldir. Bernabeu'nun, City maçında olduğu gibi bir başka harika Şampiyonlar Ligi gecesi yaşayacağından eminim. Bunlar farklı maçlar ve farklı bağlamlar. Oyuncular önlerindeki maçı biliyorlar, onları hiçbir konuda uyarmama gerek yok. Hepimiz bunun farkındayız."
- (C)Getty Images
Los Blancos için bundan sonra ne olacak?
Sezonun son düzlüğüne girilirken, İspanyol devinin ligdeki umutları giderek daha da zorlaşıyor. Madrid, lig lideri Barcelona’nın yedi puan gerisinde ve geriye sadece sekiz maç kaldı. Bu büyük puan farkı, Şampiyonlar Ligi’ni bu sezon büyük bir kupa kazanma yolunda tek gerçekçi umut haline getiriyor.
Önümüzdeki maç programı, Salı günü Bayern Münih ile oynanacak çeyrek final ilk maçıyla başlayarak, sezonun kaderini tamamen belirleyecek. Kulüp, 15 Nisan'da Almanya'ya gidip Avrupa'da oynanacak belirleyici rövanş maçı öncesinde, Cuma günü La Liga'da Girona'yı ağırlayacak. Takımın ligde aşması gereken büyük bir engel var ve 10 Mayıs'ta Barcelona ile oynanacak, potansiyel olarak belirleyici olacak deplasman maçı yaklaşıyor.