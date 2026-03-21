Alvaro Arbeloa, Jude Bellingham'ın altı haftalık aradan sonra Real Madrid derbisinde sahalara döneceğini doğruladı

Arbeloa, son altı haftadır sahalardan uzak kalan Bellingham’ın Real Madrid’e geri dönmeye hazır olduğunu doğruladı. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, teknik direktör Tuchel tarafından Uruguay ve Japonya ile oynanacak dostluk maçları kadrosuna çağrıldı. Arbeloa, Bellingham’ın yeterince süre almamasına rağmen Alman teknik adamın onu kadroya alması konusunda herhangi bir sakıncası olmadığını vurguladı. Orta saha oyuncusu, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde City ile oynanan maç için Manchester'a gitti, ancak maçta forma giymedi. Arbeloa, Bellingham'ın formda olduğunu ve Atletico maçında oynayabileceğini doğruladı.

Arbeloa, "Oynayabilir ve yarın kadroda yer alacak" dedi. "Oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Bence oynayacak. Onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Akıllı bir oyuncu ve her an ne yapması gerektiğini biliyor. Yarın oynayabilecek ve bize yardım etmeye hazır olacağı için mutluyum."