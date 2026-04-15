Alvaro Arbeloa Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

Alvaro Arbeloa için Bayern maçı artık ya hep ya hiç durumu: Real Madrid’in yeni teknik direktörü, Santiago Bernabéu’daki koltuğunu korumak için Münih’te bir Şampiyonlar Ligi mucizesine ihtiyaç duyuyor

Bayern Münih - Real Madrid
X. Alonso

Gerçekten elinden gelenin en iyisi bu mu, Florentino Perez? Real Madrid, Xabi Alonso’yu göreve başladıktan beş aydan kısa bir süre sonra kovduğunda, en azından bir tür halefiyet planı olması beklenirdi. Bu kadar erken bir aşamada büyük bir heyecanla karşılanan Alonso’nun ayrılması durumunda, Los Blancos gibi dev bir kulübün bu göreve tam da bu rol için biçilmiş kaftan birini bulması mantıklı olurdu.

Bir bakıma Arbeloa bu role tam uyuyor gibi görünüyordu. Gerekli tüm niteliklere sahipti: kulüpte deneyim, altyapı antrenörlüğü, İspanyol olması. Üstelik onda bir hava vardı – çelik gibi bir bakış, fazla esprili olmayan bir tavır. Madrid, teorik olarak bu tür teknik direktörleri sever. Onlara biraz taktiksel zeka katılmış "aura tüccarları" diyelim. Şık giyinen, doğru şeyleri söyleyen ve en iyi oyuncuların sahaya çıkıp futbol oynamasına izin vermeye kararlı görünen Arbeloa, bu role uygun görünüyordu.

Yani, öyle görünüyordu. Bir zamanlar çok umut vaat eden Arbeloa, bu Madrid görevi yüzünden küçülmüş durumda. Birçoğunun büyüdüğü ve bu görevin üstesinden geldiği bir ortamda, Arbeloa kulübün baskısı altında ezilen bir başka figür gibi görünüyor. İster sonuçlar, ister performanslar, ister Santiago Bernabeu'daki sürekli dedikodular olsun, Arbeloa'nın görev süresi bugüne kadar son derece hayal kırıklığı yarattı.

Ve Çarşamba günü, her şey doruğa ulaşacak. La Liga, görünüşe göre, bitti. Copa del Rey'den de elendiler. Ve 16 turunda Manchester City'ye karşı Şampiyonlar Ligi'ne özgü bir sihir yaratmayı başarsalar bile, Bayern Münih çok daha zorlu bir rakip. Ama ikinci maça, bir gol farkıyla, üstün bir takıma karşı çıkmak? Bütün bu durum normalde "remontada" kokardı. Arbeloa için geri dönüş, sadece Madrid'in sezonunu kurtarmak için bir zorunluluk değil, aynı zamanda Mayıs ayından sonra bu işini elinde tutmak için ihtiyaç duyacağı can simidi.

    Umut vaat eden geliş

    Alonso, Valdebebas'taki park yerinden arabasını daha yeni çıkarmıştı ki Arbeloa arabasını geriye doğru sürerek ona çarptı. 12 Ocak'ta her şey çok hızlı gelişti. Adil olmak gerekirse, Alonso bir süredir kovulma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yine de görevden alınması ani geldi. Ve ayrılışı onaylanır onaylanmaz Arbeloa geçici teknik direktör olarak atandı.

    Ne fanfaralar, ne spekülasyonlar, ne deEl Chiringuito'da o meşhur "tik tak" sesi vardı, sadece oldukça cansız bir "resmi açıklama": "Real Madrid C.F., Álvaro Arbeloa'nın yeni A takım teknik direktörü olacağını duyurur."

    Belki de Los Blancos için gerekli olan buydu. Alonso'nun son günleri tam bir pembe dizi gibiydi: Vinicius Jr ile çatışmalar, taraftarların hoşnutsuzluğu, cansız bir futbol. Belki de soğukkanlı bir görev değişimi mantıklıydı. Arbeloa öyle bir karakterdi. Tanıtım basın toplantısı kısaydı. Arbeloa'nın kulübe karşı gerçek bir duygusu varsa - ya da sıra dışı bir şey varsa - bunu göstermedi. Bu, hitleri çalan bir basın toplantısıydı, belki de en iyi şekilde açılış konuşmasıyla özetlenebilir.

    "Bu kulüp kazanmak, kazanmak ve yine kazanmaktan ibarettir. Bu talepler, bizi buraya, bu kupa dolu tarihe getiren DNA'nın bir yansımasıdır. Oyuncu olduğum zamanlarda, bu değerleri o soyunma odasındaki insanlardan öğrendim. Onlar hâlâ orada ve önemli olan da bu. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarları heyecanlandırmak ve kupa vitrinlerini daha da doldurmaya yardımcı olmak istiyoruz. Bu benim işim ve her gün bunun için yaşayacağım," dedi.

