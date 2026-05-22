Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho'nun dönüşü öncesinde kısa süren teknik direktörlük görevinin ardından Real Madrid'den ayrıldığını doğruladı
Arbeloa, zorlu bir görev süresinin ardından görevinden ayrıldı
Madrid B takımının başına geçtikten bir süre sonra Arbeloa, bu sezonun başında kulübe katılmış olan Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından Ocak ayında bu görevi devraldı. Ancak teknik direktör değişikliği, Madrid'in hem ulusal hem de Avrupa kupalarında başarısız olması nedeniyle istenen kupaları getiremedi. La Liga şampiyonluğu umutları, El Clasico'da Barcelona'ya 2-0 yenildikten sonra sona ererken, Bayern Münih ise çeyrek finalde onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi.
Arbeloa, oyunculara ve kulüp yetkililerine teşekkür etti
Eski İspanya milli futbolcu, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen kulüpte geçirdiği dönemi olumlu bir şekilde değerlendirdi ve hem takıma hem de kulüp yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Madrid B takımındaki görevine veya akademiye dönmek yerine, kulüple uzun süren ilişkisini sonlandırmayı tercih etti.
Arbeloa, son maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Umarım bu bir 'görüşürüz' olur, çünkü burasını her zaman evim olarak gördüm" dedi. "20 yıldır Real Madrid'in bir parçası oldum ve birçok farklı görevde bulundum. Burasını her zaman evim olarak göreceğim. Bu sezon Real Madrid'in teknik direktörü olarak son maçım olacağı kesin, ancak Real Madrid'in teknik direktörü olarak hayatımın son maçı olup olmayacağını bilmiyorum.
"Madrid'den ayrılırken oyuncularıma büyük bir minnettarlık duyuyorum. Beni daha iyi hale getirdiler, her günün tadını çıkarmamı sağladılar, bana çok şey öğrettiler ve bugün beni 12 veya 13 Ocak'taki halimden daha iyi bir teknik direktör yaptılar. Ayrıca bana bu fırsatı verdikleri için başkana ve Jose Angel'e, ayrıca A Takım'la ilgilenen herkese çok minnettarım.
"Real Madrid'den minnettar bir şekilde ayrılıyorum çünkü son sekiz yıl boyunca kulübü daha iyi tanıma fırsatı buldum. Çok sayıda insanla çalıştım ve birçok arkadaş edindim, çok mutluyum ve umarım bir gün geri dönebilirim."
Mourinho'nun Arbeloa'nın yerini alması bekleniyor
Arbeloa’nın açıklaması, Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşüne bir adım daha yaklaşmasıyla geldi. Haberlere göre Portekizli teknik direktör, kulübün hayal kırıklığı yaratan sezonunun ardından Bernabéu’nun başına geçmek üzere sözlü olarak anlaşmaya vardı. Mourinho, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid’i çalıştırmıştı ve kendi teknik ekibiyle birlikte göreve gelmesi bekleniyor. Arbeloa, Mourinho yönetiminde kulüpte kalabileceğine dair iddiaları reddetti.
"Burada olasılıklar hakkında konuşmak için bulunmuyorum," dedi. "Mou'nun durumunda, onun kadar iyi olan harika bir teknik ekibi olduğunu düşünüyorum ve etrafında çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'e gelirse, olması gerektiği gibi kendi teknik ekibiyle birlikte gelecektir. Benim bunun bir parçası olma ihtimalim yok."
Arbeloa bir sonraki teknik direktörlük fırsatını hedefliyor
Kulüp, gelecek sezon öncesinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanmaya başladığından, Los Blancos’un Mourinho’nun göreve getirilmesini hızla sonuçlandırması bekleniyor. Öte yandan, Arbeloa’nın geleceği, Cumartesi günü Athletic Club ile oynanacak iç saha maçının ötesinde belirsizliğini koruyor.