Alvaro Arbeloa için Bayern maçı artık ya hep ya hiç durumu: Real Madrid’in yeni teknik direktörü, Santiago Bernabéu’daki koltuğunu korumak için Münih’te bir Şampiyonlar Ligi mucizesine ihtiyaç duyuyor

Bir bakıma Arbeloa bu role tam uyuyor gibi görünüyordu. Gerekli tüm niteliklere sahipti: kulüpte deneyim, altyapı antrenörlüğü, İspanyol olması. Üstelik onda bir hava vardı – çelik gibi bir bakış, fazla esprili olmayan bir tavır. Madrid, teorik olarak bu tür teknik direktörleri sever. Onlara biraz taktiksel zeka katılmış "aura tüccarları" diyelim. Şık giyinen, doğru şeyleri söyleyen ve en iyi oyuncuların sahaya çıkıp futbol oynamasına izin vermeye kararlı görünen Arbeloa, bu role uygun görünüyordu.

Yani, öyle görünüyordu. Bir zamanlar çok umut vaat eden Arbeloa, bu Madrid görevi yüzünden küçülmüş durumda. Birçoğunun büyüdüğü ve bu görevin üstesinden geldiği bir ortamda, Arbeloa kulübün baskısı altında ezilen bir başka figür gibi görünüyor. İster sonuçlar, ister performanslar, ister Santiago Bernabeu'daki sürekli dedikodular olsun, Arbeloa'nın görev süresi bugüne kadar son derece hayal kırıklığı yarattı.

Ve Çarşamba günü, her şey doruğa ulaşacak. La Liga, görünüşe göre, bitti. Copa del Rey'den de elendiler. Ve 16 turunda Manchester City'ye karşı Şampiyonlar Ligi'ne özgü bir sihir yaratmayı başarsalar bile, Bayern Münih çok daha zorlu bir rakip. Ama ikinci maça, bir gol farkıyla, üstün bir takıma karşı çıkmak? Bütün bu durum normalde "remontada" kokardı. Arbeloa için geri dönüş, sadece Madrid'in sezonunu kurtarmak için bir zorunluluk değil, aynı zamanda Mayıs ayından sonra bu işini elinde tutmak için ihtiyaç duyacağı can simidi.