    • Reklam
    Kalıcı mı, yoksa kısa süreli mi?

    Ancak o basın toplantısında önemli bir soruya hiçbir zaman tam bir cevap verilmedi: Bu atama sezon sonuna kadar mı sürecek? Arbeloa birkaç hafta kalacak mı? Madrid onu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağladı mı? Bu adam geleceğin yıldızı mı?

    Arbeloa'nın cevabı da bu konuda bir ipucu vermedi: "20 yıldır bu kulüpteyim ve Real Madrid beni istediği sürece burada kalacağım. Burası benim evim ve her zaman öyle kalacak."

    Görev süresi tam bir felaketle başladı. Arbeloa, La Fabrica'da antrenörlüğünü yaptığı gençlere birinci takımda kendilerini gösterme şansı vermeyi planladığını açıkça belirtti. İkinci lig takımı Albacete ile oynanan Copa del Rey maçı, bu sözü hayata geçirmek için oldukça uygun bir fırsat gibi görünüyordu. Arbeloa dört oyuncuya ilk kez forma şansı verdi. Madrid, 94. dakikada gelen golle 3-2 mağlup oldu.

    La Liga da pek rahatlatıcı değildi. Madrid, son üç ayı şampiyonluk yarışından ritüel bir şekilde koparak geçirdi. Barça'nın dokuz puan gerisindeler ve gelecek ay El Clasico'da onları yenseler bile, Real'in Katalanları yakalayabileceğini gösteren pek bir şey yok.


    Alonso'dan daha iyi değil

    İstatistikler, Arbeloa'nın bir gerileme olduğunu gösteriyor. Kulüpler Dünya Kupası'ndan Ocak ayı başlarına kadar geçen dönemde Alonso'nun Madrid'deki istatistikleri şöyle: 34 maç, 24 galibiyet, 6 mağlubiyet – bu sonuçlar felaket sayılmaz, ancak her maçı kazanmanın beklendiği bir kulüpte (bu beklenti ne kadar gerçek dışı olursa olsun) yeterli değil. PSG, Liverpool, Atletico Madrid, Celta Vigo, Barcelona ve Man City'ye karşı maçlar kaybetti. Bu sonuçların hiçbiri iyi değil. Özellikle Celta'ya karşı alınan yenilgi çok ağırdı. Anfield'da ve ardından Supercopa finalinde Barca'ya yenilmesi, ağır darbeler oldu.

    Ancak bu mağlubiyetlerin çoğu, Los Blancos kadar iyi ya da ondan daha iyi takımlara karşıydı. Arbeloa ise istikrarsız bir performans sergiledi. İstatistikleri şöyle: 20 maç, 13 galibiyet, altı mağlubiyet, bir beraberlik. Galibiyet yüzdesi Alonso'nunkinden daha düşük. Mağlubiyetler Bayern, Mallorca, Getafe, Osasuna, Benfica ve Albacete'ye karşı geldi.

    Belki de daha da açıklayıcı olan, iki teknik direktörün çalışma tarzlarını değiştirmiş olmalarıdır. Alonso, aslında son ana kadar bir sistem adamıydı. Elbette, Vinicius Jr ve Kylian Mbappe'nin birlikte oynamasını sağlamak için bazı değişiklikler yaptı. Ancak her zaman defansif bir çalışma temposunda ısrar etti. Daha kontrollü, daha istikrarlı bir oyun tarzı istiyordu. Çoğu modern teknik direktör gibi, oyunculara belirli görevler verdi ve bunları yerine getireceklerine güvendi. Sonunda kovulmasına neden olan da buydu.

    Komik bir şekilde, Arbeloa da Madrid akademisinde tam da bu tür bir tavırla etkileyici bir performans sergilemişti. O, 4-3-3 sistemine sadık bir teknik direktördü ve en büyük başarıları, o zamandan beri A takıma yükselen Thiago Pitarch gibi tempo kontrolü sağlayan futbolcuları yetiştirmekti. Arbeloa'nın takımları topu istiyordu, ama aynı zamanda hızlı da oynuyorlardı. Risk alıyor, sahada ilerliyor, ancak temel yapıyı koruyorlardı.

    İlkelerinden vazgeçmek

    Ancak tüm bunlar kısa sürede ortadan kalktı. Arbeloa, 4-3-3 sistemine olan bağlılığından vazgeçti ve Carlo Ancelotti’nin sonunu getiren türden bir 4-4-2 “ara sahasına” geçti. Aslında Arbeloa, Madrid’in koçluktan çok yönetilmeye ihtiyaç duyduğunu kabul etti. Burada çok sayıda gerçekten iyi futbolcu var. Bireysel yetenekleri o kadar yüksek ki, onlara genel hatlarıyla taktiksel fikirleri benimsetmek genellikle yeterli oluyor.

