Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho'nun dönüşü öncesinde kısa süren teknik direktörlük görevinin ardından Real Madrid'den ayrıldığını doğruladı

Eski İspanya milli futbolcu, hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen kulüpte geçirdiği dönemi olumlu bir şekilde değerlendirdi ve hem takıma hem de kulüp yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Madrid B takımındaki görevine veya akademiye dönmek yerine, kulüple uzun süren ilişkisini sonlandırmayı tercih etti.

Arbeloa, son maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Umarım bu bir 'görüşürüz' olur, çünkü burasını her zaman evim olarak gördüm" dedi. "20 yıldır Real Madrid'in bir parçası oldum ve birçok farklı görevde bulundum. Burasını her zaman evim olarak göreceğim. Bu sezon Real Madrid'in teknik direktörü olarak son maçım olacağı kesin, ancak Real Madrid'in teknik direktörü olarak hayatımın son maçı olup olmayacağını bilmiyorum.

"Madrid'den ayrılırken oyuncularıma büyük bir minnettarlık duyuyorum. Beni daha iyi hale getirdiler, her günün tadını çıkarmamı sağladılar, bana çok şey öğrettiler ve bugün beni 12 veya 13 Ocak'taki halimden daha iyi bir teknik direktör yaptılar. Ayrıca bana bu fırsatı verdikleri için başkana ve Jose Angel'e, ayrıca A Takım'la ilgilenen herkese çok minnettarım.

"Real Madrid'den minnettar bir şekilde ayrılıyorum çünkü son sekiz yıl boyunca kulübü daha iyi tanıma fırsatı buldum. Çok sayıda insanla çalıştım ve birçok arkadaş edindim, çok mutluyum ve umarım bir gün geri dönebilirim."