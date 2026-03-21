Çeviri:
Alvaro Arbeloa, Jude Bellingham'ın altı haftalık aradan sonra Real Madrid derbisinde sahalara döneceğini doğruladı
Bellingham geri dönüşe hazırlanıyor
Arbeloa, son altı haftadır sahalardan uzak kalan Bellingham’ın Real Madrid’e geri dönmeye hazır olduğunu doğruladı. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, teknik direktör Tuchel tarafından Uruguay ve Japonya ile oynanacak dostluk maçları kadrosuna çağrıldı. Arbeloa, Bellingham’ın yeterince süre almamasına rağmen Alman teknik adamın onu kadroya alması konusunda herhangi bir sakıncası olmadığını vurguladı. Orta saha oyuncusu, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde City ile oynanan maç için Manchester'a gitti, ancak maçta forma giymedi. Arbeloa, Bellingham'ın formda olduğunu ve Atletico maçında oynayabileceğini doğruladı.
Arbeloa, "Oynayabilir ve yarın kadroda yer alacak" dedi. "Oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Bence oynayacak. Onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Akıllı bir oyuncu ve her an ne yapması gerektiğini biliyor. Yarın oynayabilecek ve bize yardım etmeye hazır olacağı için mutluyum."
Mbappe %100
Arbeloa, Bellingham'ın yanı sıra, hafta ortasında City maçında kısa süreli bir oyuna giren Kylian Mbappé'nin artık "yüzde 100" formda olduğunu doğruladı. İngiliz takım arkadaşı gibi Mbappé de milli takıma çağrıldı ve yaklaşan hazırlık maçlarında Fransa formasıyla Brezilya ve Kolombiya'ya karşı sahaya çıkacak.
Arbeloa şunları ekledi: "Mbappe'nin geri döndüğü gün %100 formda olacağını söylemiştim. Bunu Manchester'da yaptığı koşularla gördük. İyi olduğunu gösterdi. Ona tam güvenim var... %100 formda."
Milli takım çağrıları hakkında özel olarak sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Bence bu harika. O hazır ve bizim için dakika aldı. Dolayısıyla milli takıma gitmesinde bir sorun yok... Bellingham ve Mbappé gibi oyuncuların milli takımlarına çağrılmamasını bekleyemezsiniz. Dünya Kupası birkaç ay sonra. Durumu gayet iyi anlıyorum."
Arbeloa, Atlético maçına 'uyum sağlayacak'
Real, bu sezonun başlarında Atlético'ya karşı 5-2'lik ağır bir yenilgiye uğramış ve bu mağlubiyet şampiyonluk şanslarını büyük ölçüde zedelemişti. Arbeloa'nın takımı şu anda lider Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunuyor ve teknik direktör, bu kez galip gelmek için takımının taktiklerinde bazı değişiklikler yapması gerektiğini kabul etti.
Arbeloa, "Bazı ayarlamalar yapacağız. Elbette Brahim [Diaz] ile oynamak, Mbappe, Jude veya Thiago [Pitarch] ile oynamakla aynı şey değil... Ancak onlar uzun süredir üst düzey oyuncular ve takım için çalışmanın ne anlama geldiğini biliyorlar" dedi.
Ayrıca, savunma oyuncusu Antonio Rudiger'i övdü, ancak ona yeni bir sözleşme teklif edilip edilmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Arbeloa, "Bu tür konulara girmek istemiyorum. Kulübü ve oyuncuyu saygı duyuyorum, onlar bir anlaşmaya varmalılar. Ama Rudiger'in heykelini yapıp bahçeme koyardım... Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim" dedi.
Şimdi ne olacak?
Real Madrid, Pazar günü Hansi Flick'in La Liga lideri Atletico Madrid ile karşılaşacak ve puan farkını kapatmaya çalışacak. Sezon sonunda düzenlenecek 2026 Dünya Kupası hazırlıkları hız kazanırken, Bellingham ve Mbappé daha sonra kendi milli takım kamplarına katılacak.
Bellingham'ın İngiltere milli takım arkadaşı Jordan Henderson, orta saha oyuncusunun turnuvadaki şanslarının anahtarı olacağına inanıyor.
Henderson, "O çok özel, gerçekten çok özel. Dürüst olmak gerekirse, bu kadroda birkaç özel oyuncumuz var. Ancak Jude'un kadroya ilk geldiği andan itibaren hepimiz onun çok özel bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Antrenman yapma şekli, futbol etrafında hayatını yaşama şekli, oyunu sevmesi, gelişmek istemesi ve sahada sahip olduğu yetenek. O dünya çapında bir oyuncu ve biliyorum ki pek çok haber ve manşet olacak, ama onun için önemli olan sadece futbola odaklanmak.”