    Ancak bu kadar serbest bir yaklaşım her zaman en iyi sonuçları vermedi. Son zamanlarda Madrid, genellikle fikirlerden yoksun, halsiz görünüyordu. Her maçta aynı kalıplar tekrarlanıyor gibi görünüyor, ancak bunlar oldukça kolay bir şekilde karşılanıyor. Takımlar, geriye çekilip Vinicius Jr.'a çift markaj yapıp kontra ataklarla gol bulabileceklerini anladılar. Kylian Mbappe'nin form düşüklüğü de şüphesiz buna katkıda bulundu. Ancak sonuç olarak Madrid sadece tahmin edilebilir değil, aynı zamanda yenilebilir bir takım.

    Ve şu ana kadarki en önemli maç olan geçen haftaki Bayern'e 2-1 yenildikleri maçta, rakipleri karşısında açık ara geride kaldılar. Bavyeralılar onları adeta parçaladı ve bir saat sonra skoru 3-4'e getirmiş olmalıydılar. Los Blancos'un bu eşleşmede hâlâ ayakta kalması, aslında Vinicius'un sağ ayağına ve Jude Bellingham'ın çalışma temposuna bir kanıt niteliğinde.

    Büyük maç

    Yine de bu hikâye son derece tanıdık geliyor. Madrid’in her seferinde üstesinden geldiği senaryolar işte bunlar. Şampiyonlar Ligi’ndeki o havası belki de biraz abartılıyor. Futbol, inanç ve çalışma temposunun bir karışımından ibaret değildir. Yine de, kulüp ambleminin efsanevi gücüne duyulan sarsılmaz inanç ve kulübe duyulan saygı, daha önce de Los Blancos’u Şampiyonlar Ligi’nde son aşamalara taşımış gibi görünüyor.

    Örneğin, Joselu'nun Harry Kane benzeri bir 9 numara haline gelmesi, sadece taktiklerle açıklanamaz. Thibaut Courtois'nın 2022'de Liverpool'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği mucizevi performans, akıl almaz bir şeydi. Kafa vuruşuyla gol atmayan Rodrygo, Man City'ye karşı bir kafa golü attı çünkü, tabii ki attı.

    Bayern maçı da benzer bir senaryo gibi görünüyor. Madrid, savunma, orta saha ve hücumda rakibinden geride. Arbeloa bir basın toplantısında, geçen haftaya göre sahanın her yerinde daha iyi olmaları gerektiğini itiraf etti. Ancak bunlar, o Madrid gecelerinden biri için doğru koşullar. Tüm olumsuzluklar doğru zamanda bir araya geldi.

    Vinicius ve Mbappe, Cuma günü Girona ile oynanan ve berabere biten maçta oldukça kötüydü. Avrupa'nın en iyi takımına karşı ilk maçta 2-1 gerideyken skoru tersine çevirmek, formlarını geri kazanmak için daha iyi bir zaman olabilir mi? Arbeloa, gerekli olan her şeyin burada olduğunu biliyor: "Real Madrid'in tarihi, yarınki gibi zorlu mücadeleleri aşmak üzerine kuruludur."

    Teknik direktörle ilgili referandum

    Ve Arbeloa için bu gerçekten de öyle görünüyor. Şunu belirtmek gerekir ki, tüm mantık Real Madrid’in bu maçı kaybetmesi gerektiğini söylüyor. Bayern formunun zirvesinde. Harry Kane Ballon d’Or’u kazanmalı. Madrid ise zorlanıyor ve diğer tüm turnuvalardan elenmiş durumda.

    Ancak, Arbeloa'dan önceki tüm teknik direktörler, önemli gecelerde bu tür performansları ortaya çıkarmayı başarmıştı. Büyükler arasında yer alan Ancelotti bile, Avrupa'da ünlü zaferler elde etmeden önce pozisyonu sorgulanmıştı. Arbeloa'nın da kendine ait bir zaferi gerekiyor. Ve koşullar da bir şekilde uygun görünüyor.

    Arbeloa doğru şeyleri söylüyor. O, herkesin biraz oynamasına izin vermek için ilkelerinden ödün veren, takım ruhunu ön plana çıkaran bir adam. Büyük maçlarda oynamakla ilgili 'inanç', 'remontadas' ve 'rahatlık'tan bahsetti. Aslında, Madrid'in Şampiyonlar Ligi oyun kitabını takip ediyor.

    Ancak geçmişte başkaları, işlerini korumak için özgeçmişlerine işaret edebiliyorlardı. Arbeloa'nın ise böyle bir özgeçmişi yok. Belirgin bir zaman çerçevesi olmaksızın, "kulübü tanımak" dışında pek bir referansı olmadan bu göreve atandı. Bir teknik direktörden işini kurtarmak için bir mucize yaratmasını istemek adil değil. Ama Madrid hiç de adil değil.

    Bu, Arbeloa'nın remontada'sı olmak zorunda, yoksa onu tutmak için pek bir neden yok.

